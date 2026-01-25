Toyota zakázala víc než 100 tisícům majitelů svých aut funkci vzdáleného startu, za mrazivých rán už si vůz předem nevytopí
Petr MilerNeuvěřitelný krok se týká i zákazníků Lexusu a museli jsme jej ověřit všemi myslitelnými prostředky, abychom uvěřili, že je skutečný. V tuto chvíli nově dopadá jen na Němce, s přístupem automobilky, která tak jedná ze své vlastní vůle, si ale zjevně nemůže být jistý nikdo ničím.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Toyota zakázala víc než 100 tisícům majitelů svých aut funkci vzdáleného startu, za mrazivých rán už si vůz předem nevytopí
včera | Petr Miler
Neuvěřitelný krok se týká i zákazníků Lexusu a museli jsme jej ověřit všemi myslitelnými prostředky, abychom uvěřili, že je skutečný. V tuto chvíli nově dopadá jen na Němce, s přístupem automobilky, která tak jedná ze své vlastní vůle, si ale zjevně nemůže být jistý nikdo ničím.
Jestli nás letošní zima něčemu naučila, pak je to v prvé řadě to, že bychom neměli zapomínat, že dál existuje. Však pokud bydlíte v běžných nadmořských výškách mírného pásu, mohli jste na to docela dobře zapomenout. Ani osobně jsem k tomu neměl daleko.
V posledních letech jsem dokonce rezignoval na výměnu letních pneumatik na zimní na všech běžně používaných autech, protože dobrých 95 procent zimy se dalo na letních zvládnout lépe. Ačkoli populární poučky samozvaných expertů hovoří jinak, pokud je pár stupňů nad nulou a na autě nemáte něco jako semi-slicky, které potřebují přece jen vyšší teplotu, auto zejména při náročnější jízdě funguje prostě lépe. Letos je všechno jinak a na letních se nedá jezdit v podstatě vůbec. Pokud je i přes den soustavně výrazněji pod nulou, zejména pneumatiky vyvinuté pro výkonnější auta už také nezahřejete, aby nepřipomínaly spíš puky.
Zima je zkrátka zpátky v životní formě, což znamená i otravná rána. Nemám zdaleka na všech místech, kde nechávám vůz přes noc, k dispozici garáž, takže přijít k autu ráno v 10 nebo 15 pod nulou by bylo hodně nepříjemné. Naštěstí v zimě používám vůz s možností vzdáleného startu přes mobil.
Mluvím skutečně o vzdáleném startu samotného auta, nikoli o nezávislém topení, které v moderních autech poněkud ztrácí smysl. U dieselů možná. Pokud chcete mít uvnitř opravdu teplíčko, možná. Ale pokud vám stačí, že nepřijdete k úplně zmraženému a vymraženému autu a neplánujete ho nechat stát na místě půl hodiny, což mu nebude dělat dobře, tak k čemu auto s jedním motorem vybavovat dalším motorem? Prostě pár minut před jízdou nastartujete z pohodlí domova, vůz naskočí, dostane do formy sám sebe, po chvíli začne topit a vy k němu obvykle jen přijdete, pustíte stěrače, jedete a i zahřívání pomalou jízdou o něco zkrátíte. Je to primitivní funkce využívající pouze toho, co dnes v autech tak jako tak je. A jakou udělá službu.
Tak přesně tu už teď majitelé Toyot a Lexusů v Německu nemohou využívat. Proč? Protože jim to Toyota zakázala.
Je to krok tak absurdní a neuvěřitelný, že když jsem o něm poprvé zaslechl koncem loňského roku, odmítal jsem mu věřit. Jednak Toyota, která se obecně netváří ideologicky a dogmaticky, mi k tomu neseděl. A jednak, co je jí po tom? Důvodem mělo být zákonné omezení nechávání neobsazeného auta na místě s puštěným motorem, podobná omezení ale platí a tisíci místech světa a je přece na každém, jak se k nim postaví. Je to vaše auto, můžete s ním zacházet dle libosti, můžete jet 200 v městě nebo 300 z místa, můžete si ho také zajít ráno v teplákovce nastartovat, než se hodíte do gala, tak proč byste si ho nemohli pustit přes mobil? Je to vaše odpovědnost, vy musíte zvážit okolnosti a následky, však spousta lidí parkuje na vlastních pozemcích, kde se sice podobná omezení někteří také pokouší zavádět, ale obvykle jsou tak jako tak nevymahatelná.
To je prostě má věc mého zacházení s mým autem. Ale Toyota řekla ne. Japonci se rozhodli na své vlastní zákazníky řádně dohlédnout a trochu je převychovat, jak je v Německu historicky populární. A tak jim tuhle funkci zakázali.
