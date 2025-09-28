Toto jsou nejspolehlivější verze Volkswagenu Golf vůbec. Narazíte na ně už jen v bazarech, stojí překvapivě málo

Když se nějaké auto s odstupem času ukáže jako mimořádně spolehlivé a trvanlivé, lidé si toho obvykle všimnou a jeho ceny v bazarech drží vysoko. Člověk by to čekal obecně a tím spíš u těchto dvou variant Golfu, ale neděje se to, problém s image zjevně přebíjí vše.

28.9.2025 | Petr Prokopec

Foto: Volkswagen

Když se nějaké auto s odstupem času ukáže jako mimořádně spolehlivé a trvanlivé, lidé si toho obvykle všimnou a jeho ceny v bazarech drží vysoko. Člověk by to čekal obecně a tím spíš u těchto dvou variant Golfu, ale neděje se to, problém s image zjevně přebíjí vše.

Moje matka byla po dlouhá léta hrdou majitelkou Volkswagenu Golf Plus. Před třemi lety se ovšem rozhodla, že je čas vyměnit německý hatchback se zvýšenou střechou za něco modernějšího. Protože v té době panovala čipová krize a jí se v případě některých kandidátů nechtělo čekat dlouhé měsíce, sáhla po Hyundai i30. Korejský vůz byl totiž k dispozici hned, navíc s atmosférickou jedna-pětkou pod kapotou nestál mnoho. A protože jsem na sesterskou Kiu Cee'd pěl nemalou chválu, nebylo co řešit.

Když jsem se jí nicméně pro potřeby tohoto článku zeptal, jak je s danou výměnou spokojena, úplně nadšeně se netvářila. Klíčovým důvodem je nízký výkon korejského auta, neboť zrychlením i30 za výrazně starším Golfem Plus citelně zaostává. Kromě toho však poukázala také na kvalitu, neboť jí kupříkladu přestalo fungovat automatické zapínání světel. A jakkoli byl daný systém opraven v rámci záruky, důvěru v jeho dlouholeté používání to poněkud nahlodalo.

Této skepsi se však nelze divit, neboť Golf Plus i jeho nástupce s označením Golf Sportsvan patří mezi vůbec nejtrvanlivější vozy, jaké kdy německá automobilka poslala na trh. Přesto není nutné se v bazarech připravit na vysoké ceny, i když za kousky, které jejich předchozí majitelé chovali pomalu jako v bavlnce, prodejci chtějí víc. Přesto za Golf Plus vyráběný v letech 2004 až 2014 totiž dáte minimálně 50 tisíc korun, za jeho nástupce z období 2014 až 2020 pořád jen čtyřikrát tolik.

Je nicméně hodnocení TÜV Reportu i pro letošní rok, stejně jako mnoha spokojených majitelů včetně mé matky, oprávněné? Výčet problémů, se kterými je třeba počítat, to prokazuje. Třeba na korozi můžete narazit jen u nejstarších kousků, navíc takových, které stály pod širým nebem a jež původní majitelé spíše zanedbávali. Ovšem třeba řízení stále drží pohromadě, zavěšení vás dost možná přežije a u pružin a tlumičů jen výjimečně dochází na výraznější opotřebení.

Světla jsou oproti tomu slabina starší verze, u které byste se zároveň měli vyvarovat 1,4litrového přeplňovaného motoru se 122 koňmi. Při akceleraci u nich totiž dochází na jisté trhání, i když spravit to může modernizovaný software. Tuto jednotku pak užívá i Golf Sportsvan, v jeho případě ovšem již došlo na lehčí pokles kvality u turbodmychadel. V případě dieselů je pak u obou modelů problém v dvouhmotovém setrvačníku spojky, u starší verze pak i v hlavě válců.

Sportsvan pak dále trpí ještě některými bolístkami, jaké má na kontě také standardní Golf sedmé generace. Jde hlavně o dětské zámky či plniče airbagů, což ale VW řešil v rámci svolávacích akcí. Tím jsou ale výtky u konce, neboť třeba únik oleje majitelé neznají, podobně jako většinu z nich dosud nepotrápil výfuk či brzdy. Něco takového se opravdu nevidí, ve prospěch obou verzí navíc mluví i nižší ceny neoriginálních náhradních dílů a levná práce nezávislých servisů.


Golf Plus a Sportsvan mají pověst neskutečných držáků, a to zaslouženě. Jakkoli hlavně u prvního nyní záleží hodně na péči předchozích majitelů, přeci jen nejstarší kousky jsou mají už na krku přes dvacet let. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.