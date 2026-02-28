Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC



včera | Petr Prokopec

Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC

Foto: ADAC Presse

Už to s nimi chvíli vypadalo nadějně, nakonec se ale ukázalo, že pokud tady někdo šetří, za tři má tak maximálně známku z testu. S čínskými pneumatikami sice zvládnete dobře zabrzdit na mokru, ovšem tím jejich přednosti končí.

Čínské pneumatiky Linglong Sport Master nakonec nejsou až takový zázrak, jak se ještě před několika málo dny zdálo. V půlce února totiž evropská asistenční služba ACE přišla s výsledky svého vlastního testu, který se zaměřil na letní obutí v rozměru 225/40 R18 XL. Sledována pak byla brzdná dráha za sucha i mokra, stejně jako aquaplaning a ovladatelnost.

Zmíněný Linglong byl dlouhodobě kritizován za špatné chování svých pneumatik za mokra, proto bylo překvapením, že typ Sport Master dosáhl hned třetí nejkratší brzdné dráhy - na úplné zastavení z rychlosti 80 km/h stačilo 25,38 metru. Nicméně i přesto Linglong skončil až na celkovém sedmém místě z deseti, pročež bylo zjevné, že Sport Master nebude v některých jiných ohledech až takový mistr sportu.

Nově ke komplexnímu testu letního obutí pro běžná moderní auta přistoupil německý autoklub ADAC, a výsledky prokazují, že Číňané pořád vyrábí hlavně šmejdy. A pokud v nějakém ohledu skutečně dosáhli pokroku, pak jen na úkor ztrát v jiných. Také tentokrát totiž došlo na pneumatiky Linglong Sport Master, ovšem v menším rozměru 225/50 R17. Sledováno pak bylo daleko více kritérií, pročež Číňané propadli. A těšit je může jen to, že z 16 testovaných typů ADAC za dobré považuje jen 3.

Také v menším rozměru Sport Master bodoval na mokru, dosažených 30,1 metru je stejný výsledek, jaký má na kontě jen o trochu lepší Continental PremiumContact 7. Jenže s tímto obutím byste měli zvládnout najet 44 700 km, zatímco Linglong v oblasti výdrže zaujal vůbec poslední příčku s 26 100 km. Předposlední jsou pak s 27 700 km další čínské pneu Leao Nova-Force Acro.

Tento typ na tom rovněž není vyloženě špatně při brzdění za mokra (33 m), podobně jako turecké obutí Lassa Revola (32,9 m). Ani jeho predikovaný nájezd 36 100 km však není závratný. Je tak sice pravdou, že ušetříte při jejich koupi, ovšem k té musíte přistupovat častěji. Jakmile navíc nebude pršet, měli byste se řízení věnovat na 100 procent, zvláště pokud hodláte více šlapat na plyn.

„Vypadá to, že Linglong byl optimalizován jen na mokré podmínky. Jeho výkony na suchých silnicích to výrazně ovlivnilo. Jakmile se pneumatiky zahřejí, reagují na pokyny řízení netečně, pročež je velmi těžké dosáhnout správného natočení volantu. Řízení tak nejen že působí mdle, ale ještě vyžaduje uprostřed zatáčky korekce,“ uvádí bez okolků ADAC.

Pneumatiky Leao a Lassa jsou na tom lépe jen trochu, nejnižší cena by tedy při vašem nákupu rozhodně neměla hrát hlavní roli. Jakkoli totiž vítězné Continentaly, stejně jako druhé Pirelli Cinturauto a třetí Goodyear EfficientGrip Performance 2 stojí až dvakrát tolik, spojen je s nimi i více než dvakrát vyšší nájezd. A samozřejmě také lepší jízdní projev.


Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC - 1 - ADAC 2026 test letnich pneumatik 05Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC - 2 - ADAC 2026 test letnich pneumatik 06
Čínské pneumatiky Linglong podobně jako obutí Leao a finské Lassa zjevně nejsou tím, co byste na své auto měly nasadit, navzdory jejich dobré brzdné dráze na mokru. Jedné disciplíně totiž padlo za oběť vše ostatní. Foto: ADAC Presse

Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC - 3 - ADAC test letnich pneu pneumatik 2026 lepsi 01Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC - 4 - ADAC test letnich pneu pneumatik 2026 lepsi 02Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC - 5 - ADAC test letnich pneu pneumatik 2026 lepsi 03Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC - 6 - ADAC test letnich pneu pneumatik 2026 lepsi 04Skoro všechny čínské pneumatiky jsou přes dílčí úspěchy šmejd, říká po testu letních pneu pro rok 2026 ADAC - 7 - ADAC test letnich pneu pneumatik 2026 lepsi 05
ADAC přišel na rozdíl od jiných s komplexním testem na suchu i mokru, který ukázal celou pravdu. Foto: ADAC Presse

Zdroj: ADAC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.