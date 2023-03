Třetí nejspolehlivější ojetinu vůbec dnes koupíte levněji než základní Fabii, i když se vyrábí jen pár let před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Tohle auto se začalo vyrábět až koncem roku 2016, takže opravdu staré být ani nemůže, přesto není problém jej výhodně koupit v bazaru. A byť v tu chvíli pochopitelně nebude nové, jeho spolehlivost je tak vysoká, že se ani více ojetých kusů Audi Q2 není nutné bát.

V Česku to není moc úspěšné auto, opak si nemusíme nalhávat. Audi Q2 si u nás loni našlo pouhých 89 kupců, i když srovnatelně velký Seat Arona má za stejné období na kontě 1 946 „zářezů“. Nicméně je třeba dodat, že španělský zástupce sice přišel na trh o rok později, navíc s evoluční verzí modulární platformy MQB, přesto je levnější. Z celoevropského hlediska si nicméně Q2 již vede lépe (48 757 prodejů, to je skoro jako u srovnatelné A1) a nebýt problémů s výrobou, jistě by si vedlo lépe.

Tím se dostáváme ke středobodu článku. Audi totiž své nejmenší SUV uvedlo do prodeje již v roce 2016. Na Q2 tedy můžete stále častěji narážet i v autobazarech, kde ceny exemplářů osazených litrovým tříválcem o výkonu 116 koní startují okolo 330 tisíc korun. To možná není málo na to, jak velké auto to je a co může mít za sebou, uvážíme-li ale, že mezi novými vozy za tyto peníze nekoupíte ani nejnuznější Fabii (na tu potřebujete o 40 tisíc víc) a samotná Q2 startuje na 734 900 Kč, není to mnoho. A když přihodíte pár desítek tisíc, dostanete se k pozdějším exemplářům s nižšími nájezdy a v lepších specifikacích.

Q2 navíc trochu klame tělem. S délkou 4,19 metru je sice kratší než Audi A3, ovšem díky zvýšené střešní linii nabízí srovnatelný vnitřní prostor. Do zavazadelníku pak pobere 415 až 1 045 litrů, což bez problémů postačí i na rodinný víkend. Mimo to vůz dostal do vínku světlou výšku 15 cm, přesto se v zatáčkách chová spíše jako osobní vůz než pravověrné SUV. A na své stáří ve výsledku dokáže upozornit jen čelními světly, která jsou na dnešní dobu hodně velká.

Hlavním důvodem, proč je Audi Q2 zajímavou alternativou, je ale jeho spolehlivost. Dle aktuálního TÜV Reportu jde čtvrté nejspolehlivější auto absolutně do tří let stáří, v pro nás důležitější (protože tam spadají levnější kusy) kategorii 4-5 let starých vozů jde dokonce o trojku celého žebříčku. V důsledku toho můžete do autobazaru vyrazit i bez spřáteleného technika, neboť oblastí, na něž je třeba dávat pozor, je naprosté minimum. Přesto na testovací jízdě raději trvejte. Pokud totiž hned po nastartování slyšíte i cítíte převodovku DSG, je jisté, že daný exemplář nedostal vylepšený software. Kromě toho Audi v roce 2019 povolalo auta do servisů kvůli špatně svařeným bodům u zadních sedadel.

Tím ale aspoň trochu časté potíže končí, na další případné problémy by vás tak měl upozornit stav exteriéru a interiéru odkazující na péči předchozího majitele. Pokud totiž karoserie a čalounění jsou bez poskvrnky, dá se předpokládat, že byl pravidelně měněn olej a došlo i na výměnu brzdových kotoučů a vůz nebyl ani účastníkem výletů do terénu. k tomu ostatně jeho podvozek zrovna nevybízí, a proto by v pořádku měly být tlumiče, pružiny a řízení.

Obávat se rovněž nemusíte koroze, problematického výfuku či nadměrného úniku oleje. Suma sumárum tu tedy máme pomalu reklamu na kvalitu, byť vadné kousky se pochopitelně mohou najít. Jak jsme ale zmínili, za těmi stojí spíše nedostačující údržba předchozích majitelů než pochybení samotné automobilky. Zamrzí tak vlastně jediné - pokud zatoužíte po schopné verzi SQ2 s 300 koňmi, bude to chtít aspoň 800 tisíc korun. Tento stroj je ale na dnešní dobu ve své třídě snad až trochu extrém.

Audi Q2 se začalo prodávat až v roce 2016, přesto ho dnes koupíte levněji než základní Fabii. Zejména díky téměř neprůstřelné kvalitě je to lákavá volba. Foto: Audi

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.