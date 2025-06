Supersport za 75 milionů je pro majitele taková katastrofa, že chce po ujetí 441 km auto vrátit za plnou cenu včera | Petr Prokopec

Podobné vozy si majitelé obvykle hýčkají jako malé poklady, na kterých jednou vydělají, v tomto případě ale nastal pravý opak. Pro jednoho „šťastlivce“ se vlastnictví supersportu Astonu Martin změnilo v noční můru, ze které se chce probrat. Automobilka ale bezpodmínečné vrácení vozu odmítá.

Aston Martin se letos po dlouhé době znovu zúčastnil čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, ani jedna Valkyrie ale na okruhu Le Sarthe zrovna neohromila - dvanácté a čtrnácté místo nejsou tím, v co britská automobilka doufala. Na druhou stranu ale nemohla po dekádách absence počítat s tím, že rovnou vystoupá na vrchol. Pozornosti se jí ovšem dostávalo nemalou měrou už proto, že jako jediná závodí s dvanáctiválcovým motorem. Kromě toho před závodem oznámila, že deseti šťastlivcům dodá Valkyrii ve verzi LM, tedy v podstatě ten samý vůz, s jakým její posádky vyrazily na trať.

Mohlo by se tedy zdát, že si v Gaydonu užívají pouze sluníčka. Jenže nyní se na blankytně modrém nebi objevil jeden velmi temný mráček. Jak probírá německý Handelsblatt, automobilku čeká soudní spor s tamním majitelem silniční Valkyrie. Ten se skrývá za pseudonymem Kunze, přičemž vůz koupil v únoru 2022 za 3 miliony Eur, tedy dle současného kurzu asi za 75 milionů korun. Od jeho dodání pak s Valkyrií najel 441 kilometrů, přičemž poslední z nich absolvoval 24. srpna loňského roku. Tehdy totiž málem došlo na kolizi s ambulancí, což má být vina automobilky.

Cosworthem vyvinutý motor totiž nejenže produkuje přes 1 000 koní a zvládá až 11 tisíc otáček, je také velmi hlučný. Hlasitý je dokonce tak moc, že Aston Martin spolu s vozem dodává zákazníkům i speciální sluchátka. Ta jsou propojena s venkovními mikrofony, aby k majitelům pouštěly hluky z okolí, třeba houkání sanitky. Kunzeho právník Marco Rogert však uvádí, že systém selhal a „jen díky rychlé reakci a schopnostem řidiče sanitky došlo na odvrácení fatálního incidentu“.

Přijde nám to jako poněkud hysterická reakce, pro majitele Valkyrie to měla být spíš poslední kapka než celý problém. Vůz je podle něj katastrofa a technické problémy ho provází od začátku - před soudem v Cáchách ostatně uvedl, že britský hypersport měl na kontě více defektů než všechna jeho ostatní auta dohromady. Mimo jiné totiž třeba na palubce začala vyskakovat varovná hlášení, než selhal systém vysokého napětí. Kromě toho měl být bez Kunzeho vědomí vyjmut z vozu systém Rocket Locker, který zabraňuje hydraulickému podvozku v klesnutí k zemi, pokud dojde k selhání elektrického napájení. A došlo i na škody během transportu do servisu.

Majitel se proto pokusil od smlouvy odstoupit, nicméně Aston Martin to odmítl s tvrzením, že mu dodal „bezchybný vůz“. Britská automobilka ovšem souhlasila s tím, že jej odkoupí zpátky, za najeté kilometry mu však naúčtuje 55 tisíc Eur, tedy 1,36 milionu korun. To po oněch 441 kilometrech není málo, Aston Martin ovšem uvádí, že problémy se systémem Rocket Locker nejdou za ní, nýbrž za zákazníkem, který se rozhodl, že si kola bude měnit sám. Protože ale mělo dojít na špatné nasazení, byl poškozen i samotný systém, který bude třeba opravit.

Celá věc tak skončila u soudu, přičemž Britové chtěli případ řešit ve své domovině, ovšem evropská legislativa umožňuje Kunzemu, aby podal žalobu v Německu. Oblastní soud v Cáchách nyní dal oběma stranám lhůtu šesti týdnů, kdy mají dodat dokumenty potvrzující jejich verze příběhu. Pokud nakonec žalobu označí za nedůvodnou, může to majitel zkusit ještě u britských soudů, jakékoli mimosoudní řešení ale odmítá. Případ tedy budeme nadále sledovat, jakkoli nyní se zdá, že zkrátka došlo k pochybení na obou stranách. A přesto si obě zatvrzele trvají na svém.

