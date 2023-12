Dostupné SUV Suzuki vydělává majitelům peníze, jako ojeté na ceně roste. A za pár měsíců bude ještě dražší před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Už teď může být ojeté dražší než zcela nový vůz. Značka navíc chystá nové provedení, které nahradí stávající jedna-pětku. V té chvíli se fronty na Jimny v autobazarech nejspíš jen prodlouží.

Člověk se mění a spolu s ním také jeho názory a pohled na svět. Zatímco tedy před nějakými 20 lety jsem si nedokázal představit, že bych někdy vlastnil SUV, dnes již tak odmítavý nejsem. Přičemž asi největším lákadlem jsou pro mě ty vůbec největší off-roadové ikony. Mezi ně nepatří jen Lada Niva, ale také Mercedes-Benz třídy G, Land Rover Defender, Jeep Wrangler nebo Suzuki Jimny. Ruský zástupce pak nejspíše v brzké době skončí v garáži na chatě, neboť kromě nemalé nostalgie v jeho prospěch hovoří nízké ceny. „Géčko, defík a džíp“ jsou ale nejspíš mimo hru, a to právě kvůli jejich cenám.

Jimny ovšem z kola dosud nevypadl, ostatně jako nový startuje na stále ještě přijatelných 575 900 Kč. Otázkou nicméně je, jak dlouho ještě aktuálně čtvrtá generace bude v Evropě k dispozici. Suzuki totiž dosud nepropadlo elektrifikaci, místo toho v portfoliu značky naleznete pouze hybridní verze některých modelů. Zákazníkům by to pochopitelně nevadilo, úřady však pochopitelně malá auta s velmi nízkými emisemi vidí pomalu jako zdroj veškerého znečištění. Automobilce tak hrozí nemalé pokuty.

Z toho důvodu má stávající Jimny osazený atmosférickou jedna-pětkou z nabídky zmizet, přičemž jeho nástupce vyfasuje elektrický pohon. Dle zatím nepotvrzených informací by se jeho design neměl výrazně odchýlit od zaběhnutých kolejí, o dostupnosti však v souvislosti s drahými bateriemi nebude moci být ani řeč. Navíc je otázkou, co pár set kilo těžký paket udělá s kvalitou jízdy. Protože ale nejspíše ze hry je žebřinový rám, v terénu tak již příští Jimny nebude excelovat jako ten současný.

Co přesně to znamená? Především to, že v případě zájmu byste neměli otálet ani minutu a ihned vyrazit do showroomu s novými vozy nebo do autobazaru. Může se stát, že za pár měsíců už budete mít jen jednu volbu. A s ohledem na nemalou oblibu tohoto SUV se předpokládá, že ceny ojetin porostou dokonce nad stávající úroveň nových aut. Patrné je to ostatně i ze současné nabídky, neboť pod půl milionu korun již ojetý Jimny čtvrté generace nekoupíte. A je jedno, jaký je jeho věk či nájezd.

Cesta k růstu cen je otevřená také díky vysoké spolehlivosti tohoto auta. Známy totiž zatím nejsou žádné oblasti, na které by si majitelé stěžovali. Zmínit tak vlastně lze jen dvě svolávací akce, kdy jedna řešila špatné čerpadlo palivové pumpy, zatímco druhá byla zaměřena na špatný design úchytů bezpečnostních pásů, jenž by v případě nehody mohl ohrozit správné nafouknutí bočních airbagů. Tím jsme nicméně v rámci případných nedostatků továrny na konci seznamu.

Neznamená to však, že byste ke kontrole potenciálního kandidáta měli přistoupit laxně. Onen žebřinový rám, stejně jako pohon všech kol, totiž stojí za častými výlety do terénu. Po návratu se přitom řada majitelů neobtěžovala s důkladnou očistou, v některých zákoutích tak již mohla začít úřadovat koroze. Mimo to proklepněte i zadní dveře otevírající se do boku, stejně jako úchyty na nich upevněné rezervy. Za obligátní pak lze považovat kontrolu kol a karoserie.

Dodat lze už jen pár slov od našich kolegů, kteří v Gelsenkirchenu objevili na prodej exemplář s pouhými 8 700 najetými kilometry na kontě. Ten je zároveň velmi dobře vybaven, přičemž má ještě rok platnou technickou. Uvnitř je navíc možné počítat se čtyřmi sedadly místo dvou, jimiž disponují papírově užitkové verze, které Suzuki využilo, aby alespoň na čas obešlo pravidla EU. Z toho důvodu je ale onen kousek k mání za 28 999 Eur (cca 717 tisíc korun). Zní to skoro absurdně, ale je to zkrátka tak.

Jimny čtvrté generace je nadmíru žádaným vozem, jemuž ovšem neskutečnou měrou ublížila pravidla EU. A pokud se stane očekávané, od příštího roku ojetiny porostou na ceně ještě víc. Foto: Suzuki

Zdroje: Auto Bild, TÜV

