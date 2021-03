Nejvíce poruchová ojetá SUV všech stáří a jejich závady: Ta nejhorší z nejhorších před 4 hodinami | Mirek Mazal

SUV lákají ke koupi jako žádná jiná auta a i mezi ojetinami to platí stále více. Pokud po některém z nich toužíte, nebudeme vám to rozmlouvat, těmto modelům ale bude lepší se vyhnout.

SUV jsou v posledních letech v módě, ať už se vám to líbí nebo ne. Letos jejich tržní podíl na trzích Evropy atakuje hranici 50 procent a směrem na východ v Rusku i na západ v USA je jejich popularita ještě větší. Sportovně-užitková auta sice sportem či užitkem mají obvykle pramálo společného, preference lidí ale nemá smysl soudit - každý si kupuje to, co je jeho srdci či mysli nejbližší.

Pokud tedy pro SUV míříte a z jakéhokoli důvodu si nechcete koupit úplně nové auto, jistě vás bude jedním z nejpodstatnějších ukazatelů spolehlivost. V průběhu zimy jsme vám ukázali nejméně poruchové modely všech stáří a protože každý podobný žebříček má dva konce, musíme navázat i přehledem modelů, které jsou aktuálních dat německého TÜV poruchové naopak nejvíce.

Vozy uvedené v seznamu níže jsou nejvíce náchylné k vážnějším nedostatkům, proto je radno dát přednost jiným. Jde o skutečné přeborníky lízající obvykle ve vícero stářích samá dna svých tabulek, které jsme seřadili podle abecedy včetně uváděné procentuální četnosti závad. Ta je uvedena v procentech pro vozy daného věkového rozmezí, v závorce je pak průměr pro všechna auta stejného stáří bez ohledu na třídu. U každého vozu pak přidáváme výčet typických nedostatků - bývá jich obvykle dost.

Nejproblematičtější SUV různého věku podle TÜV Report 2021

BMW X5/X6 (2013 - 2018)

2-3 roky: 7,7 (průměr 6,5)

4-5 roků: 14,3 (průměr 9,2)

V posledních letech slýcháme v souvislosti se špatnou spolehlivostí o některých BMW stále častěji a předchozí generace modelů X5 a X6 patří mezi ně. Vyšší kilometrový nájezd se podepisuje na ztrátách oleje či poškození náprav. Problémy bývají se systémem start-stop a také s špatně fungující klimatizací. Opravdu spolehlivé BMW jakéhokoli typu a stáří je velká výjimka a středně velká ikska mezi ně opravdu nepatří.

Dacia Duster (2010 - 2017)

2-3 roky: 11,1 (průměr 5,5)

4-5 roků: 16,0 (průměr 9,2)

6-7 roků: 22,7 (průměr 14,7)

8-9 roků: 25,7 (průměr 19,9)

Duster je populární až k zbláznění, spolehlivý ale není ani trochu - ve všech věkových kategoriích platí za jedno z nejporuchovějších aut vůbec. Trápí jej hlavně nespolehlivost převodovky a motorů napříč portfoliem - naftové agregáty ztrácí olej, benzínové jednotky se potýkají s četným poškozením zapalovacích svíček. Je to drahé-levné auto, investice do ojetého kousku je vždy riskantní.



Hyundai Tucson (2005 - 2010)

10-11 roků: 34,0 (průměr 24,8)

Předchůdce ix35 z Nošovic si u zákazníků též vedl dobře, se spolehlivostí je na tom ale s odstupem času mimořádně špatně. Data ukazují na často pokažený startér, zaznamenávají hluk od spojového ložiska, odstavené ABS, vadné turbodmychadlo u dvoulitrového turbodieselu a občas praskne rozvodový řemen šestiválcového benzínu.



Hyundai ix35 (2010 - 2015)

6-7 roků: 17,6 (průměr 14,7)

8-9 roků: 21,3 (průměr 19,9)

Následuje nástupce Tucsonu s odlišným jménem. Už během svého životního cyklu se musel podrobit několikerým svolávacím akcím, například modelový rok 2012 zaznamenal nespolehlivý předepínač bezpečnostního pásu řidiče. Dieselové verze byly svolány za účelem opravy brzdného účinku. Problémy byly také s nezhasínajícím palubním osvětlením, které dokázalo vybít baterii. A tyto potíže nebyly vyřešeny zdaleka u všech prodaných vozů.



Kia Sportage (2010 - 2015)

6-7 roků: 18,6 (průměr 14,7)

8-9 roků: 20,7 (průměr 19,9)

Pokud se první majitel v rámci sedmileté záruka nevypořádal s reklamací chodu motoru, kde úřaduje vadná řídící jednotka, čeká to s velkou pravděpodobností vás. Nepotěší ani problémy s klimatizací, ani nadměrné opotřebení spojky, které se u Sportage třetí generace též objevuje. Až nejnovější generace ve statistikách prochází, všechny předchozí jsou více nebo méně tragické.



Mercedes třídy M (2005 - 2011)

10-11 roků: 27,9 (průměr 24,8)

Je to zajímavé, ale i když téměř všechny Mercedesy platí s vysokým věkem za velmi spolehlivé, o třídy M W164 to neplatí ani trochu, je to jedno z nejnespolehlivějších aut vůbec. Jeho předností byly vzduchový podvozek a osmiválcové motory, obě drahé libůstky se ale později staly pramenem nejčastějších problémů. Ojetiny s Airmaticem trpí na podceněnou údržbu a dodatečné opravy vzduchového mechanismu se mohou vyšplhat do vysokých částek. Šestiválcové a osmiválcové motory měly defekty na vyvažovací hřídeli.



Nissan Juke (2010 - 2019)

2-3 roky: 6,4 (průměr 5,5)

4-5 roků: 9,6 (průměr 9,2)

6-7 roků: 17,4 (průměr 14,7)

8-9 roků: 23,5 (průměr 19,9)

Zájemci o vůz po předchozím majiteli by si měli dát pozor na plně funkční elektroinstalaci. Na místě je dále zjistit provedení výměny řídící jednotky, která se nahrazovala v rámci uznané záruky. Nespolupracující snímače tlaku vyžadovaly také hromadnou svolávací akci.



Nissan Qashqai (2007 - 2013)

6-7 roků: 18,6 (průměr 14,7)

8-9 roků: 25,6 (průměr 19,9)

10-11 roků: 32,9 (průměr 24,8)

Poslední zástupce nejproblematičtějších SUV je opět od Nissanu. Název automobilky a jméno modelu ho katapultovaly na konec, ani optikou míry poruchovosti ale na lepší umístění nemá nárok - navzdory jeho přetrvávající popularitě je to mimořádně poruchový vůz. TÜV zachytilo abnormálně prosakující tlumiče, zaseklé třmeny brzd a pískající brzdy obecně. Dieselový agregát se vyznačuje poškozením pístních ojnic, což není žádná drobná porucha.



