Tankovat palivo byste měli jen do prvního cvaknutí, jinak riskujete drahé problémy

Když do auta chcete koupit plnou nádrž benzinu nebo nafty, pistole v určitou chvíli cvakne a tankování přeruší, jako by nádrž byla plná. Ve skutečnosti do ní jde někdy přidat i litry paliva, expert od toho ale zrazuje, může se to prodražit.

Pohonné hmoty do nádrže auta obvykle doplňujeme prostřednictvím výdejní pistole na čerpací stanici, třebaže výjimky se jistě najde. Plnící zařízení může působit primitivně, ve skutečnosti jde ale o komplikovaný mechanismus složený ze zhruba 130 dílů, jejichž hlavním cílem je rychlé a bezpečné dotankování jakéhokoli automobilu.

Jedním z důležitých prvků je automatická ochrana proti přeplnění nádrže. Ať už tedy tankujete tak, že pistoli necháváte zacvaknutou v pozici, kdy vydává palivo, nebo ji držíte zmáčknutou vlastní rukou, v určité chvíli se ozve slyšitelné cvaknutí membránového ventilu, který čerpání přeruší do dalšího zmáčknutí. Smysl asi nemá smysl dlouze popisovat - chrání vás, čerpací stanici i všechny okolo proti tomu, aby palivo z přeplněné nádrže začalo vytékat ven a případně se jako hořlavina snadno vzňalo.

Je to také signál, že by člověk měl tankování ukončit, mnoho lidí si ale raději řekne, že ještě trochu přidají. Ono stačí chvilku počkat nebo pistoli mačkat dokola a dokola do dalších cvaknutí a do nádrže snadno přidáte klidně i litry paliva navíc. Zejména nádrže aut koncernu VW jsou v tomto ohledu skoro bezedné, do některých modelů takto přidáte i 5 nebo 7 litrů. Pak logicky můžete ujet o to delší vzdálenost bez tankování, to se přece vyplatí. Zní to chytře, tato finta ale zase tak moudrá není.

Upozorňuje na to Brian Cooley z kalifornské univerzity, který rád předává své znalosti čtenářům magazínu Roadshow. Důvodů, proč se vystříhat takového jednání, je hned několik.

Začneme-li u těch banálnějších. Může se v prvé řadě stát, že část benzínu či nafty může vytéci ven mimo hrdlo, i když si dáváte pozor. Zdánlivě končí v útrobách vozu, odtoková dírka blízko vyústění ale nevede zpět do nádrže, ale pod automobil, kde palivo marně vyteče na zem. Nebude jej moc, ale proč jej takto mařit? Navíc při vytečení většího množství paliva znovu mohou nastat problémy i s ním samým.

Podobným důvodem je zpětné nasávání pistole, která dokáže regresivním chodem vytáhnout z vozu výpary. Jenže také může nasát část paliva, které se vám ovšem napočítá jako natankované. Znovu žádné drama, ale je to další zbytečná ztráta, která smysl dodatečného plnění popírá.

Velmi důležitým argumentem hovořícím ve prospěch včasného ukončení plnění nádrže je ale možnost poškození systému palivové rekuperace ORVR (Onboard Refueling Vapor Recovery System). Ekologický systém nebudou mít všechny vozy na českých silnicích, ale moderní auta toto zařízení používají. Technologie evaporace přispívá ke snížení emisí zachycováním škodlivých výpar paliva z nádrže a tyto plyny neputují do ovzduší, ale do motoru, kde se spálí ve válcích.

Pokud máte ORVR v autě, hrozí přeplněním nádrže jeho poškození nasátím kapaliny, se kterou si není schopen poradit. Taková věc systém efektivně zničí, což vám na první pohled může být ukradené. Jenže jak už to u moderních aut bývá, pokud tento systém přestane pracovat, elektronika vozu začne hlásit chyby, které mohou vést i k omezení výkonu. Servis vás pak nemine a oprava může přijít na desítky tisíc korun. Pak se těch pár litrů navíc při tankování znovu rychle nevyplatí.

Krátká přednáška na téma tankování končí upozorněním na šetrné chování k životnímu prostředí, které též není hodné ignorace. Dotankování po okraj zbytečně zatěžuje svět kolem nás. Následky nejsou okamžité, ale každé ukápnutí pohonné směsi na zem nebo vypuštění toxických par do vzduchu dává zabrat přírodě. I to je důvod, proč bude lepší s prvním cvaknutím přestat. A nebo se alespoň nesnažit dostat do nádrže každý mililitr paliva navíc.

