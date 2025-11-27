Uvaří je jako žábu. Další země nechá řidiče elektromobilů platit za každý ujetý km, protože silnice se samy neopraví
Petr ProkopecParty zjevně skončila, jakkoli je pozoruhodné, že kupci těchto aut budou dál zahrnováni dotacemi při koupi. Pak už ale budou jen platit pokaždé, kdy vyjedou. A to dokonce i v případě, že si koupí jen plug-in hybrid - navzdory tomu, že daně se zvednou i na pohonné hmoty.
Party zjevně skončila, jakkoli je pozoruhodné, že kupci těchto aut budou dál zahrnováni dotacemi při koupi. Pak už ale budou jen platit pokaždé, kdy vyjedou. A to dokonce i v případě, že si koupí jen plug-in hybrid - navzdory tomu, že daně se zvednou i na pohonné hmoty.
Každá party musí jednou skončit a účet za ni někdo musí zaplatit. A protože ekonomická realita notoricky nezná „obědu zdarma”, dojde na všechny účastníky tím či oním způsobem, ať už počáteční účet platit kdokoli. Ve finále se pak může stát, že skončíte s větší útratou, než kdybyste si pokaždé platili to svoje.
Platí to také o „elektrických party”, které už nějaký ten pátek pořádají v různých zemích světa. Také tam se postupně probouzí z kocoviny a začínají chápat, že „peníze těch druhých” došly a nezbude než sáhnout do vlastní portmonky. Další na řadě se stala Velká Británie, která směrem k elektrickým autům rozhazovala dlouho a intenzivně, aniž by od jejich majitelů či provozovatelů cokoli chtělo. Jak se ale nedávno ukázalo, ideologie rozbité silnice neopraví a klesající počet spalovacích vozů v provozu znamená takové díry v rozpočtu, že je třeba brát jinde.
Britská ministryně financí Rachel Reeves tak včera už oficiálně představila vládní plán, který skutečně počítá se zdaněním majitelů bateriových aut, jak informuje Autocar. Nebude to hned, země bude s potenciálními kupci těchto aut ještě chvíli zacházet jako s pověstnou postupně vařenou žábou - kdyby jim napálila vysoké daně hned, vyskočí k horké vody, pokud je ale bude postupně dostávat tam, kam potřebuje, „uvaří je” až k obvyklému zdanění.
V tuto chvíli je jisté tolik, že od dubna 2028 budou muset řidiči elektromobilů platit 3 pence neboli zhruba 85 haléřů za každou ujetou míli. Kilometr je tedy vyjde na padesátník, ročně tak státu odvedou přibližně 8 000 korun, pokud budou najíždět „průměrné kilometry”. Pokud ale někdo najede třeba 100 tisíc km za rok, rázem bude platit 50 tisíc ročně a víc jak 4 tisíce měsíčně - to už opravdu není zanedbatelné.
Přesto je třeba dodat, že ve srovnání s daněmi, jaké platí majitelé spalovacích aut skrze pohonné hmoty (což je ještě „postupnější vaření”), je to stále jen polovina. Britská vláda jim navíc život hodlá ještě více opepřit, neboť od příštího roku dojde poprvé po 15 letech na zvýšení poplatků o 5 pencí, tedy o 1,40 Kč, na litr. To má pochopitelně vést k přesunu řidičů od spalovací techniky k té bateriové, se kterou - vzhledem k novému zdanění z druhé strany poněkud absurdně - zůstane aspoň po nějaký čas spojeno dosavadní zvýhodnění v podobě dotace ve výši až 3 750 GBP (cca 104 tisíc Kč) na vůz.
Mimo to se zvedá strop, který odděluje normální elektrická auta od těch luxusních, a to ze 40 na 50 tisíc liber (1,1 a 1,38 milionu korun). Pokud si tedy lidé pořídí od dubna příštího roku dražší bateriový vůz, nebudou muset do rozpočtu odvádět roční daň ve výši 474 liber neboli 13 100 korun. Britští politici tak plně hodlají dostát přísloví „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. Anebo je čas na „když žábu pomalu vaří, zdánlivě se jí pořád daří”?
Zatím to tedy pořád budou majitelé benzinových a dieselových aut, kdo bude elektrickou party platit, ale všeho do času. A může to nakonec jít i rychleji, však čím víc lidí se s finančním Kalašnikovem u hlavy „dobrovolně” přesune k bateriovému pohonu, tím víc peněz bude chybět v rozpočtu. Ony 3 pence za 2 roky jsou tak skutečně jen začátek „vařby”, do budoucna lze počítat s navyšováním poplatku, stejně jako se bude zvyšovat třeba spotřební daň na elektřinu. Za něco je totiž třeba budovat a udržovat infrastrukturu, kterou ostatně elektromobily ničí svou vyšší hmotností intenzivněji než spalovací auta.
Vůbec nejhůře se pak zjevně v Británii bude vést majitelům plug-in hybridů. Ti totiž musí počítat nejen s daněmi uvalenými na pohonné hmoty, ale od dubna 2028 také s poplatkem za jednu ujetou míli, který bude činit 1,5 pence, tedy lehce přes 40 haléřů. Elektrická party je tedy nad ránem a začíná se blížit její konec. Vláda přitom předpokládá, že její „pingl“ v prvním roce vybere 1,1 miliardy liber (30,36 mld. Kč), v tom dalším ale již má jít o 1,9 miliardy GBP (52,43 mld. Kč).
A v tomto přístupu Británie opravdu není sama - už dříve k takovému modelu přistoupily některé státy USA jako Oregon, udělal to Nový Zéland, na spadnutí je to v Austrálii atp. Možná bude rozumnější rozhodovat se podle toho, co je objektivně efektivnější, ne podle toho co je zrovna daňově zvýhodněno. Pak se snadno stanete obětí změn pár parametrů v příslušných zákonech.
Britská elektrická party se pomalu blíží ke konci, od roku 2028 budou vládní „číšníci“ kasírovat jak majitele čistě bateriových aut, tak i těch plug-in hybridních, a to skrze poplatky za každý ujetý kilometr. Hrajte překvapené... Ilustrační foto: Volkswagen
Zdroj: Autocar
