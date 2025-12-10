Technik popsal půlrok života s autem od „zrádců Tesly”. Hořel pro něj nadšením, teď už ho nechce ani vidět
Petr ProkopecByl to románek, který začal jako každý takový vztah - nekonečným nadšením a touhou auto bránit před všemi kritiky. Nakonec ale sám poznal, že ti, kteří se zklamali v Tesle Model S, nemají šanci s její náhradou přijít k lepším pocitům, právě naopak. A to s autem najel jen 5 500 km.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Technik popsal půlrok života s autem od „zrádců Tesly”. Hořel pro něj nadšením, teď už ho nechce ani vidět
včera | Petr Prokopec
Byl to románek, který začal jako každý takový vztah - nekonečným nadšením a touhou auto bránit před všemi kritiky. Nakonec ale sám poznal, že ti, kteří se zklamali v Tesle Model S, nemají šanci s její náhradou přijít k lepším pocitům, právě naopak. A to s autem najel jen 5 500 km.
Jason Fenske, studovaný technik, bývalý motorář, náš přítel a pro většinu lidí hlavně tvář kanálu Engineering Explained na Youtube, s elektromobilitou nemá problém - realisticky vnímá její klady i zápory a dokáže si užít toho prvního. Dříve vlastnil Teslu Model 3 Performance, se kterou ujel přes 100 tisíc kilometrů, a spokojený byl hlavně s jejími provozními náklady. V Evropě si o tom můžeme nechat jen zdát, provozem v USA ale podle vlastních slov ušetřil značné peníze na „palivu”, neboť za elektrickou energii dal jen 2 000 USD, tedy asi 42 tisíc korun. To je asi šestina toho, co by podle vlastních odhadů dal za tankování srovnatelného spalovacího auta.
Přesto se ale letos rozhodl prodat. A dokonce oznámil, že si od Tesly už nikdy nic nekoupí. Důvody byly v podstatě osobní, s čímž tak úplně nesouzníme. Proti srsti mu bylo, že Elon Musk, který se po znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem stal neformálním vládcem úřadu pro zeštíhlování státu, stál za výpovědí desetitisícům lidí. A jedním z nich byla i Fenskeho žena. Známý technik se tak dopustil jistého gesta, za které docela draze zaplatil - jeho Model 3 po zmíněném nájezdu přišel o 75 procent své původní hodnoty.
Od Tesly Fenske přešel k Lucidu, konkrétně jeho modelu Air ve verzi Touring, který je vůbec nejdražším vozem, jaký si kdy koupil. Očekával od něj tedy ještě větší kvality než od Modelu 3, nakonec i proto, že konkurenční značku založili lidé, kteří dříve pracovali pro Teslu, ovšem s Muskem a jeho přístupem k podnikání si nesedli. Aby pak nekupoval zajíce v pytli, Fenske otestoval řadu variant, setkal se s firemními techniky, pročetl veškerá diskuzní fóra a navíc se sešel s mnoha majiteli, aby si vyslechl jejich zkušenosti, ať už příjemné nebo ne.
Po šesti měsících, během nichž urazil 5 500 km, ovšem o Lucidu nemluví s takovým nadšením, jako tomu bylo na počátku jeho „nového vztahu”. Místo toho poukazuje na velké množství problémů, které navíc nejsou jen softwarového rázu. To je ovšem značný problém, neboť jejich odstranění nemůže proběhnout online. Fenske tak ze svého musel zaplatit výměnu dvou chladících pump, které nedosahovaly požadované rychlosti, načež hrozilo, že se pohonné ústrojí začne přehřívat.
Jako zlomené se pak jevilo i víčko od dobíjecí zdířky, než Fenske zjistil, že je třeba na něj zatlačit opravdu velkou silou. Je přitom otázkou, jak dlouho takový tlak vydrží. Mimo to pokaždé, když se snaží otevřít přední kapotu, ta se nejprve zvedne a zase zaklapne. Je proto třeba druhého pokusu, než se pod ni dostane. Znovu je pak otázkou, kdy to nakonec některý z komponentů vzdá. A jakkoli bez předního kufru se žít dá, bez přístupu k dobíjení už ne.
