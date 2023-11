Údajný odpor chodců k autům je zcela umělý, podle průzkumu pěší naopak trápí dnes protežované dopravní prostředky před 8 hodinami | Petr Prokopec

Je to další připomenutí toho, jak moc politika ztratila kontakt s reálným životem. Zatímco politici řeší, jak co nejvíce oddělit auta a chodce a řidiče přimět k přesednutí na kola pro blaho všech, jsou to právě kola a koloběžky, které chodce obtěžují nejvíc.

V posledních letech politici s oblibou v médiích zmiňují, kterak jsou města určena lidem a nikoli jejich autům. V souladu s tím pak dochází na celou řadu zásahů, které ovlivňují naše každodenní životy. Za peníze daňových poplatníků jsou budovány cyklostezky, a to často i tam, kde člověka na kole ještě nikdy neviděli. Mimo to dochází na redukci jízdních pruhů, zavádění poplatků za vjezd do center a další omezení, která mají lidi vyhnat z vyhřátých kabin do promrzlých ulic. To vše pro blaho těch, kteří se přesouvají pěšky.

Mnozí mají pocit, že tak to lid chce, německý autoklub ADAC ale v nejnovějším průzkumu zjistil docela jiný stav věcí. A „pachatelé dobra” z něj radost opět mít nebudou. Automobilem se totiž cítí být ohroženo pouze 31 procent chodců, což zní jako hodně, je to ale nejméně ze všech sledovaných skupin. Za problém pěší považují něco docela jiného - 53 procent z nich za největší hrozbu označuje elektrické koloběžky, ve 49 procentech jde o cyklisty a ve 34 procentech o jiné chodce. Problémem je tedy přesně to, co je považováno za řešení.

A je tomu tak prakticky kdekoli. Takto to cítí lidé v Mnichově, který byl vyhlášen vůbec nejbezpečnějším německým městem pro chodce, tím nejméně bezpečným se pak stal Mainz, kde jsou ale viníci úplně stejní. Na první příčce s 56 procenty najdeme znovu uživatele elektrických koloběžek, na druhém pak se 42 procenty cyklisty a na třetím s 27 procenty ostatní chodce.

Skutečně to tedy nejsou auta, čeho se chodci na ulicích nejvíce bojí, zdaleka ne. Politici se tak zaměřili na jednu skupinu uživatelů veřejného prostoru, o které se pouze domnívali, že představuje problém. Jak se ale ukazuje, kultivovaní řidiči jsou i ve svých 1,5tunových autech menším zdrojem nepohody než očividně méně kultivovaní cyklisté. Navíc je třeba říci, že řidiči skrze všemožné daně a další poplatky přispívají na fungování dopravní infrastruktury zásadně víc než chodci a cyklisté. Přesto jsou biti.

Michael Haberland, prezident dalšího německého autoklubu Mobil in Deutschland, též rovněž potvrzuje, že hrozbou pro chodce nejsou auta, nýbrž něco zcela jiného. V červnu totiž došlo na dvanáctihodinové monitorování provozu v Mnichově, během kterého hned 133 cyklistů, tedy 6,4 procenta ze všech uživatelů tohoto prostředku, jelo na červenou. A jakkoli semafory pochopitelně stoprocentně nerespektují ani někteří řidiči, ani zdaleka se nedá mluvit o tom, že by předpisy překračoval každý šestnáctý.

Mnoho chodců a cyklistů navíc vyráží do ulic se sluchátky v uších nebo rovnou mobilem před očima. „Tito lidé vnímají okolí jen v omezené míře či dokonce neslyší naprosto nic. Kromě toho často také dodržují jen taková pravidla, která jim přijdou smysluplná. Proto jsou chodci tak znechuceni,“ dodává ADAC.

