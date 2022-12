Už nevyráběný propadák BMW lidé nechtějí ani ojetý, o to levnější cestou k rychlému a praktickému autu je před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je to stroj, který dohromady spojuje snad všechny pozitivní vlastnosti auta - nabízí spoustu místa pro posádku, je technicky vyspělý, rychlý, řidičsky záživný, přidává i velký kufr a prestižní značku. Jenže je ošklivý, a tak ho lidé nechtěli. V bazarech ho dnes koupíte překvapivě levně, není ovšem bez vad.

Často se říká, že některé věci plně doceníme až ve chvíli, kdy o ně přijdeme. Platí to i v automobilové branži, zvláště pak v případě BMW 3 Gran Turismo alias GT. Svérázný pětidveřový liftback byl k mání od roku 2013, přičemž zákazníci mohli volit ze stejných pohonných jednotek, jakými byly osazeny sedan a kombík. Výjimkou byl pochopitelně pouze vrcholný model M3, který se v případě této karosářské verze nenabízel. Dá se nicméně předpokládat, že kdyby se tak stalo, fiasko mnichovských by bylo jen větší.

Zájem o Gran Turismo totiž nikdy nebyl velký, a tak na návrat tohoto typu s novou generací s interním označením G20 už nedošlo. Tuto skutečnost můžete využít ve svůj prospěch, neboť nezájem o BMW 3 F34, jak se interně značí pro změnu verze GT, pokračuje i v autobazarech. A to ceny tlačí dolů. Důvod? Design, nic jiného. Auto vypadá jako otylá ryba na kolech, nikoli typicky sportovně střižený stroj mnichovské značky, a to většinu lidí odrazuje.

To je ale z funkčního hlediska vše, co lze autu vyčíst. Auto stanulo ne základech prodloužené řady 3 určené pro Čínu, díky čemuž rozvor narostl z 2 810 na 2 920 milimetrů. Výška pak činí 1 508 mm, což je o 79 mm více než u sedanu. Gran Turismo tedy zejména vzadu nabízí opravdu královský prostor, který překonává i řadu 5 - na druhou řadu sedadel se bez problémů vejdou i tři dospělí. V případě zavazadelníku pak lze standardně počítat s 520 litry, což je dokonce o 25 l více, než zvládne pobrat kombík řady 3. Pokud tedy hledáte ideální rodinné auto, jste na správné adrese, je to jeden z nejpraktičtějších bavoráků, které kdy vznikly.

Je navíc třeba říci, že i když jde o větší a těžší auto, než jakým je trojkový sedan, pořád dokáže zaujmout i velmi dobrými jízdními vlastnostmi a potěšit řidiče. Pod kapotu nakonec můžete zvolit i z motorů 35i a 35d, více jak 300koňových šestiválců které gétéčku nadělují až překvapivou dynamiku. A v případě verze 335d GT se snoubí i s velmi přijatelnou spotřebou paliva a provozními náklady vůbec.

Vybírat v bazarech je ale třeba pečlivě, neboť s vozem je spojováno více stížností než s ostatními zástupci řady 3. BMW sice přistoupilo k mnohem větším úpravám, než jen k výměně zadního víka, problematické jsou ale paradoxně hlavně ty oblasti, ve kterých se GT oproti sedanu moc nezměnilo.

Co zkontrolujte v prvé řadě, to jsou lité ráfky, Zvláště pokud se jedná o ty s diamantovým řezem. Pokud je totiž předchozí majitel odřel a problém neřešil, mohlo dojít na korozi. Oprava takových kol je ale s ohledem na onu povrchovou úpravu náročná a tedy velmi drahá. Ještě větším problémem je nicméně palivová pumpa, v případě jejíchž komponentů se BMW nepovedlo poniklování. To vede k nadměrnému třetí a tedy následně i k možnému selhání motoru.

Kritizovaných prvků je ovšem více. Protékat totiž mohou hadičky posilovače řízení, stejně jako může unikat chladicí kapalina. Ta se navíc může i dostat do vodní pumpy. V případě motorů pak dochází na únik oleje, problematické je ale i přední zavěšení. Trvejte tedy rozhodně na testovací jízdě, během které se zaměříte i na přístrojový štít. Pokud totiž ten září více než vánoční stromeček, je jasné, že v servisech vás zakrátko budou znát křestním jménem.

Naši kolegové z Německa vyzkoušeli jeden z posledních smontovaných exemplářů, který byl poprvé zaregistrován až v půlce roku 2020, tedy pár měsíců po ukončení výroby. I to jen dokládá, kterak o 3 GT nebyl zájem. Na nic z výše zmíněného přitom nenarazili, tedy až na jedinou výjimku, jíž je propad hodnoty. Přes dva roky stará verze 320d s pouhými 22 tisíci najetými kilometry je totiž nabízena za 31 150 Eur (cca 758 tisíc korun).

Co na první pohled vypadá jako vysoká cena, je ve skutečnosti spíše pakatel. Nikoli jen kvůli nízkému stáří či nájezdu. Původní majitel totiž zvolit výbavu Luxury Line, díky čemuž lze uvnitř počítat s kůží Dakota, dvouzónovou klimatizací, zpětnou kamerou či vyhřívanými sedadly. Dieselový motor je pak navíc spojen s šestistupňovým manuálem, který se dnes u řady 3 již nenabízí. Oslovit tak zvládá nadšence i šetřílky. Ceny starších a více ojetých exemplářů ale startují mnohem níž, vybírat můžete za ceny od 240 tisíc Kč, za což povětšinou dostáváte verzi 320d. Na šestiválce je třeba něco málo přihodit, pořád si ale vystačíte s menší sumou, než jaká je třeba na základní provedení nové Škody Fabia. To nezní nezajímavě.

BMW 3 Gran Turismo se oproti sedanu liší prodlouženým rozvorem, který přinesl více místa na zadních sedadlech i v zavazadelníku - je to podstatně prostornější auto než kombík téže řady. Zajímavé pak je, že problémy se týkají hlavně přední části vozu, která se u všech tří karosářských verzí nemění. Zbývající sourozenci jsou na tom se spolehlivostí o něco lépe. Foto: BMW

Inspirace: Auto Bild, Zdroje: TÜV, Autoforum

