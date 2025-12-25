Také nejnáročnější okruh světa si na Vánoce připravil dárek, oznámil nové ceny za vjezd pro rok 2026
Petr ProkopecZajeďte si tam, než ji zavřou, říkáme už pěkných pár let. Možné to bude i v roce 2026, jak potvrzují nové ceny za vjezd na Severní smyčku Nürburgringu. A jsou na dnešní poměr skutečně dárkové, oproti těm dosavadním se vesměs nemění.
včera | Petr Prokopec
Zajeďte si tam, než ji zavřou, říkáme už pěkných pár let. Možné to bude i v roce 2026, jak potvrzují nové ceny za vjezd na Severní smyčku Nürburgringu. A jsou na dnešní poměr skutečně dárkové, oproti těm dosavadním se vesměs nemění.
V předchozích letech bylo jednou z mála životních jistot pravidelné zdražování prakticky všeho, nač jste se podívali. Cenově nahoru šla nová a následně po nich i ojetá auta, více musíte platit také v servisech či v pojišťovnách. A v návaznosti n a to zdražovalo vše, co s dopravou nějak souvisí. Tedy skutečně téměř úplně všeho. Až v poslední době se situace stabilizuje a zdá se, že i provozovatelé Nordschleife, tedy ikonické Severní smyčky Nürburgringu, jdou s dobou.
Poplatek za vjezd na jedno kolo nejnáročnějšího okruhu světa se totiž nemění a zůstává na letošních cenách. Než nicméně k jednotlivým částkám přistoupíme, jen v rychlosti zmíníme, že stejně jako třeba šampionát Formule 1 má i Nordschleife zimní přestávku. Počasí v pohoří Eifel je ostatně známo svou nevyzpytatelností a zlobit umí i v jinak teplých měsících, kdy třeba na jedné části okruhu prší, zatímco tu zbývající místo deště zalévá slunce. Pro veřejnost se tedy okruh znovu otevře v sobotu 7. března, zavírat se pak bude 15.listopadu. V mezičase ale pochopitelně proběhne ještě pár uzavírek kvůli závodům a soukromým akcím.
Přikročit můžeme ke slibovaným cenám, které startují na 30 Eurech neboli 730 korunách za jedno kolo a platí od pondělí do čtvrtka. Od pátku do neděle se pak zvyšují na 35 Eur, tedy na zhruba 860 korun. Stejnou sumu pak platíte za 15minutovou jízdu po moderním okruhu Grand Prix Strecke. Dopřát si pak můžete i celoroční permanentku, a to od 2 500 Eur (60 700 Kč), což je cena pro ty, kteří ji měli i letos. Pro nováčky se ceny zvedají na 2 750 Eur (66 700 Kč), respektive na 3 000 Eur (72 800 Kč), pokud si ji koupí po 15. lednu.
Při koupi permanentky nedostáváte pouze propustku na Nordschleife a trať GP ve chvílích, kdy jsou okruhy otevřeny pro veřejnost, počítat lze s dalšími benefity. Ty zahrnují exkurzi do zázemí, možnost projít si slavnou trať pěšky (v takovém případě nezapomeňte na velmi pohodlnou obuv) či voucher do obchodu se suvenýry. Dále lze díky ní počítat se slevami v celém komplexu, méně tedy následně platíte i za Nürburgring Driving Academy, stejně jako v barech, restauracích a hotelech.
Co se týče změn a novinek, těch ve srovnání s letošním rokem, kdy část okruhu opět pokryl nový asfalt a došlo na separaci aut a motorek, jen poskrovnu. Nürburgring má totiž nové centrální pohotovostní telefonní číslo (+49 2691 302 9111), které je aktivní po celou dobu turistických jízd. Operátorům lze pokládat jak všemožné otázky, tak hlásit jakékoli problémy či incidenty. V případě návštěvy si jej tak dost možná uložte na zrychlenou volbu, zvláště pokud jste spíše okruhovým začátečníkem.
Pokud v příštím roce zvažujete návštěvu Nürburgringu podobně jako Max Verstappen, máme pro vás dobré zprávy - ceny za jedno kolo na Nordschleife či za 15minutovou jízdu po trati Grand Prix Strecke se nemění. A i zbylé změny ceníku jsou spíš kosmetické. Foto: Ferrari Media
Zdroje: Nürburgring
