Trh s ojetými auty v Česku čeká další otřes, tentokrát méně viditelný. Kdy tedy bude dobrý čas koupit?

Křišťálovou kouli nemá v současných divokých časech nikdo, pohledy zkušených českých analytiků ale není radno ignorovat. Podle získaných dat i dřívějšího vývoje se zdá, že v případě zájmu o koupi ojetiny není moc na co lepšího čekat.

Pokud jsme v posledních dvou letech mohli počítat s nějakou jistotou, pak to byl bezpochyby růst cen. Dotknul se prakticky všech odvětví, automobilovou branži nevyjímaje. Zatímco tedy ještě v roce 2017 jste si mohli koupit novou Škodu Octavia RS čtvrté generace mohli objednat za 659 900 Kč, dnes už bez 924 900 korun nemáte šanci. Po technické stránce jde přitom o prakticky stejný vůz, měnila se pouze „plechařina” a další viditelné věci. Přinejmenším vzhled vozu sice dnes většině lidí padne do oka více, to však na ospravedlnění nestačí. Zvláště když před deseti lety pořád to samé auto před faceliftem startovalo na 339 900 Kč.

Daný vývoj se pochopitelně promítl i do trhu s ojetinami. V prvním letošním pololetí tak průměrná cena aut z druhé ruky vystoupala na neskutečných 289 tisíc korun. Nebylo tak vlastně překvapením, když zájem začal opadat - ostatně i v tomto ohledu si ojetá auta notují s těmi zcela novými. Řada majitelů autobazarů v danou chvíli začala zmiňovat, že žně jsou u konce, tak tomu ale ve finále nemusí být. Obchodů se uskutečňuje méně, vysoké marže si ale prodejci nechtějí nechat ujít. A někteří jsou připraveni kvůli tomu zajít až za hranu akceptovatelného.

Společnost Cebia, která se ojetým vozům věnuje už déle než 30 let, totiž naznačuje, že očekávat máme nárůst nekalých praktik. Průměrná cena ojetin sice poklesla, ovšem pouze o dva tisíce korun na 287 000 Kč, což potvrzuje výše zmíněné. Dolů navíc míří výkupní ceny, což je též pozoruhodný stav věcí - nůžky mezi nákupními a prodejními cenami rozevírají. Část majitelů tak nehodlá své vozy dát, autobazary ale zásoby doplňovat musí. A výkupní ceny dále minimalizují.

Cebia tak naznačuje, že „řada nepoctivých prodejců bude raději vykupovat vadné vozy, zatajovat havárie, stáčet tachometry. Řečeno trochu s nadsázkou, podvodníky teď asi čekají žně. V této situaci drahých energií a vysoké inflace je pochopitelné, že se lidé snaží na autě co nejvíce ušetřit, bohužel se však často nechtějí vzdát toho, jaký vůz za sníženou cenu požadují, a to přináší problémy“. Důkladné prověřování vyhlédnutých aut tak bude na místě ještě více než dříve.

„Výhodné koupě mohou existovat, ale z našich zkušeností bývají auta, která se prodávají za lákavou cenu, v nějakém ohledu vadná,“ dodává dále Martin Pajer, ředitel Cebie. Jeho slova můžeme jen potvrdit, se servisy, stejně jako s prodejci ojetin či jejich zákazníky jsme v kontaktu dennodenně. Za poslední rok jsme tak viděli bezpočet aut, která změnila majitele za relativně opravdu nízké ceny. Dosud jsme ale nenarazili na kousek, u kterého by se pro to nenašlo vysvětlení nemilé pro potenciálního kupce. To ale pochopitelně neznamená, že dražší kousek je automaticky v pořádku, ani omylem.

Momentálně jsou tak vaše šance na dobrou koupi nejspíše vyšší, než tomu bude za pár měsíců. Kupní síla totiž kvůli mnohokrát řečenému, tedy drahým nezbytnostem typu energie a potraviny, u většiny lidí výrazně poklesne. Tlak na co nejnižší cenu tak bude daleko vyšší, ovšem takové poptávce již nebudou moci vyhovět vozy kvalitní. Nastoupí tedy ty, o nichž byla řeč výše. Nicméně ani v jejich případě nemáme očekávat nějaké šílené zlevnění, to by se musel trh propadnout opravdu dramaticky a prodejce dohnat vysoké úroky za půjčené peníze na udržování skladových zásob (prakticky nikdo není schopen udržovat stamilionové či miliardové sklady z vlastních prostředků). Ani jedno se nerýsuje, ceny tak mají jít nadále dolů po jednotkách tisícikorun. Nejspíše tedy skutečně není nač čekat.

