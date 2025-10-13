Toto jsou největší držáky mezi současnými auty, i po 400 tisících km dál slouží svým majitelům
Petr MilerBudeme-li hledat ten nejvýmluvnější a metodou posuzování nejméně zakalený způsob, jak dokázat, že je nějaké auto schopné sloužit opravdu dlouho, těžko dojdeme k lepší metrice. Pokud se vyšší procento konkrétních vozů ani po takovém zápřahu neodebírá na věčnost, prostě drží.
včera | Petr Miler
Tato studie americké firmy iSeeCars se už tradičně zabývá vozy, které dominují v oblasti výdrže. Její metodika je vlastně docela jednoduchá - firma analyzuje data o prodejích obrovského množství ojetých aut (tentokrát jich bylo úctyhodných 174 milionů) a zajímá se o to, s jakým nájezdem byl ten který vůz prodán. K tomu stanoví určité hranice a zkoumá, kolik automobilů jakého typu takovou mez překročilo.
Poslední analýza je znovu monstrózní, neboť rozebrala data o prodejích ojetin za posledních 10 let. Cílem bylo zjistit, které modely nejčastěji dosahují nájezdu přes 250 tisíc mil, tedy přes 400 tisíc kilometrů. Pokud nějaké auto takové kilometry ujede, je znovu na prodej a někdo ho koupí jako auto (tedy ne soubor náhradních dílů), je jasné, že je trvanlivé, že dál slouží svým majitelům. Však řada vozů se takového čísla na tachometru nikdy nedožije a ještě dříve skončí ve šrotu.
Výsledkem je pořadí jednotlivých modelů podle míry zastoupení takto ojetých kusů v nabídce. Probíhat studie čistě v Evropě, dočkáme se na předních místech lokálních doyenů - starších Volv, Mercedesů nebo větších Volkswagenů. Jenže studie bere v potaz nejen vozy, které se prodávají také v Evropě, ale i mnohé jiné, které jsou k mání pouze či hlavně v USA. A odhaluje recept na dlouhověkost, na který na starém kontinentu bohužel zapomínáme.
Nejlepších 25 modelů je mix rozličných aut, z nichž - jistě k překvapení mnohých - jen sedm bylo či je možné standardním způsobem koupit v Evropě resp. v zemích Evropské unie. Zmiňme Hondy Civic a CR-V, které jsou v prodeji stále, ale na jejich současné pojetí bychom si z hlediska trvanlivosti nevsadili. To spíš Toyota Prius (zdá se) vydrží hodně v jakékoli iteraci. Vysoko jsou ale tradičně také Lexusy, kterých se u nás prodává z globálního portfolia značky snad většina.
Jistě i řada evropských vozů vydrží hodně, s níže vyjmenovanými vozy se ale jednoduše nemohou statisticky rovnat, neboť ačkoli jsou mnohdy ve stejné podobě k mání i za oceánem (třeba Mercedes třídy E, Audi A6 nebo BMW řady 5, ať zmíníme aspoň pár), do „smetánky držáků” nepromlouvají. V minulosti jsme ostatně tento aspekt detailně probírali - nejdražší součástí auta je motor a ten má tím větší tendenci předčasně kapitulovat, čím je komplikovanější. Objemnější a jednodušší motory, které je možné prodávat v USA, tak dláždí cestu k lepší trvanlivosti, o které si vozy dostupné v Evropě mohou nechat jen zdát.
První místa ale i letos patří Toyotám ještě s osmiválcovými motory, které už mnohokrát dokázaly, že zvládají najet i miliony kilometrů za pár let bez velkých servisních výdajů. Pozoruhodné je, že hned šest míst (!) z nejlepší desítky obsadily právě Toyoty. A i další příčky jsou zabrané Lexusy a jednou Hondou. Obecně je žebříček okupován charakterově podobnými vozy - hodně Japonců, dost Američanů, je to až na pár výjimek přehlídkou drsných aut japonské a americké provenience z řad pick-upů a SUV.
Podívejte se na kompletní výsledky níže, je to zajímavá statistika. Teoreticky by mohla usnadnit výběr dalšího automobilu, ale jak jsme již zmínili, oficiálně se do České republiky dovážela nebo dováží jen hrstka zmíněných aut. Individuálně sem bylo přivezeno kde co, takže není problém sehnat ani jiné typy, nebo vybírat přímo v USA a vysněný vůz si sem nechat dovézt.
I tak je tato studie poučná - pakliže chcete auto co nejtrvanlivější, volba jednodušší techniky bude rozumná. Motor 0,9 se třemi válci a podobným počtem turb prostě není předurčen k tomu, aby vydržel sloužit věky, ať už se na jeho papírovou spotřebu dívá jakkoli hezky. Kdo toto tvrzení popírá, o autech z dlouhodobého hlediska zjevně neví nic.
Za pozornost jistě stojí i dominance Toyoty mezi značkami, která ukazuje, že Japonci umí skoro bez ohledu na použité řešení vyrobit auto skoro vždy o něco trvanlivěji než jiní. Jak už to ale bývá, prostor pro interpretaci těchto dat je široký, proto se vám jej snažíme dopřát maximum...
Statisticky nejtrvanlivější modely a značky pro rok 2025 dle iSeeCars
Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars
Toyota Sequoia předchozí generace se osvědčila mnohokrát. A i v tomto přehledu válí. Foto: Toyota
Jestli bude tak moc úspěšná i dnešní Sequoia, ukáže až čas, ze své jednoduché konstrukce poněkud slevila. Foto: Toyota
Zdroj: iSeeCars
