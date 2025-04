Technik na okruhu postavil starou dieselovou ošklivku proti BMW M3 jen na jiných moderních pneu. A začaly se dít věci včera | Petr Prokopec

Máte pocit, že BMW M3 je oproti naftovému PT Cruiseru autem o tolik rychlejším, že jej s jakýmkoli novým současným obutím musí zašlapat do země, i kdyby cokoli? Omyl, tohle srovnání připomíná, jak důležité je obutí zvlášť u některých aut.

K výběru pneumatik na jakékoli auto jsem se vždy snažil přistupovat maximálně odpovědně, je to jedna z těch nejdůležitějších věcí ovlivňujících vlastnosti každého vozu. A i během letošní zimy jsem se několikrát ujistil, že dělám dobře, neboť ve stejných podmínkách jsem mohl srovnat svůj vlastní vůz obutý v pneumatikách úspěšných v řadě testů, s novinářskými auty, která měla na ráfcích obvykle nazuty pneu favorizující především co nejnižší spotřebu libovolného zdroje energie.

V ten moment stačilo, aby silnice byla jen trochu jiná než dokonalá a pneumatiky začaly nahlodávat mou jistotu za volantem. V jednu chvíli dokonce natolik, že jsem musel vystoupit a podívat se, zda náhodou místní zastoupení dané automobilky nezapomnělo na výměnu letního obutí za zimní. Rozdíl mezi špatnými a dobrými pneu byl zkrátka ohromný.

Že nepřeháním, připomíná svým novým testem i náš přítel, technik Jason Fenske stojící za kanálem Engineering Explained na Youtube. Ten se rozhodl v podstatě výše uvedené demonstrovat na BMW M3 generace F80 a dieselovém Chrysleru PT Cruiser, tedy na notoricky ošklivém rodinném voze, jehož poslední vyrobený exemplář opustil montážní linky v roce 2010. A není to tak, že by na něj Jason dal nějaké slicky - osadil jej „pouze” špičkovým celoročním obutím od Continentalu, zatímco mnichovský sedan dostal sice sportovní obutí, ovšem od levné značky. Člověk by řekl, že s třikrát vyšším výkonem a asi tisíckrát lepším vším ostatním to M3 nezastaví, ale pak se začaly dít věci.

Pravda, na suchém okruhu by možná vše dopadlo jinak, na tom mokrém ale letitý dieselový PT Cruiser špičkové BMW zostudil. A bylo přitom jedno, zda za volantem seděl Jason či testovací řidič Continentalu, starý Chrysler byl pokaždé rychlejší. To je skoro šokující, jakkoli po desítkách tisíc kilometrů najetých s různými M3 a M4 této generace vím, že zrovna na mokru se tohle auto s lehkou zádí, kousavým samosvorným diferenciálem a poněkud nevycválaným turbomotorem necítí jako ryba ve vodě. I tak je to auto úplně jiné dynamické úrovně, přesto prohrálo. A podobně dopadlo i poměřování brzdné dráhy na mokru, byť u Chrysleru bylo třeba opravit nefunkční, o několik generací starší ABS.

Jakmile došlo na zastavení na suchu, BMW zamířilo do čela. Klíčové sdělení tak vlastně dorazilo až v závěru videa, kdy M3 vyfasovala sportovní obutí právě od Continentalu. S ním se totiž brzdění na mokru zlepšilo o 5,36 metru, zatímco čas na mokrém okruhu byl kratší o neskutečných 14,5 sekundy. Šetřit na pneumatikách se tedy opravdu nevyplácí, zvláště u aut jako M3, která mají hromady výkonu, se kterým je třeba efektivně pracovat.

