Takto může vypadat auto po 27 letech provozu. Stačí zvolit ten správný vůz a dobře se o něj starat

/ Foto: Yigit Automobile, publikováno se souhlasem

Tento vůz není nový, není ani zánovní, má za sebou skoro tři dekády pravidelného provozu, který jistě mohl být i náročnější, stejně tak ale nebyl mírný. Přesto vypadá skoro netknutě - je to odolný vůz, o který majitel dokonale pečoval.

Když si koupíte auto a nejde o nic jako Bugatti vyrobené v jediném exempláři, normálně s ním jezdíte a normálně se o něj staráte. Člověk by chtěl dodat, že jej za pár let normálně opotřebujete a pak jej prodáte jako normální ojetinu. Tak to obvykle bývá, ale jde to i jinak - pokud jste velmi pečliví a nenajezdíte toho zase tak moc, vaše auto může po 27 letech provozu vypadat klidně jako to na fotkách.

Dobře, není to nic běžného, ale je to jasný důkaz, že to jde. Před sebou máme Mercedes 280E T generace W124, tedy přesněji S124, který byl v Německu zakoupen jako nový v roce 1995. To je spousta let, přesně 27, někteří z našich čtenářů dobu jeho vzniku ani nebudou pamatovat. Po téměř tři dekády mělo jediného majitele, který s ním najel 237 174 kilometrů - to není na 27 let zase tak mnoho, za takovou dobu se dá najezdit násobně víc, nakonec jsme tu měli i kousek se 704 tisíci km. Ale není to nic, jde o relativně normální soukromý nájezd, majitel víc ježdění zkrátka neměl zapotřebí. A o auto se staral tak pečlivě, že vůz dodnes vypadá v podstatě jako nový.

Auto co možná nejméně jezdilo v zimě, takže na něm není patrná žádná koroze. Údržba byla velmi pečlivá, vůz absolvoval všechny předepsané prohlídky a servisy za celou tu dobu, takže všechno vypadá v podstatě jako před téměř třiceti lety. Na škrábance, oděrky nebo trhliny zapomeňte, tohle auto je téměř bez poskvrnky. Samozřejmostí je kompletní dokumentace servisní historie a tři klíče. A vůz měl po celou tu dobu opravdu jednoho majitele.

Po stránce výbavy to není žádná hitparáda, standardy v roce 1995 byly jiné, vidíme ale aspoň elektrická okna nebo vyhřívání sedadel, ovšem pořád s látkovým čalouněním. Motor je už z těch lepších - šestiválec 2,8 dává v tomto případě 197 koní a 270 Nm. Je spojen s automatickou převodovkou, u Mercedesů nepřekvapivě, zvládne stovku za 9,1 sekundy a maximální rychlost 230 km/h. Žádná ostuda ani dnes, spotřeba se pak má pohybovat okolo 8 litrů benzinu na 100 km mimo město.

Není to všem výbava ani výkon, kterým je tento vůz pozoruhodný, je to jeho stav. Kvůli němu o autě píšeme. Jednak to můžete brát jako inspiraci, proč se o auto dobře starat a proč se zajímat o to, zda vámi zvolený vůz vydrží. A jednak si ho můžete koupit a dopřát mu další klidně půlmilion kilometrů, pro W124 i S124 je 237 tisíc ujetých km s danou péčí něco jako konec zajíždění. Máte-li zájem, cena tohoto vozu je 6 900 Eur tedy asi 167 tisíc korun. Asi je to hloupé srovnání, ale je to polovina ceny nové Fabie, oproti níž budete mít víc výkonu, víc místa (jde dokonce o verzi se sedmi sedadly, třetí řada se vyklápí v kufru), náhon na zadní kola a nemusíte se obávat nevypínatelného ESP. Nebo třech válců. Nebo turba. Je tu spousta kouzel, která dnešní auta nemají...

Tohle nejsou obrázky zánovního Mercedesu W124, je to kombík S124 po prvním majiteli, který za 27 let najel přes 237 tisíc km. Ale staral se o vůz, který je vyhlášený svou bytelností. Foto: Yigit Automobile, publikováno se souhlasem

