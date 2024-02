Téměř žádný elektromobil. Leasingová firma odhalila data o nejpopulárnějších služebních autech v Německu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Když se člověk podívá na celková prodejní data, vidí jednu věc, pokud se ale podívá na zájem o auta, která si zaměstnanci mohli vybrat, vidí věc docela jinou. Ani v Německu lidé touto optikou o elektromobily nestojí.

Kde by byly automobilky, nebýt správců firemních vozových parků. Jasně patrné je to na českých registracích nových aut, které v loňském roce vzrostly na 221 422 aut. Drtivých 75,56 procenta neboli 167 315 exemplářů ovšem bylo pořízeno firmami. Je tedy třeba dodat, že ne ve všech případech jde o klasické firemní vozy, místo toho lidé spíše hledají všemožné cesty, jak nová auta dostat do nákladů vlastní či jiné společnosti a ušetřit na DPH či jiných daních. To je nakonec patrné i na prodejích drahých značek - v případě Porsche připadá na firemní klientelu 90,42 procenta všech registrací, u Ferrari se podíl pohybuje na 94,67 a u Lamborghini dokonce na 95,77 procentech. Přitom je jasné, že klasických služebních aut bude z těchto vozů možná pár Cayennů a Macanů.

I skutečná firemní auta ale hrají prim, však i Škoda (87,5 procenta) nebo Volkswagen (90,76 procenta) žijí téměř jen z firemních prodejů. A nejde jen o český trh, podobně (byť ne až tak moc) je na tom i ten německý, proto můžeme brát statistiky společnosti LeasePlan o náladách tamní klientely jako velmi výmluvné. Ta zveřejnila data za loňský rok týkající se popularity jednotlivých modelů u zaměstnanců, kteří si mohou své služební auto vybrat (mají tedy limit co do ceny, třídy, typu vozu apod., ale ne konkrétní model či značku) a jsou velmi překvapivá.

Uvážíme-li, jak populární jsou v Německu leasingy elektrických vozů, je až šokující, že v nejlepší desítce studie „User Chooser” nenajdeme téměř žádný elektromobil. Je patrné, že lidé jej jako služebáky berou, jen když nemají na výběr. Když ano, dávají přednost klasice. Ani tady ale není nouze o překvapení.

Králem mezi služebními auty totiž už není VW Passat Variant, ten byl s 3,38procentním podílem sesazen na třetí místo. Dostala se před něj Škoda Octavia Combi (3,78 procenta) a zlato bere Ford Focus (4,17 procenta). Na pódiu tedy dominují kombíky, které jsou v nejlepší desítce dále zastoupeny šestou Škodou Superb Combi (2,1 procenta) a sedmým Volkswagenem Golf Variant (1,66 procenta). Pro německou automobilku tím ovšem jejích „patnáct minut slávy“ končí, zatímco česká značka se ve výsluní reflektorů může vyhřívat o poznání více. V žebříčku totiž dále boduje pátým Kodiaqem (2,19 procenta) a osmým Enyaqem (1,65 procenta). Ten je pak vedle desátého BMW i4 (1,56 procenta) jediným elektromobilem v nejlepší desítce.

To vše jen připomíná, jak moc jsou i stávající, relativně nízké prodeje elektrických aut vynucené - jakmile lidé mají skutečně na výběr, volí je jen hrstka z nich. Navíc ani samy firmy pro ně automaticky hořet nemusí, však vzpomeňme zkušenosti autopůjčoven Sixt a Hertz. Ty od elektromobility odradila jak nákladná údržba, tak obrovský propad hodnoty. Jakmile ke stejnému poznání dojdou i správci vozových parků, respektive jejich majitelé či vedoucí manažeři, dá se předpokládat, že znovu již takovou chybu neudělají a příště se vrátí ke klasice.

Lze už jen dodat, že v nejlepší desítce najdeme vedle Škod Kodiaq a Enyaq už jen jediné SUV, a sice čtvrtý Mercedes-Benz GLC 220. Mimo něj má třícípá hvězda v žebříčku ještě jednoho zástupce, a sice devátý C 200. To je ale vše, třeba po čínských vozech budete aktuálně pátrat marně. Jelikož ale jejich expanze nabrala na obrátkách teprve loni, nestihli ještě správci na nadmíru zajímavé stimuly zareagovat. Vše se ale může změnit již letos, příští rok pak Číňané budou růžky vystrkovat daleko více.

Nejoblíbenější služební auta v Německu dle studie „User Chooser” LeasePlanu za rok 2023

1. Ford Focus Kombi (4,17 %)

2. Škoda Octavia Combi (3,78 %)

3. VW Passat Variant (3,38 %)

4. Mercedes-Benz GLC 220 (2,34 %)

5. Škoda Kodiaq (2,19 %)

6. Škoda Superb Combi (2,1 %)

7. VW Golf Variant (1,66 %)

8. Škoda Enyaq (1,65 %)

9. Mercedes-Benz C 200 (1,63 %)

10. BMW i4 (1,56 %)

Mezi německými zaměstnanci, kteří si mohou své služební auto relativně svobodně vybrat, vládne Ford Focus. Foto: Ford



Mladoboleslavská automobilka začíná na druhém místě Octavií, v rámci celého žebříčku je ale králem. Foto: Škoda Auto



Ovšem hlavně se spalovacími modely, elektromobily včetně Enyaqu jsou v pomyslné top 10 do počtu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: LeasePlan přes Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.