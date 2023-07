Už nevyráběné SUV Renaultu lidé přehlíží i v bazarech. Vydrží navzdory pověrám, díky nim je ale levné před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Na pořízení pár let starého a prakticky nejetého, ve své době neúspěšného SUV Renaultu jménem Kadjar vám stačí méně než na koupi nové Škody Fabia. Počítat lze i s překvapivou spolehlivostí, jen pozor na předchozí majitele.

Francouzská auta má většina lidí zafixovaná jako velmi pohodlná, často pak překvapující velmi odvážným designem. Zároveň jsou ovšem vnímána i jako značně nespolehlivá. Tato pověst sice má své reálné základy, stejně jako v jiných případech se ale může stát nemístným předsudkem. Takový Renault Kadjar je rozhodně výjimkou, v aktuálním TÜV Reportu jej totiž v kategorii dvou- a tříletých aut najdeme na velmi slušné 49. příčce, kterou sdílí třeba s Volkswagenem Tiguan. A ten nikdo soudný za nespolehlivý neoznačuje.

Pokud ovšem ke koncernovým vozům, mezi které patří i Škoda Karoq, jíž ve stejném reportu náleží dokonce 22. místo, máte averzi, pak Kadjar je skutečně zajímavou alternativou. I dlouhých osm let po svém debutu totiž stále působí moderním dojmem, neboť je jako relativně neúspěšný model neokoukané. A platí to ještě více, pokud zvolíte provedení po faceliftu, které se dočkalo odlišného výpletu čelní masky či pozměněných nárazníků. Uvnitř pak Francouzi zapracovali rovněž na multimediálním systému, klimatizaci či materiálech.

Neznamená to nicméně, že byste měli sáhnout po prvním kousku, který uvidíte. Majitelé i technici sice vesměs spokojeni jsou, pár výhrad ovšem mají. Rozhodně byste tedy měli trvat na testovací jízdě, při které se nejprve zaměříte na vibrace. Pokud je zaznamenáte, zkontrolujte monitoring tlaku v pneumatikách, stejně jako jejich stav. A okem hoďte i po samotných ráfcích. Nemalou pozornost je třeba věnovat rovněž řízení - pokud je až nepřirozeně těžké, znamená to, že selhává posilovač.

V případě dieselových motorů se můžete dočkat bílého kouře z výfuku, za čímž pravděpodobně stojí ucpaný filtr pevných částic. Některé jednotky se mohou přehřívat, pokud nebyla dolévána chladicí kapalina. Prověřte rovněž, že nikde nekape - pokud ovšem vře, dochází ke zpěnění oleje a motor ztrácí na výkonu, znamená to, že vyměnit je třeba těsnění hlavy válců. Nakoupit nové ovšem budete muset zřejmě i baterie, a to jak do dálkového ovládání, tak i tu roztáčející startér.

Zmínit lze ještě ony neduhy elektronického charakteru, které se bohužel nevyhnuly ani tomuto vozu. Nejde jen o typická multimédia, někteří majitelé poukazují rovněž na nefunkční stěrače či startující tlačítko. Tím ale výtky končí, byť je třeba ještě dodat, že Kadjar spíše než jako služební vůz sloužil hlavně v rodinách. V rámci obhlídky karoserie a kol se tedy ještě zaměřte na škrábance, uvnitř pak na možné skvrny na čalounění či pokreslené dveřní panely.

Dodat lze už jen ceny, nejprve ale dáme slovo kolegům, kteří v rychlosti projeli kousek poprvé zaregistrovaný v červnu 2019. Jeho majitel s ním přitom najel jen 18 642 kilometrů, na žádnou servisní prohlídku pak nezapomněl. Překvapením tedy není velmi dobrý stav. Se 140 koňmi pod kapotou je navíc spojena poměrně bohatá výbava. Zač byste ovšem před čtyřmi lety zaplatili přes 700 tisíc korun a dnes za cokoli ekvivalentního ještě o statisíce víc, to je dnes nabízeno za přibližně 430 tisíc Kč.

Maximálně tři roky staré vozy s nájezdem do 50 000 km nicméně můžete pořídit od 350 tisíc korun, nabídka jako taková ovšem startuje podstatně níže. Pokud se totiž nenecháte omezit datem výroby i počtem kilometrů, postačí vám zhruba 150 000 Kč. Za ně pak lze pořídit dokonce auto s dieselem naladěným na 110 koní, které přeci jen charakteru rodinného SUV odpovídá lépe. Jak ale již bylo zmíněno, něco takového se nemusí obejít bez problémů.

Kadjar byl v nabídce značky jako neúspěšný model nahrazen jiným SUV Austral. Na poli ojetých vozů jej lze pořídit od pouhých 150 tisíc korun, pár let staré kousky s nízkým nájezdem jsou ale již k mání za více než dvojnásobek této sumy. Diesely u nich pak již nehledejte. Foto: Renault

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.