Tesla prodala zákazníkovi totální šmejd a odmítla to přiznat, po čtyřech letech sporů mu musí vyplatit miliony včera

Jedna věc je udělat chybu, druhá nebýt schopen to rozumně reflektovat. Tesla se náramně vyžívá v kombinaci obojího, tentokrát na to ale doplatila.

Je vlastně až fascinující, že nejobletovanější automobilkou posledních let je ta, která soustavně nedokáže vyrobit ani kvalitní auto. Hrůzostrašných příběhů o nedostatcích úplně nových vozů je tolik, že kdybychom založili magazín TeslaŠmejd.cz, sama automobilka se bude starat o soustavný přísun nového obsahu.

Je těžké to tolerovat, neboť tento stav bez podstatných změn trvá už roky. A je to o to těžší v situaci, kdy se automobilka ani nesnaží tyto problémy konstruktivně řešit a arogantně se pokouší házet vinu na někoho jiného. Bylo tomu tak i v případě, který si probereme dnes, rozdíl je ale v tom, že tady kosa padla na kámen.

Jeden z belgických kupců Tesly Model S si prožil vlastně docela obvyklý příběh. Koupil si od automobilky úplně nový Model 100D, aniž by si jej ale pořádně užil, musel s ním dokola jezdit do servisu. I mezi obvyklými šmejdy s písmenem T ve znaku to byl skutečně mimořádný kousek - záhy po koupi musel majitel navštívit servisní centrum hned šestkrát.

Kdy přesně si dotyčný vůz pořídil, není známo, ale muselo to být někdy mezi léty 2017 a 2019, neboť dříve nebyl typ 100D k dispozici. A jeho problémy vygradovaly právě v roce 2019. Co všechno bylo špatně? Nově koupená Tesla mimo jiné samovolně brzdila, nefungovalo automatické parkování, občas selhal displej a občas se odmítal otevřít nabíjecí port. To jsou dost nepříjemné věci, a tak i Tesla nejprve uznala, že pokud dojde k další závadě, auto od majitele vykoupí zpět. To se rychle stalo, slíbené ale dodrženo nebylo a Tesla auto vykoupit odmítla.

To Belgičana naštvalo a rozhodl se téhož domoci soudní cestou. Stalo se tak už v červnu 2019, spor se ale táhl až do června 2023 mimo jiné proto, že Tesla se soudem nespolupracovala. Zpočátku odmítala sdílet data vozu úplně. A když nějaká poskytla, část si nechala pro sebe. Soudní bitva nakonec trvala čtyři roky, majiteli ale nyní dal soudce zapravdu mimo jiné právě proto, že mařila řádné vyšetření. To pro soudce mělo být indicií, že udělala chyby, o kterých dobře ví.

Tesla tak nyní musí majiteli zaplatit 158 600 Eur, tedy asi 3,8 milionu Kč. To je ještě podstatně víc, než kolik on kdysi musel za vůz dát, což z celého případu - i s veškerými náklady na právníky apod. - dělá pro Teslu velmi drahý špás. Ale možná ještě na chvíli odvrátí nejhorší, proti rozsudku se může odvolat.

Podobná Tesla Model S se stala kvůli svým nedostatkům osinou v zadnici jejího belgického majitele. Tomu automobilka sama po sérii problémů slíbila v případě dalšího zpětný odkup, slovo ale nakonec nedodržela. Po čtyři roky trvající soudní tahanic mu nyní musí zaplatit ještě mnohem víc. Ilustrační foto: Tesla