Výčet softwarových potíží je ještě větší, po první tři měsíce vlastnictví se totiž vůz odmítal aktualizovat. Občas pak Fenske přišel o vokální projev všech funkcí, žádný zvuk nevydával ani přerušovač směrových světel. Mobil jeho ženy sloužící jako klíč od vozu pak elektrický sedan nedokázal rozpoznat, problémy měl ale i s Fenskeho přístrojem. Jason jej tak pravidelně nemohl zamknout, zatímco jindy se vůz znenadání zamknul sám, i když stál u něj.
Hlasové ovládání je pak rovněž fiasko, zatímco navigace ho byla schopna poslat i do jiného státu, než do jakého měl namířeno. A protože vůz nedokázal rozpoznat mobily Fenskeho a jeho ženy, nedokázal nahrát správný profil řidiče. Místo toho často míchal různé zadané parametry, což při různé výšce opravdu nepotěší. Situaci navíc nepomáhalo ani ruční zadání správného profilu, zvláště když se nedalo pokaždé spolehnout na funkčnost obrazovky.
Aby toho nebylo málo, auto si myslí, že je osazeno paketem o kapacitě 75 kWh, ačkoli reálně má k dispozici 92 kWh. Lucid pak vůz popisuje jako modrý, i když je ve skutečnosti šedý. „Je to mišmaš všemožných problémů,“ říká Jason F. s tím, že auto už po tak krátké době nechce ani vidět. Z pozitiv toho mnoho není, Air Touring dle jeho názoru dobře vypadá i jede a je velmi praktický. Jsme tedy zvědavi, jak dlouho u Lucidu ještě vydrží. A jestli nakonec přece jen nevezme Teslu na milost...
Lucid Air rozhodně nepůsobí marně, je pak jistě i rychlý a praktický. Jenže k čemu vám to je, když třeba jeho navigace vás dovede do jiného státu, než do jakého jste mířili? A to je pouze jeden z těch banálnějších mezi mnoha problémy, kterými auto trpí. Foto: Lucid Motors
Zdroj: Engineering Explained@Youtube
Bleskovky
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
před 6 hodinami
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
včera
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
9.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Předprodej vstupenek na MotoGP startuje zítra včera 15:02
- Chang Circuit v Thajsku útočištěm uprchlíků včera 10:11
- Piaggio Beverly 310 a 400 25th Anniversary: výroční edice včera 08:00
- MotoGP: GP Turecka 2027? 9.12.2025
- Manzi: „Nechtěl jsem odejít bez titulu mistra světa“ 8.12.2025
Nejčtenější články
- VW ukázal nové SUV velikosti Touaregu. Nedovedeme si představit, jak by mohlo uspět. A podívejte se, co má na zádi
12.11.2025
- Ameriku znovu dobývají osmiválce. Lidé je prostě chtějí, a tak i 14 let staré auto přechytračilo regulace, aby bylo k mání v celé zemi
12.11.2025
- Mercedes ukázal nové GLB „v chlaďáku”. Z toho, co udělal s jeho interiérem, vám zamrzne úsměv na tváři
12.11.2025
- Nezájem nutí Audi dál měnit plány. Jeho poslední elektrické modely někde ani „nebudou uvedeny na trh”
12.11.2025
- Už i Tesla má problém s váznoucími prodeji, a tak začala svá auta levně pronajímat komukoli
12.11.2025
Živá témata na fóru
- IT poradna 12.11. 09:40 - mattonecz
- BMW Divize 12.11. 08:07 - Vrooom
- Onboard videa 12.10. 21:11 - M.Z.
- Politický koutek 12.10. 18:54 - Stepan
- Lampárna (stěžovatelna) 12.10. 11:16 - jerry
- Policejní kontroly a měření 12.09. 18:17 - řidičBOB
- SUV / Terénní vůz se sv. výškou 200mm+ k prodeji 12.09. 09:27 - Snowman000
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 12.06. 20:41 - mattonecz