Typické: Žena si koupila zdánlivě levnou osmiletou Teslu se 177 tisíci km, o 3 dny později zjistila, že to byla chyba za 340 tisíc Kč
včera | Petr Miler
Když se o podobných případech zmiňujeme, cílem je jediné - varovat případné zájemce před problémy, které mohou nastat, a zabránit tak tomu, aby se sami spálili. Děje se to bohužel pořád dokola, tento případ je obzvlášť nešťastný.
Pokud pořizujete ojeté auto, k dobré koupi často není třeba víc než zdravý rozum. Nemusíte být experty přes techniku, abyste se vyhnuli očividně rizikovým koupím, které jsou často zřejmé už z cen, jež je provází. Jak praví s nadsázkou jeden kolega, cenu ojetého auta na trhu určuje hodnota toho, co z kdysi nového vozu zbylo, minus cena rizika (či potenciálních problémů, chcete-li), které si s autem kupujete.
Samozřejmě je to zjednodušené připodobnění, ve výsledku je to vždy jen poměr nabídky a poptávky, v tom se ale u ojetin do značné míry promítá právě tento faktor. Proč se ceny pětiletých Škod Octavia Combi v klasické specifikaci s motorem 2,0 TDI o 150 koních s méně než 100 tisíci stále drží nejméně okolo 450 tisíc Kč, když takový vůz v roce 2021 nemusel stát ani o 200 tisíc Kč víc? Zatímco takové BMW řady 5 Touring v obdobně typickém provedení 530d a srovnatelném stavu koupíte klidně jen o 500 tisíc Kč dráž, i když jde o diametrálně odlišné auto, jež v roce 2021 stálo majitele typicky 2 miliony korun a víc?
Protože jsou lidé hloupí a víc se jim líbí 200tisícová sleva místo milionové, navíc na mnohem horší auto? No ne, protože rizika spojená s koupí ojeté pětky jsou diametrálně odlišná. První větší problém s BMW může kupce snadno vytrestat účtem za opravdu s cifrou odpovídající polovině hodnot celé ojeté Octavie, což je u samotné Škody krajně nepravděpodobné. A protože záruky jsou u obou aut pryč, do ceny se tento faktor projevuje významným způsobem.
U elektromobilů je to to samé, jen s tím rozdílem, že „cena potenciálního problému” je ještě zásadně větší, protože od určité chvíli jde hlavně o extrémně drahé baterie. A trhu obecně to neuniklo, proto se v aukcích už dekádu staré, nijak zvlášť ojeté Tesly prodávají klidně za 7 procent původní ceny, aniž by nějaký zjevný problém měly. Ti, kteří si to uvědomují, a takové ceny za takové vozy vědomě platí s tím, že baterie může být u konce s dechem, výsledným stavem nemusí být potěšeni, ale nebudou překvapeni. Pak je tu ovšem ještě hromada těch, kteří se zvlášť nyní v době velmi drahých paliv nechají zlákat cenami sotva pořádně starých či ojetých elektromobilů za ceny mnohem nižší než u podobně opotřebených konvenčních aut. To zní jako win-win, však levná koupě a levný provoz, ne? Kéž by...
Tedy, může to tak být, ale chce to štěstí, které spousta lidí nemá. A loterie, ve kterých prohrávají, pro ně bývají velmi drahé. Jednoho takového případu si všimli kolegové z Motor1 na TikToku, kde se o něm rozmluvil člověk, který si říká EV Auto Alex. Na rozdíl od jiných „expertů” přes elektromobily, kteří vám je budou malovat narůžovo, i kdyby jim hořely pod zadkem, je to rozumný člověk, obchodník specializující se na tento druh aut, který je s tímto rizikem srozuměn. A varuje před ním skrze případ jedné ženy, jež se na něj obrátila právě po takto problematickém nákupu.
Levně si totiž pořídila Teslu Model S z roku 2018, tedy osmileté auto se 110 tisíci najetými mílemi, to je asi 177 tisíc km. Takový vůz už nebude žádná „leštěnka”, jít ale třeba o Audi A6 3,0 TDI, zmíněné BMW 530d nebo nedej bože takový VW Passat 2,0 TDI, je to pro některé pomalu zánovní vůz s hromadou perspektivy. O tom prvním by se šlo bavit, o tom druhém ne - s rozumnou údržbou a bez vážných nehod tyto vozy najedou snadno, 400, 600 i víc tisíc km s původní technikou, aniž by vyžadovaly jakkoli větší investice. U elektromobilu to bývá iluze právě kvůli limitům baterie, na něž končí záruka výrobce typicky po 8 letech a 160 tisících km. Takže tady byla fuč. A hádejte, co se stalo...
