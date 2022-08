Už jen 16 aut nabízí kombinaci více jak 300 koní a manuální převodovky, v EU jich koupíte jen zlomek před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ideální kombinace pro nadšené řidiče se stává stále více nedostupným zbožím. Už jen o trochu více než prsty dvou rukou vám budou stačit ke spočítání všech takových aut, v EU už nevyužijete ani ty.

Ještě poměrně nedávno byly automatické převodovky výsadou hlavně luxusních komfortních aut, u nichž jízdní dynamika nehrála významnou roli. Místo toho byl důraz kladen na pohodlí umocňované téměř nepostřehnutelnou změnou rychlostních stupňů. Další vývoj ale přinesl automaty schopné řadit dostatečně rychle, aby bezpečně překonaly průměrné řidiče, což přineslo rychlejší akceleraci i lepší časy ze závodních okruhů. A některé převodovky se staly opravdu velmi rychlými.

Ty manuální se tak začaly stávat druhem na vymření, což je patrné hlavně ve sportovním segmentu. Tedy u vozů, u kterých jste ve spojení s třemi pedály mnohem více součástí hry. Rovněž se za jejich volantem také daleko více zabavíte. Nicméně lidí, kteří po něčem takovém touží, je stále méně. Na to zareagovali i výrobci, kteří zavětřili možnost, jak osekat náklady. Vyvinout a následně homologovat vůz s jedinou dostupnou převodovkou je totiž vždy levnější a rychlejší, než když chce zákazníkům nabídnout jak automat, tak manuál. Do hry navíc vstoupily nižší papírová spotřeba resp. emise CO2 i méně patálií se záručními opravami. To vše nutí výrobce manuály opouštět.

Výsledkem je dnes situace, ze které se nadšencům musí hrnout slzy do očí. Momentálně totiž již neexistuje mnoho aut, u nichž je možné spárovat trojici pedálů s vyšším výkonem. Naprosto tristní je pak v tomto ohledu situace v Evropě, kde do hry nejvíce vstoupily zmíněné regulace, v tomto případě ze strany EU. Automaty obvykle nejsou efektivnější z hlediska přenosu výkonu, když ale mají 7, 8 nebo 9 rychlostních stupňů, papírovou spotřebou snadno pokoří manuální šesti- či nanejvýš sedmikvalt.

My dnes ale začneme na druhé straně Atlantiku, kde kolegové z Carscoops dali dohromady seznam všech aut dostupných s manuálem a výkonem přinejmenším 300 koní. V takovém případě se výsledná skupina scvrkává na pouhých 16 vozů. Tři zástupce v ní má BMW, stejně jako Porsche. U Toyoty a Cadillacu je pak nabídka dvoučlenná, u Dodge, Fordu, Hondy, Chevroletu, Nissanu a Volkswagenu ovšem už jen jednočlenná.

Kompletní seznam najdete níže, i takto omezená nabídka ale v Evropanovi musí vzbuzovat závist. U nás můžete počítat jen s BMW, Porsche, jednou Hondou a jedním Fordem, to je všechno. Třeba nové „Zetko“ od Nissanu na starém kontinentu již nekoupíte, v případě Cadillacu je zde pak oficiálně nabízeno pouze SUV XT4. To však dané parametry nesplňuje, stejně jako Corvette, která je pro změnu jediným evropským zástupcem Chevroletu.

Až absurdní je pak situace v případě VW, neboť Golf R je sice evropské auto vyráběné v Evropě, s manuálem ale lze objednat pouze v USA. Manuál je tak v Evropě opravdu druhem na vymření, a to přesto, že výrobci na něm vydělávají daleko více než kdy dříve. Zatímco dříve byly automatické verze výrazně dražší, dnes se situace buď vyrovnala, nebo dokonce zcela obrátila. Fandové za této situace prodají klidně ledvinu, aby nový vůz s ručním řazením měli.

Lze pak už jen dodat, že v potaz nebereme auta jako T.50 od Gordona Murraye, dvanáctiválcový sporťák je totiž vyprodaný stejně jako o něco dostupnější model T.33. A ani to, že některé značky - jako třeba Pagani - vám klidně postaví nový vůz s ručním řazením, i když ho běžně nenabízí. Taková legrace vás snadno vyjde na 100 nebo více milionů Kč.

Posledních 16 současných aut s manuálem a alespoň 300 koňmi

(tučným fontem jsou zvýrazněny vozy, které lze koupit i v Evropě)

BMW M2

BMW M3

BMW M4

Cadillac CT4-V Blackwing

Cadillac CT5-V Blackwing

Dodge Challenger

Ford Mustang

Honda Civic Type-R

Chevrolet Camaro

Nissan Z

Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Cayman

Porsche 911

Toyota Corolla GR

Toyota Supra GR

Volkswagen Golf R

Manuální převodovka je dnes výsadou hlavně BMW M... Foto: BMW



...a Porsche GT, všechno ostatní jsou popelky. Foto: Porsche



Mezi ty patří i nová Toyota Supra GR, ... Foto: Toyota



...takový VW Golf R se nicméně třeba v Evropě nabízí pouze s automatem, i když v USA je k dispozici i s ručním řazením. Foto: Volkswagen

Zdroj: Carscoops

