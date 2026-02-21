Tohle byla poslední opravdu dobrá auta od Audi, BMW, Mercedesu a VW, říkají Němci. Pak šla kvalita do kopru
Petr ProkopecPři konfrontaci moderní automobilové produkce s jejími předchůdci je stále těžší se zbavit přesvědčení, že dnes nedostáváme to nejlepší, co kdyby bylo vyrobeno. V případě německých aut nejsou proti ani sami Němci, příliš živelné šetření i uspěchaný vývoj si vybraly svou daň.
včera | Petr Prokopec
Při konfrontaci moderní automobilové produkce s jejími předchůdci je stále těžší se zbavit přesvědčení, že dnes nedostáváme to nejlepší, co kdyby bylo vyrobeno. V případě německých aut nejsou proti ani sami Němci, příliš živelné šetření i uspěchaný vývoj si vybraly svou daň.
Otázku, jaké nové auto bych jim doporučil, mi tradičně pokládá spousta lidí, to je dar i prokletí dekád práce v tomto oboru. Většina z nich ovšem z odpovědi nebývá nadšena, neboť stále častěji zní: Žádné. Jsou specifické segmenty, kde jde pořád udělat s novým autem štěstí, obecně vzato ale spíš uspějete v bazaru. Nová auta citelně zdražila, víc za své ceny ale nenabízí, tady platí spíš pravý opak.
Pokud se na totéž zeptáte mechaniků, budou ještě konkrétnější a obvykle ukážou na produkci vyrobenou cirka před rokem 2012. My bychom vzali na milost ještě ještě vozy vyrobené během dalších přibližně sedmi let - vývoj tou dobou ještě neustrnul, automobilky se nezřídka snažily minimalizovat hmotnost, mechanická spolehlivost se dramaticky nezhoršila a s kvalitou to někdy bylo i lepší než horší. Vozy, které přišly na trh po roce 2019, jenž se zdá být pro celou branži mezníkem, jsou ale až na výjimky více či méně problematické.
Automobilky totiž v posledních letech začaly výrazně investovat do elektromobility, což si vyžádalo škrty v mnoha jiných oblastech. Došlo tedy na příchod levnějších materiálů, stejně jako se zkrátily vývojové cykly, popř. se reálný vývoj zastavil zcela. Tak to vidí i kolegové z německého Focusu, kteří hledali poslední opravdu dobrá auta Audi, BMW, Mercedesu, Porsche a Volkswagenu.
Pokud přijde řeč na VW, pak v onom roce 2019 docházelo na mezigenerační střídání stráží, kdy Golf číslo 7 předával štafetu Golfu 8. Podobně jako u Octavie šlo sice o evoluci, a tedy vlastně jen o velký facelift, jenže ten byl skoro ve všech ohledech horší než předchůdce. Manuální vzpěra kapoty motoru místo předchozí plynové pak byla jen symbolickou třešinkou na dortu. Sedmá generace byla asi nejlepším Golfem všech dob, u této značky je tak vlastně volba z rozumu jasná.
Také u BMW řady 3 je třeba zajít dál do minulosti, kolegové doporučují generaci E90 (respektive označení E91, E92 a E93, pokud místo sedanu zvolíte kupé, kabriolet či kombík). Toto provedení se vyrábělo od prosince 2004 do října 2013, je tedy v souladu s typickým pohledem servisních techniků. My bychom řekli, že generace F30 (a spol.) byla s kompromisy pořád snahou o zlepšení, to až stále aktuální trojka G20 je jeden velký kompromis.
Na úspěch konkurence v nemalé míře zareagovalo především Audi, jehož vlajková loď A8 generace D4 z let 2014 až 2017 je taktéž vřele doporučována. Zejména její interiér byl totiž dáván za příklad celému světu. Navíc jej doprovázela i pokročilá technika včetně řady motorů V8 a V12. Doporučován je ale třeba i třílitrový turbodiesel produkující 258 koní pro svou nezdolnost. Pokud něco takového říkají Němci, kteří k motorům TDI chytli jistou averzi, něco to znamená.
Co se Mercedesu týče, na jeho vrcholné období už mohou vzpomínat jen dříve narození. Ikonickou je hlavně první generace třídy E, která byla zpočátku zvána jen prostě W124. Trochu paradoxní přitom je, že pár měsíců po začátku jejich prodejů si první zákazníci stěžovali na pokles kvality oproti předchůdci. Záhy se však ukázalo, že jde jen o drobné mouchy, které značka rychle vychytala. Pročež mnohé vozy s milionovými nájezdy jezdí dodnes.
Třícípá hvězda se navíc laťku rozhodla posunout ještě výše. Na počátku 90. let tak dokonce odložila debut třídy S generace W140 o celých 18 měsíců, jen aby následně mohla konkurenční BMW řady 7 zadupat do země. A to se Mercedesu skutečně povedlo, jeho vlajková loď byla totiž jedním z nejspolehlivějších aut planety. Stejný přístup ke kvalitě pak automobilka zachovala také u spřízněného kupé C140, stejně jako u roadster SL generace R129. Také u Mercedesu lze ale slušně pochodit s auty vyrobenými do přelomu minulé a této dekády, s pozdější produkcí je to složité.
Tím se dostáváme k Porsche 911, které v případě mnoha anket zaměřených na spolehlivost tradičně okupuje čelní příčky. Jen se tak již neděje u té nejmodernější produkce, za vzor jsou dávány hlavně pozdější modelové roky generace 997 (2009 až 2014) a následující 991 (2011 až 2019). Znovu jsme tak u podobné pohádky. Souhlasíte?
Vrcholem kvality Volkswagenu je Golf sedmé generace, s osmičkou už to šlo hodně z kopce. Foto: Volkswagen
U BMW řady 3 se dnes překvapivě dobře jeví svého času kritizovaná generace E90, ještě F30 na tom byla relativně dobře. Foto: BMW
U čtyř kruhů je spoleh na vozy z dob A8 D3 a D4, ... Foto: Audi
...v případě třícípé hvězdy ovšem podle Němců platí, že opravdu kvalitní byly naposledy dnes už letité stroje typu třídy E generace W124. Foto: Mercedes-Benz
Ani Porsche 911 992 už není přesvědčivé, opravdu kvalitní byla naposledy generace 991. Foto: Porsche
