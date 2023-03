Oprava drobné nehody Tesly Model 3 přišla majitele na šokující peníze, i bez výměny baterií včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Elektromobily jsou prezentovány jako technicky jednodušší, a tedy levnější řešení na servis i opravy ve srovnání se spalovacími vozy. Realita jejich vlastnictví ale i ničem takovém nesvědčí.

Elektrická auta jako taková by nás nechávala chladnými, pokud by s nimi nebyly spojené politické tlaky, které s nimi spojené jsou. Politici se rozhodli, že bateriový pohon bude od roku 2035 jediným, jaký bude v souvislosti s novými vozy povolen, a tak zkrátka musíme upozorňovat na úskalí, která jsou s těmito vozy spojena. Zvláště pak za situace, kdy jsou elektromobily - mnohdy naprosto absurdně - prezentovány jako lepší řešení ve srovnání se spalovacími auty.

Právě těmto tvrzením soustavně nastavujeme zrcadlo. Stejně jako se neustále ptáme, proč jsou elektromobily dotovány penězi nás všech. Pokud jde totiž skutečně o takový zázrak, jak jejich zastánci tvrdí, pak by se o každý dostupný exemplář měla pomalu strhnout rvačka. Jenže jak státní subvence klesají či končí, tak začíná uvadat i zájem. Snadno se tak ukazuje, že podstatná pro lidi byla hlavně cena, ze které značnou část uhradil někdo jiný.

Pořízení elektromobilu je nicméně jednou věcí, jeho provoz pak druhou. My se nyní zaměříme na tu třetí, jíž je udržování vozu v provozuschopném stavu. Ani v tomto ohledu se totiž nelze spolehnout na superlativy, jimiž politici a aktivisté nešetří. Spíše naopak můžete počítat s mnohem většími problémy než u spalovacích aut, a to přesto, že na jejich výrobu je třeba více komponentů. Jenže ty lze následně poměrně snadno měnit. U elektromobilů to tak jednoduché není.

Za vším stojí jednak systémy vysokého napětí, stejně jako chemikálie obsažené v bateriích. Často tak stačí jen drobný ťukanec, a auto je spíše na odpis. Přitom u spalovacího vozu by k návratu na silnici mohla postačit i pěticiferná suma v korunách. Ostatně příkladem za všechny budiž nehoda, která se odehrála ve Státech. Do pár měsíců staré Tesly Model 3 totiž narazil náklaďák, jenž udělal díru do zadních dveří, poškrábal ty přední a poničil také blatník a ráfek s pneumatikou. Následky můžete vidět na videu níže - není to nic pěkného, skutečně ale jde o drobnou městskou nehodu s pomalu jedoucím nákladním autem.

Pokud by u spalovacího vozu nebyla hnutá základní konstrukce, což je v případě takových ťukanců krajně neobvyklé, vskutku by šlo o škodu, jejíž výše by přesáhla 100 tisíc korun jen ve chvíli, když by se servis chtěl „zahojit“ na pojišťovně. Jenže Tesla má stejně jako většina elektromobilů baterie zakomponované do podlahy. A jakkoli nedošlo na jejich poškození a nebyla nutná jejich výměna, technici kolem nich zjevně našlapovali po špičkách.

Finální účet za opravu tedy činí 30 720,23 USD (cca 677 tisíc Kč). To je již pomalu cena nového auta, aktuálně totiž Model 3 startuje na 42 990 dolarech (947 tisíc Kč). Pokud od této částky pak ještě odečtete federální kredit (7 500 USD/165 tisíc Kč) a Teslou uváděné úspory za palivo, jste dokonce pod danou sumou. Tu pak sice majitel vozu nemusí platit celou, neboť dle policie má na nehodě 50procentní vinu, ovšem i polovina je těžko skousnutelným oříškem.

Tím se můžeme vrátit na začátek. Tedy ke skutečnosti, že elektromobily dnes představují spíše horší než lepší řešení. I kdybychom totiž jejich provoz uznali za bezemisní, již z výroby mají na zádech obrovský batoh plný emisí. Ten pak dokáže vykompenzovat jen dlouhodobé používání, ovšem bez nutnosti měnit baterii. A pokud stačí jeden malý ťukanec, aby byl pár měsíců starý vůz pomalu zralý na likvidaci po totální škodě, pak o ekologickým přínosu nemůže být ani řeč.

Dle politiků jsou elektromobily levnější na provoz i servis a údržbu. Jenže reálně tomu tak není. Následky nehody zachycené na videu níže opravené za skoro 700 tisíc Kč, to je neskutečná soda. Foto: Tesla

Zdroj: Wham Baam Teslacam@YouTube

Petr Prokopec