Je to úplně typický případ, neboť dotyčné auto přestalo fungovat pouhé 3 dny po koupi s tím, že si stěžovalo na různé problémy s bateriemi. Nejde s ním pořádně jet ani jej dobít, v servisu jí pak bylo řečeno, že baterie to má za sebou a jedinou možností je výměna. Tesla je v tomto ještě velkorysá, neboť její výměny standardně nejsou výměnami za nové akumulátory, ale jen ty repasované, takže nabízí řešení za 16 000 USD, asi 340 tisíc Kč. Ale i to může snadno být víc, než kolik stál vůz jako celek. Dotyčná si jej navíc pořídila na splátky, takže cesta pryč z celé patálie není jednoduchá.
Ani Alex nemá žádné jednoduché řešení, neboť takové prostě neexistuje. Původní prodejce nabízí výměnu za jiný novější vůz s doplatkem, což dotyčná nechce, Alex vidí mimo akceptaci ceny opravy cestu jen ve velkoobchodním prodeji za cenu adekvátní vozu s vadnou baterií, což ale bude nutně znamenat další „provar” klidně v řádu stovek tisíc Kč. Koupě takového auta se zkrátka ukázala být chybou za statisíce. A nemusí to být tak, že by tu onu dámu někdo oklamal - jak padlo zkraje, toto je situace na trhu ojetých elektromobilů, kterou je třeba naučit se správně vnímat.
My bychom se ojetým elektromobilům krátce po záruce baterie vyhnuli, ať už diagnostika baterie říká cokoli. Ostatně, ona často s koncem záruky ani nic pěkného neslibuje. Riziko problému s akumulátory je zkrátka příliš velké a nepřiměřeně drahé, i když vůz ztratil na původní ceně tolik. Když už byste takový vůz chtěli, lepší bude vybrat něco, co před sebou část záruky ještě má, a co budete moci prodat před jejím úplným skončením. Budete si muset připlatit, ale ne zase tolik vzhledem k tomu, že toto statisícové riziko eliminujete. Přesto bychom si nemalovali, že byť s benzinem za 40 a naftou za 50 Kč něco ušetříte. Je to skoro nemožné, pokles hodnoty bude dál hrát proti vám.
Podobnou Teslu Model S si dáma z dnešního příběhu koupila krátce po konci záruky. A mohutně na to doplácí, i když vůz není moc starý, ojetý, ani prý jinak zdevastovaný. Prostě jsou jeho baterky u konce s dechem. Ilustrační foto: Tesla
@evautoalex Sometimes the smartest move isn’t fixing it. It’s minimizing the damage and getting out. #tesla #electriccar #carwarranty #carbuying #batteryreplacement original sound - EV Auto Alex
Zdroj: EV Auto Alex přes Motor1
Bleskovky
- Britové upravili motor vzduchem chlazeného Porsche 911 tak, že točí 11 tisíc otáček. Je to ďábelský stroj, takhle zní v akci
dnes
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
5.4.2026
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
Nejnovější články
- Němci vyzkoušeli další auto z poslední generace dobrých Audi jako ojetinu. A zas jednou neměli důvod si stýskat
před 6 hodinami
- Nové dno: Majitel elektromobilu přišel o 1,9 milionu Kč během 5 300 ujetých km, to je 358 Kč fuč za každý kilometr
před 7 hodinami
- BMW říká, že má řešení, jakým udrží manuály v prodeji i po roce 2030. dál ale tančí kolem věci, o níž vůbec nemá debatovat
před 9 hodinami
- Někdo najel s legendárním nezničitelným Mercedesem 1,8 milionu km. A prodal ho jako pořád perspektivní auto
před 10 hodinami
- „Převratný” nový Jaguar vypadá otřesně nejen zvenčí. Poprvé ukázal interiér a je to hrůza jako z Kie
dnes
