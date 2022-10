Test moderních asistenčních systémů prokázal, že vám v lepším případě nepomohou, v horším vás i zabijí včera | Petr Prokopec

/ Foto: AAA, tiskové materiály

Dlouhodobě tyto systémy kritizujeme pro jejich vysokou míru chybovosti nejen v případech, kdy by zasáhnout měly, ale především v případech, kdy by vůbec nic dělat neměly. Jak ukázaly testy americké AAA provedené i ve vyšší než obvyklé rychlosti, není to jen náš pocit.

Před pár dny došlo v Číně na požár mrakodrapu. Tento incident mi připomněl slavný snímek Skleněné peklo, který jsem si později znovu pustil. V něm hned několikrát zaznělo, že veškeré postupy a materiály použité při stavbě výškové budovy odpovídají normám. Jak nicméně správně podotýkal hlavní hrdina v podání Paula Newmana, na fiktivní chicagský mrakodrap normy nestačí. Bohužel měl pravdu, neboť došlo na požár, kterému podlehla spousta lidí.

Přesunout se můžeme do reálného světa, a to od výškových budov k automobilům. Nehodláme nikterak zpochybnit, že jejich bezpečnost šla hlavně po příchodu nového milénia razantně nahoru. Zákonodárcům to nicméně nestačí a neustále přitvrzují standardy. To pochopitelně vede ke stále vyšším výdajům, na což někteří výrobci nijak reagují jedním z osvědčených postupů - auta vyvíjí tak, aby obstála před normami a reálný svět je zase tak nezajímá.

Další subjekt pak tento problém ještě umocňují specificky utkaným sítem, jehož projetí je odměňováno špičkovým hodnocením organizací jako Euro NCAP. Není dnes možné dostat pět hvězd v crash testu, aniž by vůz zazářil také v testu asistenčních systémů, třebaže jejich vliv na následky nárazu je přesně nulový. Ty se pak stávají všudypřítomnými, aniž by pořádně fungovaly. Poznali jsme je v desítkách, stovkách aut a byť v některých fungují lépe a v jiných hůře, ještě jsme nepoznali auto, kde by v nás po chvíli nevyvolaly touhu je okamžitě vypnout a už je nikdy nezapnout.

Nejde jen o to, že většinou vzniklý problém stejně neřeší, čímž vyvolávají falešný pocit bezpečí. Ale také pravidelně zasahují v momentech, kdy se nic neděje. To je potenciálně smrtící kombinace, zejména ve vyšších rychlostech. A není to dáno jen naším stylem jízdy, jak ukázal test americká automobilové asociace AAA.

Ta aktuálně proklepla čtveřici aut značek Ford, Honda, Chevrolet a Toyota, u nichž zjišťovala účinnost systému autonomního brzdění, tedy automatické reakce na nenadálé překážky. Pokud došlo na situace odpovídající normám, pak nebyl důvod ke kritice. Stačilo nicméně vybočit z procedur, které jsou prováděny zmiňovaným Euro NCAP či americkým institutem IIHS, a rázem již bylo vše jinak. Autonomní brzdy totiž selhávaly na celé čáře, a to i při běžných denních situacích.

Asociace v prvé řadě ověřovala, zda systém AEB (Automatic Emergency Braking) zasáhne ve chvíli, kdy rovně jedoucímu vozu zkříží cestu jiný pohybující se napříč jeho trajektorií. Stejně jako v případě zatočení doleva, kdy se naproti řítilo jiné auto, ovšem umělá inteligence nikterak nezasáhla. Ve všech případech došlo na selhání autonomní technologie, která nejenže nesnížila rychlost, ale zároveň ani jakýmkoliv audiovizuálním varováním neupozornila řidiče.

O trochu lepší výsledky jsou spojené se simulací nárazu zezadu do pevné překážky. I když zase jen v rámci norem. Při rychlosti 30 mil v hodině (48 km/h) byla umělá inteligence úspěšná v 17 z 20 případů, tedy z 85 procent. Stačilo nicméně tempo zvýšit na 40 mph (64 km/h), a již byla úspěšnost systému AEB pouze 30procentní. Zasáhl totiž jen v 6 případech z 20.

Institut IIHS navíc již loni podotýkal, že hned v 41 amerických státech je povoleno nejvyšší tempo 70 mph (113 km/h), v osmi pak jde dokonce o 80 mph (129 km/h) či více. Z toho důvodu provedl kontrolní testy nejen při rychlosti 40 mil v hodině, ale také při 50 (80 km/h) a 55 mph (88 km/h). V té chvíli nicméně mohl jen suše konstatovat, že nenarostlo jen riziko vážných škod, ale rovněž vážných až fatálních zranění.

Vlastně tedy opravdu není překvapivé, že jak IIHS, tak AAA vyzývají k úpravě testů, během kterých dojde na vyšší rychlosti i reálné scénáře. Otázkou nicméně je, zda k něčemu takovému dojde. Pokud však ano, pak to u nových aut povede jen k dalšímu zdražení. A v milionu jiných, netestovaných situací systémy budou selhávat stejně jako dosud.

Autonomní brzdy slibují bezpečnost, s jakou v reálu nemůžete počítat. Zejména v jakkoli vyšších rychlostech zmatkují. Foto: AAA

Zdroj: AAA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.