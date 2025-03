Také auta dostihl koronavirus. Studie odhalila, jak vysoká je dnes poruchovost vozů vyrobených za pandemie 27.2.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokud byste si na nějaká auta z posledních let měli dát v bazarech pozor, jsou to tato. Vozy samotné se žádnou chorobou nenakazily, pochopitelně, zejména opatření spojená se snahou zamezit jejímu šíření se ale do jejich poruchovosti zjevně otiskla.

Skoro přesně před pěti lety, ve středu 19. února 2020, jsme psali o tom, že koronavirus zavřel první evropskou továrnu. Mluvčí Fiatu však tehdy s velkou nadějí uváděl, že výroba modelu 500L bude ještě do konce měsíce obnovena, neboť Italové hledali způsob, jak nahradit výpadky dodávek některých komponentů z Číny. Záhy však bylo jasné, že nová infekční pandemie není jen záležitostí Říše středu. O pouhý měsíc později, tedy s účinností od první minuty 19. března, tak kupříkladu česká vláda zakázala vycházení bez roušky či jiné ochrany dýchacích cest.

Co následovalo poté, byl naprostý chaos. Zavírat se začalo všechno od škol a obchodů až po úřady, továrny či prodejny aut. Protože nikdo nevěděl, kdy dojde k opačnému kroku, začaly automobilky redukovat či zcela rušit své objednávky u subdodavatelů. To ale vzápětí celou situaci jen zhoršilo, neboť když už se montáž aut konečně mohla rozjet, výrobcům chyběly především čipy. Firmám, které je měly dodat, totiž byly pomalu roztrhány smlouvy před očima. Najít si tak musely nové odběratele.

To nebylo až tak komplikované, neboť protože značná část světa seděla doma, rozjely se prodeje počítačů či herních konzolí jako nikdy předtím. Automobilky se tak rázem ocitly na druhé koleji, pročež v následujících letech přišel přetlak poptávky nad nabídkou. Toho výrobci využili k růstu cen, ovšem i když zákazníci byli přinuceni k hlubšímu hrábnutí do kapsy, stejně se museli obrnit nemalou trpělivostí. Jejich auta totiž nedokončená stála na parkovištích a čekala na chybějící komponenty.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy si někdejší potíže „vyžíráme“ měrou vrchovatou. Tedy my, hlavně ona auta, alespoň soudě dle nové studie společnosti J.D. Power. Ta totiž ve Státech analyzovala vozy modelového roku 2022, u kterých řešila jejich poruchovost. Zjistila přitom, že branže dosáhla na průměrných 202 problémů na 100 aut (PP100 neboli Problems Per 100 Vehicles), což představuje 6procentní zhoršení oproti roku 2021 a zároveň nejhorší výsledek od roku 2009, kdy byl svět zasažen ekonomickou krizí.

Studie J.D. Power přitom poukazuje na to, že většina aut modelového roku 2022 byla vyrobena v době, kdy výrobci řešili nedostatek čipů. I proto vlastně není překvapivé, že nejčastěji kritizovány byly funkce Android Auto a Apple CarPlay, u nichž míra poruchovosti vzrostla z 6,3 PP100 na 8,4 PP100. Kromě toho ovšem potíže spojené se spárováním vozu a chytrého telefonu okupovaly polovinu pozic mezi deseti nejčastějšími problémy. Covidová auta tak lze považovat za elektronická nedochůdčata svého druhu.

Nelze pochopitelně všechno a všechny házet do jednoho pytle. Lexus a Buick dosáhly na čelné příčky se 140 a 143 PP100, přičemž velmi dobře lze hodnotit i čtveřici výrobců naskládaných za nimi, neboť Mazda, Toyota, Cadillac a Chevrolet taktéž zamířily pod metu 170 problémů na sto aut. Takové Porsche ale již překvapivě mělo na kontě 186 PP100. A pozoruhodný je také propad Volkswagenu na poslední příčku seznamu s 285 PP100, tedy daleko za Teslu a jejích 209 PP100.

Elektromobily jako takové nicméně byly s průměrnými 223 PP100 až třetím nejméně poruchovým pohonem, do čela se totiž postavily hybridy (199 PP100) následované benzinovými auty (200 PP100). Diesely (233 PP100) skončily na čtvrté příčce, ta úplně poslední zůstala na plug-in hybridy (242 PP100), které původně měly představovat to nejlepší z obou světů. Nakonec se ale začíná ukazovat, že prakticky ve všech možných ohledech jsou naopak tím úplně nejhorším.

Spolehlivost aut modelového roku 2022 výrazně utrpěla, hlavně proto, že výrobce tehdy trápil nedostatek čipů a dalších komponentů. V důsledku toho nové vozy často stály týdny či měsíce na parkovištích, kde čekaly na své dokončení. Grafika: J.D. Power, tiskové materiály

Zdroj: J.D. Power

Petr Prokopec

