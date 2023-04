Tesla dělá statisticky největší šmejdy ze všech aut, její vozy potká za život až 62 svolávacích akcí před 7 hodinami | Petr Prokopec

Tesla je nekvalitou svých aut proslulá, stejně jako přístupem „prodej teď, sprav později”. Dokud to ale budete tvrdit fanouškům Tesly jen na základě dílčích zkušeností, se zlou se potážete, teď už je to statistický fakt.

Svolávací akce jsou v automobilové branži poměrně běžné, při výrobě se občas z rozličných důvodů něco nepovede, na jiné problémy se pak přijde až po tíhou specifického používání aut některými majiteli. Naprostá dokonalost je ostatně utopií, ke které se sice výrobci snaží přiblížit, nikdy jí ale nedosáhnout. Je proto třeba kvitovat, že se o vlastní pochybení zajímají a snaží se řešit dříve, než způsobí katastrofu.

Jakkoli ale na jedné straně kvitujeme, že automobilky jsou schopné přiznat chybu, kterou se následně snaží napravit, samotné problémy a z nich vyplývající svolávací akce nejsou vítané. Musíte se potýkat s potížemi, které vám komplikují život, a tak i zde platí otřepané „všeho s mírou”. Příliš mnoho svolávaček prostě nic neřeší - auto soustavně nefunguje, jak by mělo, a vy se tím nutně musíte zabývat.

Právě na svolávací akce se zaměřila americká firma iSeeCars, která využila data tamní organizace NHTSA monitorující bezpečnost na silnicích za posledních deset let. Na jejich základě pak přišla s očekávaným množstvím svolávaček, kterým budou jednotlivé vozy podrobeny během třicetiletého používání. Je to pochopitelně jen kvalifikovaný odhad, ale také to lze brát jako zrcadlo dosavadní reality existence toho kterého vozu.

Dle zmíněných dat čeká majitele neexistujícího průměrného auta čtveřice návštěv techniků za oněch 30 let, což není mnoho. U některých značek nicméně hrozí, že servisní personál budete znát křestním jménem, neboť se s ním budete vídat poměrně často. Žebříček nejhorších z nejhorších přitom jasně opanovala Tesla, jejíž vozy obsadily čtyři z prvních pěti míst. Překvapí to někoho? O šmejdech od Tesly dodaných z výroby už se vypráví legendy.

Lídrem, nikoli však v pozitivním smyslu slova, se tedy stal Model Y, jehož majitele může během oněch třiceti let čekat až 62,4 svolávacích akcí. Neznamená to nicméně, že by vlastníci elektrického SUV museli k technikům dvakrát ročně. Tesla řadu problémů řeší online, nic to ale nemění na tom, že s problémy se tato auta potýkají a majitele to může obtěžovat bez ohledu na způsob řešení.

Zajímavé je i pořadí, v jakém se vozy Tesly v žebříčku umístily. Nejhůře hodnocený je totiž ten nejnovější. U Modelu Y přitom automobilka využila mnohem větší lis a tak kupříkladu zadní pomocný rám může vyrábět jako jeden celek. To mělo snížit náročnost celé produkce a navýšit kvalitu. Jenže překvapivě evidentně došlo na pravý opak, spřízněný Model 3 totiž má na kontě „jen“ 56,8 akcí. Oba vozy měly využít mnohem větších zkušeností značky s výrobou, stejně jako pokroků v technologiích. Paradoxně jsou na tom ovšem dvakrát hůře než Model S (26,4 akcí) a Model Y (27,3 akcí).

Více než Tesla nicméně obočí zvedá umístění Porsche Panamera. Německý vůz totiž se 61,8 očekávanými svolávačkami skončil na druhé příčce. Automobilka ze Zuffenhausenu navíc řeší více problémů v servisech. Reputaci značky pak navíc zhoršují i Macan (16,1 akcí), Cayenne (15,6 akcí) a dokonce i 911 (13 akcí).

Kdo se naopak může radovat, to jsou majitelé Mini Cabrio či třeba Nissanu 370Z. Během příštích třiceti let totiž dost možná nebudou muset do servisů ani jednou, tedy nikoli kvůli nově objevenému pochybění při výrobě. Skvěle hodnocena je ostatně i většina modelů Mercedesu, přítomnost prakticky celého portfolia Lexusu pak také nepřekvapí. Zajímavé ovšem s ohledem na reputaci je, že pouze jednu návštěvu má na kontě i takový Fiat 500X.

