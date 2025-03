Trh s ojetými auty v Albánii připomíná Krajní meze. Vytvoří vám iluzi čehokoli, co je schopna pojmout vaše fantazie před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jimmy Kapllani, publikováno se souhlasem

Připoutejte se na cestu do skutečné země neomezených možností. Do míst, kde seženete jakékoli ojeté auto si budete přát - bez ohledu na značku, typ, stáří, historii, kilometráž, dokonce i zemi registrace. Připoutejte se na cestu do Albánie.

Proklínáte české prodejce ojetin za způsob, jakým prezentují nabízená auta? Nejste schopni pochopit, čeho jsou také schopni ve snaze prodat vám to, co zrovna mají v nabídce? Vadí vám, jak se ve vyhrocených situacích dokážou chovat? Chápeme, přesto je možná čas přehodnotit váš postoj. Vše je totiž relativní a ve srovnání s tím, jak to samé funguje v Albánii, jsou jejich způsoby jsou ještě neobyčejně vytříbené.

Přiznám se, že i když jsem vlastně docela světoběžník, o Albánii mám velmi malé povědomí. Tedy krom toho, že jde o zemi s největší koncentrací Mercedesů na světě. Už příběh stojící za tímto faktem leccos naznačuje o tom, jak to v těchto končinách chodí, nikdy jsem se ale neměl důvod o Albánii intenzivněji zajímat. Až donedávna.

Jak jste si patrně všimli, pravidelně hledáme v nabídkách prodejců po celé Evropě - a někdy i mimo ni - zajímavá starší auta s minimálními nájezdy, prostě takové stroje času. Je to také má osobní úchylka, mám to rád a dělám to ve svém volném čase prostě pro zábavu. Když pak na nějaké auto narazím a šéfredaktor souhlasí s tím, že stojí za zmínku, zjistím o něm víc a napíšeme článek i pro vás. Běžně na taková auta narážíme v zemích jako Německo či Nizozemsko, na velkých trzích s obrovskou automobilovou tradicí, kde lidé pořád nejsou moc penalizováni za to, že si doma „suší” starší vůz. V Nizozemsku tedy odtud potud, ale pořád je to převážně tak.

V poslední době na mě ale začaly ve velkém vyskakovat inzeráty hlavně z jedné země - Albánie. Chcete dieselovou Octavii I s pár najetými kilometry? V Albánii ji mají. Sotva zajetou Fabii RS TDI? Je tam. Co takhle Superby TDI? Vyberte si, nemluvě o Audi, BMW, Mercedesech, VW... V Albánii mají všechno. Tohle je ráj, stačí naklikat parametry a najdete to tam aspoň jednou. Pak ale rozbalíte samotný inzerát a všechno je jinak.

Vyskočí na vás neskutečné vraky, ale vážně totální automobilová torza. Taková Fabia RS TDI s 30 tisíci km není v Albánii problém, i když jinde v Evropě neexistuje ani jedna. Ovšem když se podíváte na konkrétní nabídku, kilometrů na tachometru je 150 tisíc a reálně bych řekl klidně 400 tisíc. A tak je to se vším. Už jen slušně, nezničeně vypadající auto je rarita. Takové mívá nezřídka udávaný nájezd klidně 10 tisíc km, majitel přizná třeba 70 nebo 150, ale některé věci v autě stejně vypadají na 300.

V nabídce ojetin v Albánii není nic skutečné. Ale vůbec nic, dokonce auta naleštěná detailingovými firmami zjevně skrývají nepřiznanou minulost. A to ani nemluvím o tom, co mají za registrační značky - Švýcarsko nebo Německo jsou časté, najde se i Finsko, najde se skoro cokoli. Když jsem nabídky postupně procházel, v hlavě mi rezonovala znělka ze seriálu Krajní meze: „Můžeme vám vytvořit vizi čehokoli, co je schopna pojmout vaše představivost.” Jen realita s tím pak pochopitelně nemá nic společného.

Našel jsem si tedy pár nabídek a pokusil se obrátit na konkrétní prodejce, abych zjistil. Pokud byste plánovali to samé, na úvod si spolu „prosvištíme” pár slovíček, protože anglicky tam lidé moc nemluví. V zásadě si ale vystačíte s pár pro Čecha někdy i žertovnými souslovími:

Blej tani - Kup teď

Shitet - Na prodej

I diskutueshem - Cena k jednání

Targave zvicerjane - Švýcarské poznávací značky

Nuk jam tregtar - Nejsem obchodník

Kilometra origjinale - Původní nájezd

Pa dogan - Žádné celní povinnosti

Žertuji, našel jsem aspoň lámanou angličtinou hovořící Albánce, kteří mi naznačili, že tak to prostě v Albánii funguje. Ojetiny jsou mizerné, vesměs totálně odjetá, levná auta dovezená ze zahraničí, která se navíc musí clít. Proto jich hodně zůstává na původních značkách, úřady to zjevně neřeší. Tachometry se stáčí běžně, vesměs ne extrémně (třeba 400 tisíc na 150 tisíc je „férový” přístup), protože ale v inzerci táhnou nabídky s nejmenším nájezdy, každý píše minimum, takže to neříká nic. Číslo na tachometru pak zveřejní, ale skutečnou kilometráž tachometr stejně nereflektuje. Tak co.

Na fotkách níže můžete vidět Octavii II 1,9 TDI z roku 2008, která je inzerována 15 tisíci najetými km, majitel přiznává 200 tisíc, ale podívejte se na ni. Octavia II s 200 tisíci km je pomalu zánovní auto, tohle jich muselo absolvovat aspoň 600 tisíc, to jinak není možné. Je na kaši, ale stojí 4 000 Eur, tedy asi 100 tisíc Kč. Žádná láce.

Najdete i žertovnější nabídky, kdy je auto na cizích značkách a prodejce bez okolků říká, že neví, jak je možné, že je takto registrované, že není obchodník a prostě si ho tak můžete koupit bez jakékoli záruky. Je to fascinující místo, opravdu trh, na kterém je možné absolutně cokoli.

Kdybyste ho chtěli poznat na vlastní kůži, vyrazte na některý z tamních inzertních webů a... bavte se. Už jen četnost vět typu: „Shitet Škoda Octavia 1,9 TDI, targa zvicerane, pra pa dogane! Blij tani 4 mije euro, kilometra origjinale!” vám vykouzlí úsměv na tváři. Pohled na obvyklou realitu pak ještě víc...

Jeden kousek za všechny - Škoda Octavia 2008 1,9 TDI v inzerci s 15 tisíci najetými km, tachometrově 200 tisíci km, reálně... Ví bůh. Aspoň je ale přihlášená v Albánii, to se musí nechat. Foto: Jimmy Kapllani, publikováno se souhlasem

Zdroje: Autoforum.cz, merrjep.al

Petr Miler

