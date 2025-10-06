Sympatické kompaktní Hyundai si jako ojetina velmi dobře drží cenu, navzdory jeho velikosti ho totiž hned tak něco nerozhází
Petr ProkopecPochopitelně záleží i na tom, jakou péči mu věnoval předchozí majitel, statistická data ale hovoří jasně. I starší exempláře ztrácí s časem lesk jen hodně pozvolna, novější kusy i20 pak projevují své neduhy velmi, velmi zřídka.
6.10.2025 | Petr Prokopec
Pochopitelně záleží i na tom, jakou péči mu věnoval předchozí majitel, statistická data ale hovoří jasně. I starší exempláře ztrácí s časem lesk jen hodně pozvolna, novější kusy i20 pak projevují své neduhy velmi, velmi zřídka.
Hyundai poslalo na trh už tři generace menšího hatchbacku i20. První dorazila v roce 2008 jako náhrada za předchozí Getz, který byl evropským bestsellerem značky. Za málo totiž nabízel opravdu hodně, jakkoli bylo třeba překousnout nepříliš výrazný design či třeba poměrně tvrdé a laciné plasty v interiéru. Korejci proto u novinky přišli se zcela novou platformou, se kterou narostl vnitřní prostor. Designér Thomas Bürkle mu pak dodal líbivější fasádu, za kterou se nastěhovala odolnější technika.
Čtyřmetrová novinka tak bodovala hned po svém příchodu, přičemž po šesti letech došlo na premiéru druhé generace. U ní už Hyundai použilo novou designovou filozofii Fluidic Sculpture 2.0 a vedle standardního třídvířka a pětidvířka přišlo i s verzí i20 Active, která se tvářila jako malé SUV. Provedení pro indický trh pak dokonce nabízelo i světlou výšku 190 milimetrů, vedle které bledly závistí mnohé of-roady. Není tak divu, že v této zemi Hyundai i20 začalo bodovat víc než v celé Evropě.
Ve šlépějích svého předchůdce kráčela i třetí generace, ta ovšem už měla tu smůlu, že dorazila v době, kdy se klientela začala částečně přesouvat od tradičních aut jako jsou hatchbacky či sedany směrem k SUV. Kromě toho na premiéru došlo v koronavirovém roce 2020, načež prodeje začaly klesat, byť stále nebyly vyloženě malé. To by mohlo těšit zájemce o ojetiny, neboť nabídka v bazarech je po 17 letech existence i20 opravdu bohatá. Můžete si tak vybrat výbavu, motory i barvu.
Na první generaci vám bude stačit jen pár desítek tisíc korun, podobně jako na tu druhou. Musíte nicméně počítat s tím, že vedle značného stáří budou mít nejlevnější kousky na kontě také nemalý dojezd - klidně i přesahující 300 tisíc kilometrů. To je ale vlastně dobrá zpráva, neboť jsou tak potvrzeny nemalé kvality vozu. Jakkoli to neznamená, že bez hlubšího zkoumání můžete koupit cokoliv, co uvidíte. U první generace totiž již může haprovat zavěšení a také řízení.
Zajímavé pak je, že ačkoli Korejci dřív obecně měli problémy se světly, v případě i20 je stížností méně. U prvních dvou generací jsou navíc směřovány hlavně k zadním a směrovým lampám. Vždy nicméně záleží na péči předchozího majitele - u většiny aut totiž již došlo na uplynutí záruky, pročež lidé vyměnili autorizované servisy mnohdy za nezávislé dílny či svépomoc. Může se vám proto stát, že po koupi ještě utratíte další peníze za to, abyste následně prošli STK.
Neplatí to jen o světlech, ale také o brzdách. V případě výfuku či motorového prostoru si ovšem Hyundai naopak zaslouží pochvalu, neboť problémy jsou ojedinělé, dokonce i v případě úniků oleje. Není tak divu, že pokud zatoužíte po voze s nízkým nájezdem, budete muset u druhé generace sáhnout do peněženky i pro 200 tisíc korun a v případě jejího nástupce dokonce pro dvojnásobek. Hyundai i20 si tedy drží hodnotu lépe než většina aut stejné značky i některé konkurenční vozy zvučnějších jmen.
Lze už jen dodat, že u generace třetí se začínají objevovat softwarové a elektronické potíže, jako je třeba selhání klaksonu. U jejího předchůdce pak podobně jako u původní i20 mohlo dojít na potrhání čalounění či poškrábání plastů. A aby toho nebylo málo, do první generace může i zatékat. Pokud tedy cílíte právě na ni, navštivte autobazar ideálně po dešti. Jakkoli je práce techniků levná a ceny náhradních dílů nízké, při nakupení se problémů se můžete snadno dostat do situace, kdy si budete klást otázku, zda má smysl takový vůz ještě udržovat při životě.
Hyundai i20 se ukázalo už ve třech generacích, přičemž v bazarech je asi nejvíc zastoupena ta druhá. U té můžete počítat s větší kvalitou než u originálu, ceny ale stále zůstávají na dostupné úrovni. Foto: Hyundai
Zdroj: Auto Bild
