Ukrajinská Tesla s benzinovým generátorem na zádi je smutný pohled do budoucnosti automobilové Evropy před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Könner und Söhnen, tiskové materiály

A nejde jen generátor nepříliš vkusně přidělaný na zadní partie vozu, místečko se našlo i na kanystr po jeho boku. Dá se pochopit, že v daném případě si to vyžádaly okolnosti, ale dovolí v budoucnu něco jiného?

Ponechme nyní stranou ideologii, názory na budoucí vývoj klimatu a představy o tom, jak tomu či onomu pomoci. Vnímání podobných aspektů se může různit a bude se zrcadlit v názorech jednotlivých lidí na elektrická auta, bez ohledu na to se ale vždy budeme muset vypořádat se spolehlivým zajištěním mobility lidí a věcí. Neboť bez ní moderní společnost není schopna fungovat.

Lidé jistě absolvují spoustu cest, které mnozí označí za zbytné, pro řadu činností je ale spolehlivě fungující auto věcí zcela nezbytnou. Můžeme začít u docela obyčejné nutnosti dopravovat se za prací ze zapomenutých koutů země, přejít přes ušlechtileji znějící zásobování potravinami či se dostat k poskytování lékařské pomoci. Vždy skončíme u toho, že potřebujete automobil, který musí bez ohledu na tisíc okolních faktorů pokud možno vždy a všude fungovat. A pro něco takového bude bateriová elektromobilita nevhodná ještě dlouho, pokud ne vždy.

Jsme nekonečně vzdáleni od chvíle, kdy by baterie mohla v pár kilech pojmout desítky kilowatthodin, jsme tedy nekonečně vzdáleni i od chvíle, kdy by takové množství elektřiny bylo možné v malém a lehkém balení přemístit. A aktuálně se jevíme být i hodně vzdáleni od chvíle, kdy bychom dokázali nezbytnou elektřinu vždy a v dostatečném množství vyrábět. Kouzlo fosilních paliv je vedle toho v ohromné energetické hustotě, stálosti a přemístitelnosti. Můžete si koupit pár plastových kanystrů za peníze, které vám zbyly z oběda, naplnit je benzinem nebo naftou a pomalu v ruce s sebou přenášet množství energie, které doplníte do spalovacího auta a přejedete s ním půl Evropy. To je něco, o čem se elektrickým autům ani nezdá.

Jistě, když je dobře, nemusí to být třeba, ale co když není? Na Ukrajině teď moc dobře není, válčí se tam a země má problémy s výrobou i distribucí elektřiny. Také tam přitom jezdí elektrická auta a pokud je někdo chce dál spolehlivě provozovat, v jejich standardním modu operandi nenajde zastání přesně z výše zmíněných důvodů. Řešení? No podívejte se na fotku níže.

Někdo si upravil svou Teslu Model 3 tak, aby na zádi permanentně převážela benzinový generátor, podle všeho Konner & Sohnen BASIC KS 2800 C s kapacitou 15 litrů benzinu a výkonem až 2,8 kW. A ještě si vedle něj udělal místo pro kanystr navíc. Na permanentní pohyb s jeho pomocí to nebude, na více nebo méně neustálé dobíjení za pomoci zjevně stále dostupnějšího benzinu ale ano. Však ekvivalentem celé mnohasetkilové baterky Tesly je asi 20litrový kanystr vážící plný přibližně 20 kilo. A prázdný skoro nic.

Je to smutný pohled, ale nejen kvůli současnému dění Ukrajině. Je to něco, co se velmi snadno může stát realitou v celé Evropě, pokud tu bude pokračovat tlak na zavádění nepraktických a fakticky neudržitelných řešení. Někteří se poučí ze zkušeností jiných, ostatní si sáhnou do ohně sami. Co my?

Zřejmě přímo tento generátor si dost nevkusně přidělal na záď svého vozu jeden ukrajinský majitel Tesly Model 3. Vzhledem k okolnostem to chápeme, ale kdo říká, že takové či jiné obdobné okolnosti se budou vyhýbat zbytku Evropy, až tu nuceně vsadíme na stejné řešení mobility? Ilustrační foto: Könner und Söhnen, tiskové materiály

#Ukraine: Tesla that runs on electricity from a gasoline generator in #Kyiv. Here seen carrying its power supply. pic.twitter.com/MADESSQ6tz — Igor Sushko (@igorsushko) December 28, 2022

Zdroj: Igor Sushko@Twitter

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.