Považoval jsem to za hoax, ale jen do chvíle, než to začal probírat Bild s odvoláním na samotnou Toyotu. Tu jsme též požádali o potvrzení a skutečně to udělala s tím, aby „uživatele aut ochránili před pokutami”. To je neuvěřitelné, skoro bychom řekli, že se umí ochránit sami podle jejich vlastní aktuální situace a preferencí.
Jinými slovy, Toyotu do toho nikdo nenutil, jak se traduje. Nevznikla žádná nová legislativa, jak se traduje. Automobilka to udělala sama od sebe ve snaze být papežštější než papež a stát se ochráncem všeho dobra. „Zákonodárci považují tento zbytečný chod motoru na volnoběh za zbytečné a za emise, kterým lze předejít, což je zakázáno,” říká dále mluvčí s tím, že zákaz se týká aut, která neumí topit elektricky (elektrické modely a plug-in hybridy, obojí je u Toyoty rarita), jako by se snad energie pro tohle použití brala z ničeho.
Ani poté jsem úplně nevěřil, že nejde o krok, který jde v aplikaci nějak obejít zaškrtnutím toho či onoho, ale ne - po kontaktování několika majitelů Toyot v Evropě jsem zjistil, že přístup Toyoty se trh od trhu liší (v Británii stačí potvrdit, že vůz stojí na všem pozemku, v Rakousku to nešlo nikdy apod.), v Německu ale nejde nové omezení nijak obejít. V Česku se situace změnit neměla, po tomto kroku bychom se ale nedivili ničemu nikde.
Je to neuvěřitelná, leč reálná věc, která ukazuje jednu z nemocí současné doby - paternalistické chování firem, které nemají problém s odvoláním na nějaké virtuální vyšší dobro jít dokonce proti vlastním zájmům. Pokud něco musí, je to těžké, tohle je ale jejich vlastní iniciativa, kterou nikdo ze zákazníků nemůže ocenit, spoustu lidí ale naštve. Kam si tím chtějí pomoci? Do zeleného ráje? Co takhle to nechat na každém? Anebo ještě jinak: Sakra práce, auto po prodeji kupci není jejich a toto je jen technický prostředek umožňující to samé, co majitel tak jako tak může, tak proč ho nutit jít ráno předem do auta?
Stejně to fakticky nic nezmění, vůbec nic, tedy ne k lepšímu. Akorát místo toho, aby lidé přišli k autům, sedli a jeli, k nim přijdou, nastartují je pěkně jako v roce 1986 a budou zvenčí škrábat led a uvnitř pak podobnou dobu čekat, než se jim zahřeje čelní sklo, protože se stejně bude mít tendenci rosit, dokud bude chladné. A s takovým nikdo nikam nepojede. Takže čeho Toyota docílila? Jen zabila lidem čas i trochu životního pohodlí a posunula je ve vývoji o dekády zpátky. Co je na druhé misce vah? Eine gigantische Sch... Však vy víte. Je to čisté minus a absurdita non plus ultra, tady zas někdo jednou nemyslel, udělal hloupost a ještě se k ní hrdě hlásí.
Přijít rán k namrzlému autu a škrabat dnes není nutné, i když vůz oproti minulosti nedostane absolutně žádnou příplatkovou funkci navíc, vzdálený start lze umožnit jen s tím, co dnes auta na palubě tak jako tak mají, je to stoprocentně softwarová funkce. Používat ji u Toyot a Lexusů v Německu už není možné, sama automobilka se ji rozhodla zakázat, aby „ochránila majitele”. Jistě jsou šťastní, že jsou ochránění... Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain
Zdroje: Bild, Toyota, Autoforum.cz
Bleskovky
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
včera
- Slavný designér a architekt si nechal vyrobit Porsche ve stylu svých bot, výsledek rozhodně nesedne každému
24.1.2026
- Elektrické BMW M3 dostane umělý zvuk motoru, jaký spalovací M3 nikdy neměla, je to směšné a trapné
23.1.2026
Nejnovější články
- Nejdražší auta prodaná na letošní miliardářské aukci v Kissimme ukazují, v čem utopit peníze, pokud chcete „zarobit”
včera
- Číňané to v Evropě zkusí s levným sporťákem bez jediné dotykové obrazovky, zatím dorazí 1 000 kusů
včera
- Test ADAC ukázal tragický dopad zimního počasí na spotřebu a dojezd elektromobilů. A to proběhl jen v 0 stupních v laboratoři
včera
- VW dosud se svou levnou značkou bodoval. Teď dostal skvělý nápad, i s ní přejde na elektromobily
včera
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva