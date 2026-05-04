Někdo 26 let zadarmo jezdil s autem snů. A není to tak, že by ho šetřil, pořádně si ho užíval
Petr MilerJe tak výjimečné, že navzdory svému stáří zůstává autem snů i dnes. Však co mu chybí? Má hromadu šmrncu, výkonný motor V8, manuální řazení a pověst „služebáku” Jamese Bonda. A teď si k tomu přidejte, že dekády strávené za jeho volantem nemusely majitele stát ani halíř.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Někdo 26 let zadarmo jezdil s autem snů. A není to tak, že by ho šetřil, pořádně si ho užíval
včera | Petr Miler
Je tak výjimečné, že navzdory svému stáří zůstává autem snů i dnes. Však co mu chybí? Má hromadu šmrncu, výkonný motor V8, manuální řazení a pověst „služebáku” Jamese Bonda. A teď si k tomu přidejte, že dekády strávené za jeho volantem nemusely majitele stát ani halíř.
Existuje vůbec někdo, kdo by neznal BMW Z8? Je to poslední bavorák, který se objevil v rukou Jamese Bonda ve filmu Jeden svět nestačí, a i když tehdy vlastně nešlo tak úplně o Z8, byla právě tím započata jeho cesta k věčné slávě. Krásný retro-moderní roadster z pera Henrika Fiskera - toho Fiskera, jehož vlastní automobilky už dvakrát zkrachovaly - je úžasným autem našlapaným uctívanou technikou BMW M5 a obecně velmi specificky pojatým strojem.
Dnes je Z8 ikonou, ve své době ale nebyla přijata zdaleka tak vřele, jak se současnou perspektivou může zdát. Bylo to velmi drahé auto, které se základní cenou 127 tisíc Eur přišlo kupce na podobné peníze jako tehdejší Ferrari 360 Modena. Jenže nebylo to Ferrari a nebylo ani tak rychlé. A ve srovnání s podobně koncipovaným Mercedesem SL té doby zase nebylo tak pohodlné. Vůz tedy vznikl jen v 5 703 exemplářích, což z něj dělá vzácné zboží. Nadto bylo postaveno ještě 555 téměř stejně vypadajících Alpin Z8, ty ale nejsou tak ceněné.
Jen originální Z8 se může pyšnit motorem 4,9 V8 z dobové M5 ve spojení s manuálním řazením, tak to mají vládci svých „zadohrabství” rádi. Zatímco s Alpinou s civilizovanějším osmiválcovým motorem a automatickou převodovkou sem tam vyšší kilometry někdo najel, u tovární Z8 je to obecně rarita. A možná tu úplně největší máme právě před sebou.
Pouze dva majitelé aut na fotkách níže zjevně nebyli z těch, kteří by si koupili výjimečné auto na ježdění a pak o něm leda vyprávěli přátelům. Protože vyjet znamená tratit a tomu se většina lidí snaží vyhnout nechce. Vlastníky tohoto stroje to zjevně netrápilo, protože s BMW Z8 postupně najeli 322 tisíc km. Nic na poměry služebních Passatů, manažerských Audi A6 nebo taxikářských Mercedesů třídy E, ale naprostý extrém na podobné sběratelské vzácnosti.
Německá firma, která auto prodává, hovoří o jeho skvělé historii a pravidelné údržbě, dokonce i o vizuálně dokonalé podobě. Takto bychom vůz nepopsali, zejména v interiéru jsou místy kilometry (sedadlo řidiče, volant...) dost vidět, ale na takové kilometry najeté s autem, které vzniklo pro občasné kroužení po bulvárech, to není žádná katastrofa. Auto prostě jezdilo a je to na něm přiměřeně znát.
Cenu této Z8 to pochopitelně snižuje, ale ne zase tak moc, aby majitelé trpěli jinak než optikou ekonomických nákladů, nominálně je auto nestálo ani korunu. Pro méně ekonomicky zdatné - vůz je dnes v prodeji za 139 900 Eur, tedy 3,4 milionu Kč, což je pořád víc, než za kolik byl v roce 2000 prodán. Ovšem méně jeté Z8 se dnes prodávají snadno 6, 7 i víc milionů Kč, takže teoretický prodělek v milionových řadech tu je.
Někdo řekne poničené krásné auto s promarněným ekonomickým potenciálem, my říkáme: Uctivá poklona oběma majitelům za víc než dvě dekády celkem intenzivního ježdění s tímto skvostem. Ten, kdo s autem tak moc jezdil, prostě žil, pro co jiného jsme na tomto světě? Usušit auto v garáži, jezdit Passatem a pak? Umřít? To přece nechcete...
Toto BMW Z8 najelo od roku 2000 přes 320 tisíc km. Něco takového jsme ještě neviděli, nyní je vůz na prodej - je o hodně levnější, než je obvyklé, ovšem ani tak není levný, pořád se prodává dráž než nový. Foto: F1 Automobile, publikováno se souhlasem
Zdroj: F1 Automobile@Autoscout24.de
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
před 4 hodinami
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
včera
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
2.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Jonas Folger nahradí Mavericka Vinalese v Le Mans včera 16:35
- Honda Fest 2026: registrujte se na setkání v Nízkých Tatrách včera 09:40
- Bulegův vítězný hattrick na Balatonu 3.5.2026
- Vítězí Arenas; 12. Vostatek; 22. König 3.5.2026
- Vítězem SprintSuperpole Nicolo Bulega 3.5.2026
Nejnovější články
- Cupra oznámila, že už nechce to, čím roky vystupovala z davu a míří do šedi průměru. Podle nás je to chyba
před 2 hodinami
- Nejnovější sporťák McLarenu pro „obyčejné” lidi kašle na pravidla, bez hybridu je rychlejší než verze pro závodníky
před 3 hodinami
- Elektromobily dál připravují majitele o šílené peníze, tento mu během 147 schramstnul km přes 600 tisíc a skoro polovinu původní ceny
před 5 hodinami
- Kolaps Auta Super zasévá nedůvěru do celého českého obchodu s auty. A další úpadky mohou následovat
před 7 hodinami
- Asi nejabsurdnější moderní Golf byl „fejk” a propadák, dnes je to ceněná rarita. Tohle je nejlepší kus na trhu
včera
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 05.05. 11:35 - pavproch
- Toyota Land Cruiser 250 || Nezastavitelná legenda 05.05. 10:46 - nuttythwack
- Fiat a vše kolem nich 05.04. 11:59 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 05.04. 07:54 - jerry
- VZKAZY 05.03. 22:50 - Lachende Bestien
- Onboard videa 05.03. 21:02 - brnenska.odchytova
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 05.02. 16:20 - pavproch
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 05.02. 14:28 - pavproch