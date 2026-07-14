Už ani elektromobily nejsou imunní. A Škody patří mezi šampiony, ve stáčení tachometrů
Petr ProkopecMáte pocit, že stáčení tachometrů zvoní hrana s příchodem moderních elektrických a elektrifikovaných aut, která jsou neustále online, tedy pod dohledem? Kéž by to tak bylo. Podvody už se ve velkém dotýkají i aut Tesly či BYD. A hybridní Škody? Marno mluvit.
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Už ani elektromobily nejsou imunní. A Škody patří mezi šampiony, ve stáčení tachometrů
včera | Petr Prokopec
Máte pocit, že stáčení tachometrů zvoní hrana s příchodem moderních elektrických a elektrifikovaných aut, která jsou neustále online, tedy pod dohledem? Kéž by to tak bylo. Podvody už se ve velkém dotýkají i aut Tesly či BYD. A hybridní Škody? Marno mluvit.
Stáčení tachometrů aut a další formy pozměňování jejich skutečné historie nejsou jen hesla z učebnic dějepisu. Tyto praktiky jsou stále aktuální a těm, kteří se jich dopouští, dobře vynáší. Pokud totiž ojetému vozu řádně snížíte kilometrový nájezd či jej jinak „omladíte”, můžete jej prodat citelně dráž. A pokud si rovnou vybíráte auta, která se pro něco takového hodí svým stavem a nedokonale zmapovanou historií, může jít o velmi sofistikované podvody.
Pro oklamané kupující to znamená, že zaplatí víc peněz za něco, co má reálně nižší hodnotu. A znovu doplatit na to mohou během provozu, neboť provozní náklady více ojetého auta bývají obvykle vyšší. Pozor je třeba si dát hlavně u aut dovezených ze zemí, kam „nevidí” místní online registry, a to i když jde o vůz, který je zde provozován roky. Záznamy takových služeb se budou datovat až do zapsání do místního registru a budou samy psát příběh věrohodnosti, který se s realitou rozchází. Nebudeme vám tedy dávat jednoduché rady, nestat se obětí podvodu znamená pečlivě zkoumat veškeré formální i faktické aspekty vozu. A při sebemenší pochybnosti si nevysvětlitelný aspekt neomlouvat pohádkami, ale dát ruce pryč a zkusit najít auto bez takových vad.
Právě na podvody se stáčením tachometrů se ve své nové studii, která probíhala od ledna 2024 až do letošního března, zaměřila společnost carVertical. Ta zjistila, že nejčastěji se tachometry stáčí u dieselových aut, a to v průměru o neskutečných 84 tisíc kilometrů. Dává to smysl, diesely toho najíždí nejvíc, a i proto jsou na nich najeté kilometry často nejmíň znát a velké změny oproti realitě nejsou tak nápadné.
Postižena jsou takto zhruba 2 procenta nabízených naftových aut, zatímco na benzinové vozy připadá 1,7procentní podíl podvodů a snížení skutečného nájezdu o 50 tisíc km v průměru. V obou případech jde o nemalé zásahy do historie, které sice nejsou zase tak časté, když už se ale chytíte do pasti, bude to pro vás bolavé.
Na studii je ovšem zajímavé hlavně to, že podvodné jednání už spojuje také s hybridními a elektrickými auty, u kterých dříve byly podobné manipulace nepředstavitelné - však auta jako Tesly jsou historicky online a „někdo” by měl vědět, co se s nimi děje. No, neví.
V případě elektromobilů tu tedy máme 1,1procentní podíl a snížení nájezdu v průměru o 65 tisíc kilometrů, v druhém pak jde o zhruba 1 procento a 43 tisíc km. U čistě bateriového pohonu tedy nejsme daleko ani od „vítězných” dieselů, navíc je třeba vnímat, že škody ve finále mohou být daleko vyšší. Diesel se 150 nebo 250 tisíci najetými km nedělí hodnotová propast, v obou případech jde o ojetiny se slušnou perspektivou. U elektromobilů to může být jinak - jejich hodnota v čase padá zásadně rychleji, navíc jsou tu záruky na baterie obvykle spojené se 160, 180 nebo 200 tisíci kilometrů, pak už je výměna na majiteli. Můžete si tedy koupit auto, u kterého si myslíte, že pořád máte záruku na baterku a slušně ho prodáte, ale nakonec nemáte nic. Automobilka bude vědět, že stav tachometru šel dolů.
Stačí tedy málo, a rázem místo pojízdného vozu můžete mít pouze velmi drahý zahradní domek pro děti. Lze se pak sice bránit právně, to je ovšem běh na delší trať, ke kterému navíc potřebujete další peníze. A popravdě ani nevíme o jakkoli větším množství případů, kdy by pachatelé podobných podvodů byli dohnáni k odpovědnosti. Efektivní je zde zkrátka problémům předejít, ne je řešit ex post.
Dále se sluší zmínit, že carVertical ve své studii jmenoval značky, u kterých na stáčení tachometrů dochází nejčastěji. Mezi ryzími elektromobily vede Renault (2,7 %) následován Opelem (1,8 %) a Teslou (1,6 %), zatímco v případě hybridů dosáhl na zlato Lexus (2,3 %) a bronz patří Toyotě (1,2 %). Mezi japonské značky se pak s 1,9 procenty vklínila Škoda, což nakonec nepřekvapí - česká auta patří mezi ta odolnější a u dobíjecích hybridů (jiné Škoda nikdy nenabízela, tedy pomineme-li mild-hybridy, což jsou pořád spalovací auta) platí stejná logika jako u elektromobilů.
Mladoboleslavské plug-in hybridy patří mezi vozy, u kterých se tachometry stáčí nejčastěji. Je to o důvod víc, proč se před nimi v bazaru mít na pozoru. Foto: Škoda Auto
Zdroje: carVertical přes T-Online
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