Studie ukázala, jak moc nebezpečné je používání dotykových displejů za jízdy, přesto jsou všude

Je to v podstatě standardní prvek moderních aut, přes který jsou ovládány stále další a další funkce vozu, některé modely už skoro žádný jiný ani nepoužívají. Děje se to přesto, že je potenciálně velmi nebezpečný a nový test to jen potvrzuje.

Pokud řídíte vůz pod vlivem alkoholu, můžete být potrestáni peněžitou pokutou ve výši až 20 tisíc korun a odebráním řidičského oprávnění až na jeden rok. Tedy za předpokladu, že máte v krvi méně než jednu promile, což znamená, že jste „pouze“ spáchali přestupek. Při vyšším množství alkoholu je nicméně již vaše jednání klasifikováno jako trestný čin. Skončit tak klidně můžete i na rok za mřížemi. Stejné je to v případě jiných návykových látek.

Ne až tak přísné tresty platí v případě telefonování za jízdy. Byť je třeba zmínit, že přestupkem je již samotné držení telefonu, což se dá považovat za jakýsi legislativní paskvil. Pokud jej totiž skutečně budete jen držet, dá se předpokládat, že na jízdu se soustředíte více, než když svačíte. Za držení rohlíku se salámem vás nicméně policisté či úředníci již popotahovat nebudou. Stejně jako do jisté míry můžete i beztrestně ovládat palubní displej.

Jak přitom zjistil britský výzkumný institut TRL ve studii zaměřené na soustředění řidičů, reakční doba se po požití marihuany, tedy lehké drogy, zhoršuje o 21 procent. Pokud pak máte telefon na uchu a skutečně vyřizujete hovor, jste v reakcích pomalejší o 46 procent. Není to však nic proti tomu, když chcete třeba jen přenastavit klimatizaci v moderním autě. Ve chvílích, kdy začnete šátrat na palubním displeji, se totiž reakční doba zhorší o 57 procent.

Jinými slovy, prvek, který automobilky začaly cpát do každého moderního vozu, může být větším rizikem než být pod vlivem či telefonování za jízdy. Potvrzuje se, že bez doprovodných tlačítek určených pro ty nejvíce používané funkce jsou dotykové displeje skutečné zlo. Co jste dříve zvládli poslepu s pomocí jediného stisknutí tlačítka, to dnes vyžaduje vaši plnou pozornost. Abyste třeba změnili radiovou stanici či přenastavili vyhřívání sedadel, musíte často hledat v různých sekcích palubního menu, což bez sjetí očí z vozovky zkrátka nejde.

„Abyste mohli ovládat kupříkladu navigaci či palubní počítač, musíte se často na obrazovku zaměřovat ve zhruba dvousekundových intervalech,“ říká k tématu profesor Michael Schreckenberg z Univerzity v Duisburg-Essenu. Pokud nicméně v tu chvíli jedete dálniční stotřicítkou, nesledujete vozovku po nějakých 72 metrů. V případě městské padesátky pak jde o 14 metrů. I to je dost, aby se stalo něco neočekávaného.

Volba navigace nicméně ještě patří mezi méně škodlivé činnosti. Pokud ovšem třeba svůj mobil propojíte s palubním menu a budete si chtít pustit píseň přes aplikaci Spotify, může vaše pozornost kolísat až po dobu 20 sekund. Rychlost, s jakou pak reagujete na podněty okolí, je snížená na polovinu. Řada řidičů přitom během studie dokonce opustila svůj jízdní pruh, nebo se až přespříliš nalepila na vůz před sebou.

Zajímavé přitom je, že jakkoli v mnoha jiných ohledech si zákonodárci nenechají ujít jedinou příležitost, jak branži regulovat, v tomto ohledu zůstávají letargičtí. Ač sice české právo kromě telefonu zakazuje i držení kamery, vysílačky či dalších druhů elektroniky, o dotykových displejích aut se v něm nic nepíše. Podobné je to i ve zbytku Evropy, lidem tak ve využívání palubních obrazovek nic nebrání. Svým způsobem jde přitom o stejnou činnost, jako je tomu v případě telefonu.

BMW je jednou z mála značek, které odmítají plnou integraci veškerých funkcí na dotykové obrazovky, místo toho je pro usnadnění ovládání zachován ovladač iDrive. Jde ale opravdu jen o jednu z výjimek. Foto: BMW

