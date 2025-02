Tato auta jsou dnes největší „držáky” za peníze: Nestojí moc, a přesto mají vydržet skoro věčnost před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Je to velmi výmluvný přehled, který jen připomíná, jak cokoli bateriového nemá šanci před touto pro zákazníky klíčovou optikou obstát. Elektromobil není mezi 15 nejlepšími vozy s očekávanou délkou životnosti vzhledem k ceně ani jeden, hybrid je jediný.

Americká firma iSeeCars každoročně sestavuje žebříček aut s nejvyšší predikovanou životností, tentokrát k ní ale přidala i něco navíc. V případě životnosti stejně jako v minulých letech použila tutéž metodiku, když analyzovala prodeje 368 milionů ojetých vozů z posledních let, na základě čehož určila předpokládanou životnost každého modelu. Může to znít „tupě”, výsledkem jsou ale nejhůř zpochybnitelná čísla - pokud některé modely z bazarů ve velkém mizí, aniž by jim bylo 15 let, a jiné jsou v nich hojně zastoupeny i v 25 léty na krku, je jasné, který v průměru vydrží sloužit podstatně déle. Ze studie byly navíc kvůli možnému zkreslení vyloučeny extrémy a auta vznikající v omezených sériích, takže před sebou máme velmi robustní údaje.

K tomu analytici iSeeCars zprůměrovaly reálné ceny víc než 3,8 milionu nových aut, které byly prodány v období od července do prosince 2024. To s jednoduchým cílem dát životnost dohromady s cenou. Je kupříkladu hezké, že takové Porsche 911 vydrží ve většině případů věky, ale když jde auto za 4, 5 nebo 6 milionů, k dobrému poměru životnosti za peníze se nedostanete. A právě ten byl cílem přehledu, kterému sami říkáme největší „držáky” za peníze.

Autoři výsledky rozdělili do několika sekcí, pro nás je ale nejpodstatnější hlavní žebříček. I proto, že většina SUV či pick-upů, které se dostaly na vrchol, není v Evropě nabízena. Takřka veškerá osobní auta ale již v místních showroomech trůní, byť někdy s trochu odlišnými motory a často s vyšší cenou. V důsledku toho by evropský žebříček by měl odlišnou podobu, nějakou představu nám ale i americké bádání dává, a tak jsme si ho nechtěli nechat pro sebe.

Jeho výsledky by pro evropské výrobce měly být dalším (kolikátým už?) varováním, neboť mezi patnácti nejlepšími modely nenajdete jediný, který by pocházel ze starého kontinentu. A pokud pomineme dvojitý zásah Korejců, jde tu pouze o japonskou produkci. Pro tamní automobilky je pak jistě dobrou zprávou, že do seznamu se dostaly v podstatě všechny hlavní, které v USA působí, jakkoli takové Mitsubishi a Subaru mají po jednom „zářezu“ a Mazda po jednom dvojitém.

Celkovým vítězem se ovšem stala Honda Civic jedenácté generace, která má majitelům v průměru vydržet 13,7 roku. To sice není nejvyšší hodnota v žebříčku, vozu však patří zlato kvůli jeho relativně nízké průměrné ceně, která při vydělení očekávanou životností vede k nejnižší roční sumě. Na stříbro pak dosáhla s 11,6 roky Toyota Corolla, zatímco třetí příčka patří Mazdě 3. Ovšem pouze hatchbacku, který má na kontě 14,1 let, sedan je totiž až desátý s očekávaným 10,6letým cyklem.

„Protože se ceny nových aut nadále drží rekordně vysoko, zůstává pro většinu zákazníků jednou z hlavních priorit hodnota za peníze. Identifikovali jsme proto modely, které lze koupit co nejlevněji, a přitom mají nejdelší životní cyklus, což pomůže klientele, aby svůj rozpočet využila na maximum,“ uvádí k výběru vrchní analytik iSeeCars Karl Brauer. Pročež my už jen níže přihodíme příslušný žebříček s poznámkou, že zmíněná cena na rok nezahrnuje jakoukoli údržbu, je to opravdu jen poměr kupní ceny a životnosti.

K tomu dodejme, že i za to nejspolehlivější auto musíte po jeho koupi utrácet, a to třeba za výměnu oleje a olejového filtru, brzdové destičky či pneumatiky. Obecně nicméně platí, že za menší a lehčí vozy platíte technikům nejméně. Nejvyšší účty jsou pak spojovány s elektromobily, ty ovšem do žebříčku nijak nezasáhly. Jediným vozem, který navíc k bateriím čichnul pouze lehce, je pak Toyota Camry Hybrid. U té lze čekat dlouhou životnost, ovšem také vyšší náklady na úvod. Také to o něčem vypovídá...

U jakých aut lze čekat nejdelší život za co nejmenší peníze? Až na dvě korejské výjimky se do žebříčku nastěhovaly pouze japonské vozy. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars



Králem mezi všemi je pak Civic jedenácté generace, byť třeba CR-V by vám mělo vydržet dokonce ještě o rok a něco déle. Jeho pořizovací cena je však o jednu čtvrtinu vyšší. Foto: Honda

Zdroj: iSeeCars

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.