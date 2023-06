Už i VW zjistil, že se z Evropy začíná stávat druhá Kuba, lidé pod tíhou okolností mění své chování včera | Petr Prokopec

Němci stále žijí v představě, že lidem budou ve velkém prodávat elektromobily za milion a víc. Divize značky zajišťující finanční služby přitom už teď zjišťuje, že stále více lidí nemá ani na garanční prohlídky spalovacích aut.

Volkswagen spojuje svou budoucnost pouze s elektromobilitou. Značka tak již oznámila, že od roku 2033 již spalovací vozy nebudou mít v její evropské nabídce místo. Jde přitom pouze o její rozhodnutí, kvůli politikům by k takovému přesunu musela zavelet až o dva roky později. Na první pohled se tak zdá, že Němci mají v rukávu schované minimálně jedno trumfové eso. Jenže když si dáme dohromady dosavadní střípky informací, začíná být zjevné, že realita bude o poznání jiná. Stačí si jen uvědomit, že za méně jak 1 milion korun u Němců žádné elektrické auto nekoupíte. A i nástupce Pola má stát přes 600 tisíc.

Co přesně za tyto peníze dostanete, je zatím ve hvězdách. Tedy až na tvar karoserie, který byl předznamenán konceptem ID.2all. Ví se tedy, že již v roce 2026 dorazí místo hatchbacku malé SUV. S ohledem na tak brzký příchod pak rozhodně nenabídne obří paket baterií, realitou spíše bude kapacita do 40 kWh. S tou pak sice může být spojen i výkonnější elektromotor, jenže něco takového bude většině lidí jedno. Stěžejní bude reálný dojezd, který bude odpovídat tomu, že 40 kWh je ekvivalentem asi 10 litrů nafty. Ujet na ně aspoň 200 až 300 kilometrů bude zázrak.

Je vskutku překvapivé, že se Němci stále tak srdnatě bijí za elektrický pohon, i když mají k dispozici stále více ukazatelů, které jen prokazují, že většina lidí po ničem takovém netouží. A co je nejpodstatnější, nemá na to ani dost peněz. V tomto ohledu by pro vedení koncernu mohla být dostačující už zpráva divize VWFS (Volkswagen Financial Services), jenž zajišťuje financování koupě nových aut. Němci totiž průzkumem u dvou tisíc řidičů zjistili, že rovná třetina se vykašlala na garanční prohlídku svých aut. Důvodem je růst ostatních životních nákladů.

„Krize navyšující cenu bydlení vedla řadu řidičů, zvláště těch mladých, k ne zrovna jednoduchému rozhodnutí vynechat stěžejní údržbu vozu, a snížit tak jeho bezpečnost,“ uvedl šéf divize Mike Todd. Jeho slova pak jen potvrzují zástupci jednotlivých dealerství. Hned 54 procent z nich totiž zmiňuje, že obecný stav servisovaných vozů je mnohem horší, než tomu dříve bylo. Kromě toho pak 41 procent dealerů uvedlo, že se prodlužuje i průměrné stáří. V Česku přitom průměr narostl již na 15,9 let, což je pomalu dvojnásobek stáří britského vozového parku (8,4 roku).

Andy Savva, konzultant nezávislých servisů, pak dodává, že v případě starších aut začíná docházet na mnohé změny. Lidé si evidentně již uvědomili, že autorizované servisy jsou drahé, zvláště pokud do nich má zamířit opravdu starý vůz. Cena opravy se totiž dostává do nedobrého poměru k hodnotě celého auta. Zájem je tak místo toho spojen spíše s nezávislými dílnami, které dříve byly obsazené maximálně na pět dní dopředu. Aktuálně však jde až o 14 dní. „Lidé v nich navíc utrácí více peněz, protože jsou nuceni si svá auta nechávat déle,“ říká k věci Savva.

Co přesně to tedy znamená? V podstatě přesně to, co naznačujeme od chvíle, kdy Evropská unie schválila návrh zakazující prodej nových spalovacích aut od roku 2035. Ze starého kontinentu se totiž opravdu začíná stávat druhá Kuba, neboť se prodlužuje průměrné stáří aut a lidé jsou nuceni je často udržovat při životě co nejdéle. A protože kvůli drahým energiím a potravinám jim zbývá stále méně peněz, nahrazují autorizované servisy těmi nezávislými. Představa, že by kdokoli z nich současně přešel na dražší elektromobil, je vyloženě naivní.

Máme nicméně pocit, že ani data své vlastní divize s Wolfsburgem nehnou. VW tak musí naplno počítat s poklesem registrací a ve finále i zisku. Čím méně aut totiž bude vyrábět, tím hůře se budou rozprostírat vývojové náklady. S cenami nahoru ale již příliš hýbat nelze, v takovém případě by Němci přišli o ještě více zákazníků. Za to, že se ovšem nyní zmítají v začarovaném kruhu, si mohou sami - dostanou v podstatě přesně to, co chtěli.

Za garanční prohlídku takového Golfu dnes dáte zhruba tři tisíce korun, což zahrnuje výměnu oleje a filtrů. O velké peníze se přitom nejedná, ovšem i taková suma již začíná pro řadu lidí představovat problém. Je tedy vskutku naivní si myslet, že taková klientela si pořídí elektromobil za milion korun. Foto: Volkswagen

