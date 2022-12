Už neprodávané velké kombi je dnes v bazarech nemístně přehlížený držák, po pár letech ho koupíte od 200 tisíc před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Velký a spolehlivý kombík klidně s úsporným naftovým motorem za atraktivní cenu? To zní jako recept na bazarový trhák, v tomto případě se ale předpoklady s realitou těžce míjejí. Pro všechny, kteří s nepříliš průbojně působící Toyotou Avensis nemají problém, to ale může být výhra.

Japonská auta platí za spolehlivé držáky, toto hodnocení ale nelze automaticky vztáhnout na všechny vozy ze země vycházejícího slunce. Některá auta mají vzhledem k povaze tamní péče o silnice potíže s korozí na jiných místech světa, nejvíce to tradičně platí u Mazd. Narazit na rez ale můžete také u velmi mladé poslední iterace dnes už nevyráběné Toyoty Avensis Touring Sports, která se vyráběla od modelového roku 2016 do roku 2018.

Velké japonské kombi přitom stejně jako sedan patří k nejlépe hodnoceným vozům v německého TÜV Reportu, kde se ve všech věkových kategoriích vejde do prvních čtyřech desítek. To je velmi nadprůměrný výsledek, obzvláště mezi auty střední třídy, a tak informace o riziku koroze překvapí. Ale je to tak a jde o první věc, na kterou je třeba při výběru dát pozor. Snadno se ale může stát také tou poslední.

V bazarech nejčastěji narazíte na auta z kategorie čtyř- až pětiletých, jejichž nájezd se nejčastěji pohybuje okolo 80 tisíc km. To obvykle stačí na povrchovou korozi přinejmenším u aut, která pravidelně zažívala zimní provoz. A ruku na srdce, to bude skoro každé, Avensis kombi není kabriolet. Pokud tedy míříte do bazarů, je třeba věnovat pozornost i zdánlivě nedůležitým detailům, neboť koroze se u tak mladých aut obvykle moc nezkoumá.

Na druhou stranu je třeba dodat, že to je opravdu jediný závažnější typický problém, který tento vůz trápí. A výhodou je i to, že tohle velké japonské kombi je navzdory své značce a spolehlivosti nabízeno poměrně levně. Ceny začínají u 200 tisíc Kč za více jeté kusy a za 250 až 300 tisíc Kč už si můžete vybírat z průměrně až lehce nadprůměrně ojetých exemplářů. To představuje zlomek někdejší pořizovací ceny a na dnešní dobu parádní sumu na tak spolehlivý a praktický vůz s pár jednotkami let na krku.

Pravda, interiér vás za danou sumu asi až tak příliš nenadchne, přeci jen směsice černých a šedých plastů není ničím atraktivním. Ovšem po stránce kvality a spolehlivosti vás vyjma zmíněné koroze budou trápit už jen maximálně světla. Máme tu tedy docela žhavý bazarový tip, se kterým jsou navíc spojené nízké provozní náklady.

Za zmíněné peníze totiž můžete počítat s dvoulitrovým turbodieselem, který je na dlouhé trasy ideálním společníkem. Nejlevnější kusy jsou obvykle vybavené motorem o výkonu 143 koní, s nimiž auto zvládne jet až 200 km/h při zrychlení na stovku za 9,5 sekundy. A kombinované spotřebě 4,5 litru nafty na 100 km. To při všem ostatním zmíněném opravdu nezní špatně.

Poslední iterace Toyoty Avensis Touring Sports není autem, na které by se v bazarech stály fronty, i proto jej snadno koupíte i s dieselovým motorem za ceny mezi 200 a 250 tisíci korunami. Vzhledem k jeho kvalitám a stáří do 6 let je to vskutku zajímavá nabídka. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

