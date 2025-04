Toto jsou dnes nejžádanější ojetiny v Německu. Nakonec ukazují, jakým autům je lepší se vyhnout včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Máte pocit, že když je něco žádané, tak je to velmi pravděpodobně dobré a má smysl o to také stát? To máte pravdu, problém je ale v tom, že ojetiny, o které stojí kdekdo, jsou také patřičně drahé. Lepší tak bude sáhnout po přehlíženém modelu, koupit můžete podobně dobře, a přesto levněji.

V Německu jsou po loňském drastickém propadu prodejů znovu víc v kursu elektromobily, která získávají vyšší podíl na trhu na úkor spalovacích modelů. Není to žádné drama, elektrické vozy mají pořád jen 16,8procentní podíl na veškerém odbytu, což je k míře jejich protežování na evropské i lokální úrovni málo. Naopak čistě spalovací vozy pořád drží víc jak 40 procent podílu na trhu, i když jsou ostrakizovány, kudy jezdí.

I tak je trend jasný, je ovšem třeba si uvědomit, že neodráží skutečný zájem lidí, zejména pak privátních zákazníků. Ti se totiž na celkových registracích podílí pouze z jedné třetiny. Za zbytkem prodejů již stojí firmy, které se často musí držet různých ESG schémat nebo využívají snazší či rychlejší nákladovatelnosti elektrických vozů - rozsah umělých zvýhodnění, který jim byl snesen k nohám, je skoro nekonečný. A pochopitelně se i nabídka výrobců pod tlakem rozličných přerozdělovacích mechanismů mění směrem k nechtěnému, ale spousta lidí prostě vezme, co se nabízí.

Statistiky křiví také hybridizace, znovu umělý trend nereflektující hon za reálnou efektivitou, kdy jsou fakticky stále spalovací modely označovány jako něco specifického. A také tyto vozy - ať už dobíjecí (10,5 procenta) nebo ne (29,5 procenta) celkově tvoří 40 procent trhu. Suma sumárum to znamená, že spalovací motory nadále pohání víc jak čtyři pětiny všech aut, která byla v březnu v Německu prodána. Po letech manipulace všeho myslitelného ve prospěch elektrických vozů to lze stěží vnímat jako úspěch těchto snah.

Ale to jsou nové vozy. Společnost Autoscout24 nyní z popudů kolegů z Focusu zdokumentovala situaci na trhu s ojetinami, kde již firmy hrají druhé housle, místo toho jde o doménu privátní klientely. Dané výsledky tak mnohem lépe reflektují, po čem Němci skutečně touží. Asi proto nepřekvapí, že mezi desítkou nejžádanějších ojetin nenajdete jediný elektromobil, přičemž minimální je přítomnost hybridů, kupř. zástupci Toyoty ve výběru zcela chybí. Pohled na průměrný věk pak jen potvrzuje, že Němci hledají hlavně ty vozy, které byly vyrobeny ještě v době, kdy jste si pohon mohli relativně svobodně vybrat.

Co ovšem již zaskočit může, to jsou průměrné ceny, zvláště ve spojení s oním průměrným stářím a rovněž průměrným nájezdem. Třeba ojetý Volkswagen Golf se tak v průměru prodává za 19 tisíc Eur, tedy za nějakých 477 tisíc korun. Na kontě pak má průměrné 8leté stáří a nájezd takřka 80 tisíc kilometrů. Přitom ještě před několika málo lety jste za tytéž peníze dostali zcela nový vůz. Spřízněné Audi A3 je pak na tom v rámci věku a nájezdu podobně, zaplatit za něj ale v průměru musíte přes 22 tisíc Eur, čili více než 552 tisíc korun.

Žebříček deseti nejžádanějších ojetin tak svým způsobem lze brát jako příručku, jakým vozům z druhé ruky se vyhnout, neboť jejich ceny jsou relativně vysoké. Na druhou stran koupíte vesměs dobře, se všemi vozy z přehledu máme své zkušenosti a vysloveně negativně se nestavíme k jedinému.

10 nejžádanějších ojetých aut v Německu v roce 2025

(název modelu - průměrná cena - průměrné stáří - průměrný nájezd)

1. VW Golf - 19 032 Eur - 8 let - 79 460 km

2. Opel Corsa - 13 270 Eur - 6 let - 53 265 km

3. VW Polo - 14 792 Eur - 7 let - 66 477 km

4. Ford Focus - 17 765 Eur - 6 let - 66 566 km

5. Opel Astra - 14 763 Eur - 8 let - 76 012 km

6. Mercedes-Benz C180 - 19 498 Eur - 11 let - 106 163 km

7. Audi A3 - 22 263 Eur - 7 let - 77 059 km

8. Audi A4 - 28 805 Eur - 6 let - 69 933 km

9. VW Tiguan - 28 952 Eur - 5 let - 57 151 km

10. Ford Fiesta - 11 376 Eur - 8 let - 76 795 km

Mezi novými vozy sice Golf již jedničkou není, v případě ojetin ale dál táhne nejvíc. Až tak moc to nepřekvapí, neboť sedmá generace byla vrcholem v rámci kvality i jakési uživatelské přívětivost. Odpovídají tomu poměrně vysoké ceny i přes vyšší průměrné stáří a nájezd. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.