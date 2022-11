Nejvíce poruchová auta všech stáří dle nových dat německých STK: Dacia má překvapivého soupeře včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Statistiky spolehlivosti jednotlivých automobilových modelů nám každý rok „vyplivnou” nejen smetánku těch nejúspěšnějších vozů, ale i auta z opačného konce žebříčku. Toto jsou ta nejhorší z nejhorších pro rok 2023.

Komplexní přehled spolehlivosti dle zjištění německých stanic technické kontroly už jsme vám předestřeli, k rozsáhlým datům TÜV se ale jako obvykle budeme pravidelně vracet různými specifickými výběry či detailními informacemi o konkrétních vozech. Dnes se zaměříme na konce jednotlivých žebříčků, tedy na vozy, jimž byste se měli raději vyhnout. Neznamená to pochopitelně, že je musíte bez milosti vyřadit z výběru. Je nicméně třeba kalkulovat s tím, že míra jejich defektnosti je - a někdy i velmi podstatně - větší než u naprosté většiny ostatních aut. Jejich postavení by tedy měla odpovídat cena, současně je pak třeba soustředit se na typické slabiny, zda jimi zrovna vámi vyhlédnutý vůz netrpí.

Než se pohneme dále, v rychlosti připomeneme podstatu TÜV Reportu 2023. Ten nevychází z dojmů jednotlivých majitelů, nýbrž reflektuje výsledky německých STK. Těch mezi červencem 2021 a červnem 2022 proběhlo více než 9,5 milionu, technici TÜV pak posbírali dostatek dat k 226 specifickým modelům aut. Stěžejním zjištěním protentokrát bylo, že počet vozů, která při první kontrole propadla a nemohla se tak vrátit na silnici, vzrostl ze 17,9 na 20,2 procenta. Souběžně s tím vzrostlo i průměrné stáří vozů, a to vůbec poprvé na více než deset let. To nevypovídá zrovna o rostoucí úrovni německého autoparku, ale co byste za současného vývoje čekali.

Nyní ale již vzhůru k nejhorším z nejhorších aut, která si projdeme v abecedním pořadí. Některé modely figurují na chvostu žebříčku jen v případě novějších generací, jiné pro změnu v rámci těch starších. Najdou se nicméně i vozy, jenž zub času výrazně nahlodá již na úvod, a poté v práci čile pokračuje, to všechno vám upřesníme. Jak pak možná tušíte, většina z nich nese logo Dacie, ovšem rumunská automobilka není jedinou, na kterou lze v tomto ohledu koukat skrze prsty. Nejpřekvapivějším soupeřem Dacií je BMW, a tak začneme právě jím.

BMW 2 Active Tourer (F45)

Začneme u mnichovské automobilky, která by s ohledem na prémiové ceny měla nabízet prémiovou kvalitu. V případě čtyř- či pětiletého MPV tomu tak ovšem zdaleka není, jeho míra poruchovosti činí 16,7 procenta (oproti průměrným 9 procentům). Stojí za tím jak problematické světlomety, tak dokonce hnací ústrojí - již při druhé kontrole totiž řada 2 nemusí zvládnout projít emisemi.

Foto: BMW

BMW řady 5 (F10, F11) a řady 6 (F06, F12, F13)

Zatímco při pohledu na relativně levné mnichovské MPV mezi nejhoršími se člověk mohl mračit, přítomnost vyšších řad si již žádá blesky z očí. Problémem jsou přitom v tomto případě pružiny, tlumiče a zavěšení. Jistým ospravedlněním 23,8procentní míry poruchovosti šesti- a sedmiletých aut je pak jejich vyšší průměrný nájezd 131 tisíc km.



Foto: BMW

Citroën C3 Aircross (A88)

Vizitka malého SUV po pěti letech na trhu není zrovna ohromující, tedy jistě ne v pozitivním smyslu slova. Na pružiny a tlumiče totiž prší dvanáctkrát vyšší kritika než u průměru. Problémem jsou rovněž brzdy, zvláště pak kotouče, stejně jako nadměrná spotřeba (či rovnou únik) oleje. Míra poruchovosti tak činí 9,4 procenta, přičemž vážné problémy lze zaznamenat již po najetí 30 tisíc kilometrů.



Foto: Citroën

Dacia Dokker (první a zatím jediné generace)

Již první z rumunských modelů dokládá, že s vyšším stářím a větším nájezdem přichází mnohem horší spolehlivost. Zatímco totiž u nejmladších kousků je poruchovost 10,8procentní, u starších již narůstá na 24,4 procenta. Zájemci pak již nemusí řešit pouze světla, brzdy či únik oleje, ale rovněž problémy se zavěšením. A také s kontrolou emisí.



Foto: Dacia

Dacia Duster (první generace všech stáří)

Druhá generace Dacie Duster zatím ještě tak problematická není, u aut vyrobených do roku 2018 se nicméně již musíte připravit na výměnu pružin, tlumičů či žárovek v předních i zadních světlech. Nepřekvapí únik oleje či nadměrné emise, díky až 28,4procentní poruchovosti u nejstarších kousků ale není nahodilé ani haprující řízení či selhávající hnací hřídele.



Foto: Dacia

Dacia Logan (druhá generace všech stáří)

Vůz, jenž odstartoval novodobý úspěch značky, figuruje ve všech věkových kategoriích, a to právě na chvostu pole. Míra jeho poruchovosti pak narůstá z 11,6 až na 35,6 procenta, přičemž v takové chvíli již bude třeba opravit prakticky vše. U novějších aut se zaměřte na světla a emise, poté začíná zubu času podléhat řízení, brzdy, zavěšení či výfukové potrubí.



Foto: Dacia

Fiat Punto (třetí a poslední generace)

Italské či francouzské vozy nemají zrovna dobrou pověst, v případě TÜV Reportu ji však stvrzuje jen kategorie 10- a 11letých aut. Punto přitom dojíždí hlavně na tlumiče, pružiny a řízení, s nemalou kritikou je ovšem spojena i parkovací brzda či únik oleje. Jedním z nejčastějších důvodů, proč auta s poruchovostí 31,1 procenta neprojdou technickou, je pak děravý výfuk.



Foto: Fiat

Renault Twingo (druhá generace)

Původní Twingo se stalo legendárním, to druhé si ale i s ohledem na 35,9procentní míru poruchovosti u německých STK vysloužilo o mnoho horší reputaci. Kritika směruje hlavně k pružinám a tlumičům, nade vše ale vyčnívají selhávající klouby řízení. Zájemci dále musí počítat se špatnými světlomety, hlavně těmi koncovými. A stejně tak i s problematickými brzdami.



Foto: Renault

Renault Clio (třetí generace)

Co bylo řečeno výše, platí pomalu bez výjimky také u většího z malých francouzských aut. Rozdíly jsou hlavně v nájezdu, Twingo začíná v průměru selhávat již o 10 tisíc kilometrů dříve (95 000 km versus 105 000 km). Na druhou stranu hrozí, že při poruchovosti 36,4 procenta bude Clio v servisech častěji, mimo jiné i kvůli nadměrné ztrátě oleje.



Foto: Renault

Volkswagen Sharan (druhá generace)

Jsme ve finále našeho abecedního pořadí, nikoliv tedy u nejhoršího vozu celkově. O tom svědčí i míra poruchovosti, jenž u dvou- a tříletých aut dosahuje 9,4 procenta a u čtyř- a pětiletých 17,1 procenta. U mladších exemplářů jsou problémem hlavně světla, brzdy a zavěšení, u starších může v důsledku vyšší hmotnosti dojít klidně i na výměnu celé nápravy.



Foto: Volkswagen

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.