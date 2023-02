Už nevyráběný propadák BMW lidé nechtějí ani ojetý, sportovní luxus nabízí za zlomek původní ceny včera | Petr Prokopec

Tohle auto stálo jako nové miliony a po technické i komfortní stránce představuje velmi povedený stroj. Bylo ale odpovědí na otázku, kterou nikdo nepoložil, navíc působí podivně. Pokud vám nic z toho nevadí, můžete jej mít klidně za cenu lepší Fabie, ohňostroj spolehlivosti to ale není.

Od vozů mnichovské automobilky člověk očekává kvalitu tak nějak automaticky. Už jen proto, že BMW se profiluje jako prémiová značka. I za jeho nejlevnější model, tedy řadu 1, tak musíte dát alespoň 664 400 Kč. To jsou podobné peníze, jaké Škoda inkasuje za základní Octavii, ta je nicméně větším a praktičtějším vozem. Řadu 1 navíc mnoho lidí za pravověrné BMW nepokládá, hlavně poté, co stávající generace F40 přesedlala na pohon předních kol. Znamená to tedy, že puristé musí utratit minimálně 1 028 300 Kč za řadu 3.

Ještě hlouběji musíte v peněžence zalovit ve chvílích, kdy zatoužíte po výše postavených modelech značky. Na řadu 5 tak potřebujete přinejmenším 1,5 milionu korun, v případě kupé řady 8 jste pak dokonce na 2,7 mil. Kč. To již představuje 68 současných průměrných platů, v důsledku čehož je dvoudvířko pro naprostou většinu lidí jen dnem. Platilo to pak ostatně i o jeho dnes už nevyráběném předchůdci, tedy řadě 6. Ta se sice prodává dodnes, ovšem pouze ve verzi Gran Turismo. Coupé, Cabrio a Gran Coupe už není a nepřímou náhradou jsou různé verze zmíněné řady 8.

S první novodobou generací řady 6 mnichovští přišli již v roce 2003. K mání byly pouze dvoudveřové verze, pod jejichž kapotu bylo možné napěchovat i pětilitrový atmosférický desetiválec. O jeho 507 koní se alespoň v Severní Americe mohla postarat i manuální převodovka, jenž motor propojila se zadní nápravou. Nebýt tak vyšší hmotnosti, rázem by se jednalo o řidičský ideál. Za této konstelace nicméně vůz charakterově odpovídal spíše velmi rychlému gétéčku, jenž stále nezapomínalo na komfort.

Druhá a vlastně i poslední generace se ukázala v roce 2011, kdy došlo na premiéru kupátka a kabrioletu. Gran Coupe se ukázalo se zhruba dvanáctiměsíčním zpožděním, přičemž jeho rozvor se kvůli lepšímu využití zadních sedadel natáhl z 2 855 na 2 968 milimetrů. S tím korespondoval také nárůst délky na více než 5 metrů. Manuál bohužel i v této generaci zůstal vyhrazený USA a Kanadě, stejně jako desetiválec. Místo toho byl k dispozici 4,4litrový osmiválec twin-turbo, jenž u verze M6 produkoval 560 koní.

Kromě tří benzinových variant bylo k dispozici také dieselové provedení 640d, které vyfasovalo řadový třílitrový šestiválec produkující 313 koní výkonu a 650 Nm točivého momentu. Je to takový dobrý kompromis mezi vším - s tímto výkonem auto zvládalo sprint na stovku již za 5,4 sekundy, nenuceně akcelerovalo i ve vyšších rychlostech, přitom s ním nebylo těžké jezdit se spotřebou do 10 litrů nafty na 100 km i při svižnější jízdě.

Již před 10 lety si BMW nechávalo za své produkty královsky platit, takže dieselové Grand Coupe napěchované příplatkovou výbavou tak mohlo stát i přes 110 tisíc Eur, což dnes odpovídá 2,6 milionům korunám. Tohle auto ale lidé nové nechtěli, stalo se propadákem kvůli své faktické srovnatelnosti se sedanem řady 5 i podivnému vzhledu kombinujícímu tvary sedanu a kupé. Velký zájem o něj není ani jako o ojetinu, a tak nepřekvapí, že šestkové Gran Coupe trápí obrovské propady hodnoty. To potvrzují i kolegové z Auto Bildu, kteří otestovali exemplář s 89 735 najetými kilometry. To není zrovna závratná porce, stačila však na to, aby se cena vozu snížila na 31 999 Eur (760 tisíc korun).

Kolegové dodávají, že vůz je hlavně uvnitř ve špičkovém stavu a desetileté stáří na něm není vůbec poznat. Stejně tak nezaznamenali žádný další důvod ke stížnostem. Nicméně nesmíme zapomínat, že právě druhá generace řady 6, stejně jako technicky příbuzná řada 5, se pravidelně umisťují na chvostu TÜV Reportu. I přes vysoké ceny s nimi tedy není spojena zrovna špičková spolehlivost, servisy nicméně na pochybení automobilky zrovna ohled neberou.

Nač si tedy dát pozor? Zmiňovány jsou haprující kontrolní jednotky motorů, stejně jako v případě turbodieselů poměrně často odchází jedno ze dvou turbodmychadel. Závadu snadno odhalíte s pomocí černého kouře proudícího z výfuku či dle nedostatečného výkonu. Snadno identifikovat se pak dá i kondenzace vody v zadních světlech, jíž je třeba urychleně odstranit, jinak hrozí poškození elektroinstalace, a tedy ještě mnohem dražší opravy.

Dalším problémem je špatné těsnění zavazadelníku, do kterého se tak může dostat voda, což vede ke korozi. Zaměřit byste se při prohlídce měli také na spodek palubní desky, jmenovitě na klimatizaci. Z té totiž může unikat chladivo, které následně může vyřadit ze hry řadu dalších systémů. Pokud tedy z výdechů proudí pouze chladný vzduch, je zjevné, že daný kousek neprošel inspekcí a nápravou. Znovu tak hrozí drahý servis.

Necháme tedy na vás, zda hodláte riskovat či nikoli, ceny jsou ale lákavé. Nejlevnější exempláře BMW 6 Gran Coupe lze pořídit za ceny okolo 400 tisíc korun, jakkoli v té chvíli musíte počítat s nájezdem vyšším než 100 tisíc kilometrů. Bohatá výbava je ovšem doménou pomalu každého exempláře, neboť když se již první majitelé rozhodli zamířit tak vysoko, jen málokdo z nich na sobě hodlal šetřit.

Šestkové Gran Coupe působí svérázně a jako nový vůz nebylo moc populární. Ani v bazarech moc netáhne, koupit se tak dá za zlomek původní ceny. Na kontě však má stejně jako spřízněná řada 5 pověst nepříliš spolehlivého vozu. Foto: BMW

