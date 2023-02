Už nevyráběný kombík Opelu láká v bazarech velmi nízkými cenami, ač patří mezi nejspolehlivější auta před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Reputace německé značky z hlediska spolehlivosti a trvanlivosti je mizerná, tomu odpovídají i ceny ojetých vozů v bazarech. Realita je ale v poslední době spíše opačná, z předsudků můžete těšit i vy.

Pohled na současnou nabídku Opelu vás snadno může přivést k slzám. Velmi pravděpodobně za tím stojí mateřský koncern Stellantis, jehož šéf Carlos Tavares pravidelně zmiňuje, kterak je přechod jen na elektrický pohon hrozbou pro celý starý kontinent. V posledních měsících pak jeho kritika míří i k návrhu normy Euro 7. Přesto jedna značka za druhou oznamují, že jejich přechod k elektrickému ústrojí bude přímo bleskový. Opel je jednou z nich, neboť od roku 2028 německá automobilka již nehodlá být v Evropě spojována se spalovacími motory.

Co přesně to pro běžného zákazníka bude znamenat, vidíme již na stávající nabídce. Opel se snaží, aby dosáhl svého plánu a od příštího roku nabízel každý ze svých modelů také v elektrifikované verzi. Tím ale jen naznačuje, že během pěti let se z něj stane pouze výrobce pro vyvolené. Zatímco na základní Opel Corsa dnes dosáhne velké množství lidí, neboť spalovací hatchback startuje na 359 990 Kč, v případě bateriového provedení je třeba sáhnout do kapsy pro 879 990 Kč. Tedy pro sumu vyšší o víc než půl milionu korun.

Za výše zmíněnou částku vám Corsa-e nabídne 136 koní, se kterými zvládne sprint na stovku za 8,7 sekundy a dosáhne nejvyšší rychlosti 150 km/h. S bateriemi o kapacitě 50 kWh je pak spojen udávaný dojezd 353 km. Máme tu tedy parametry, jakými nelze oslnit snad ani v Bruselu. Stesky Carlose Tavarese lze tedy chápat, proč nicméně odklepl plán, na jehož základě půjde automobilka naproti spíše zkáze než štěstíčku, opravu nechápeme.

V důsledku změn se Němci rozhodli, že pošlou na věčnost i svůj největší vůz, a to Insignii. Její prodeje sice nebyly oslnivé, v případě nástupce ale dost možná můžeme očekávat ještě větší fiasko. Opel totiž v roce 2024 počítá s příchodem vlajkové elektrické lodi, která se poněkud odlepí od země. O ryzí SUV nicméně nepůjde, spíše o sedan a možná i kombík „na chůdách“. Tato novinka přitom bude prezentována jako prémiová, tedy jako ultra drahá.

Za smysluplným Opelem tedy masoví zákazníci zakrátko již nepoběží do showroomů s novými vozy, nýbrž do bazarů. Insignia Sports Tourer druhé generace, tedy praktičtější verze v podobě kombíku, v nich startuje již pod 200 tisíci korunami. To opravdu není vysoká suma na maximálně pět let starý vůz. Takové ceny jsou nicméně je spojeny s vozy, které zjevně sloužily taxikářům. Spojen je s nimi tedy opravdu vysoký nájezd, kterého se lidé s ohledem na reputaci značky bojí.

Opel totiž není vnímán jako automobilka vyrábějící spolehlivé a trvanlivé vozy. Opely ale v posledních letech ve statistikách TÜV spíše excelují a Insignia je mezi nimi jedním z vrcholů. Neznamená to jistě, že byste mohli sáhnout po kterémkoli nabízeném exempláři a o nic se nestarat. Ideálem jsou verze po faceliftu, jenž přišel v roce 2020. Díky tomu nebudete muset řešit problémy s brzdovým pedálem, zadními krajními bezpečnostními pásy či špatnými úchyty palivových hadiček, jenž mohou vést k úniku paliva.

Němci přitom vůz do poslední chvíle nabízeli hlavně s dieselovými motory, přičemž u dvoulitru bylo možné počítat dokonce se 174 koňmi. Ať se však rozhodnete pro tuto jednotku či pro slabší jedna-pětku (122 koní), je třeba prověřit filtr pevných částic. Pokud totiž předchozí majitel jezdil spíše jen po městě, může být již zcela zanesený. Dojít ovšem mohlo i na jeho vypnutí v průběhu regenerace, v důsledku čehož došlo na kontaminaci oleje a hrozí zadření jednotky.

Právě slabší verzi otestovali kolegové z Auto Bildu, kteří pějí chválu hlavně na nízkou spotřebu. Nízká je ovšem i cena exempláře poprvé zaregistrovaného v listopadu 2020, s nímž jeho dosud jediný vlastník najel jen 38 600 km. Kombík je totiž k mání od 18 980 Eur (cca 446 000 Kč). To je menší částka, než za jakou můžete tentýž motor, jen naladěný na 102 koní, dostat pod kapotou zcela nové Corsy. Tedy o několik úrovní menšího vozu, který je navíc hatchbackem. Vskutku zajímavá nabídka.

Insignia Sports Tourer dokáže oslovit prostorem v kabině i zavazadelníku, stejně jako nízkou spotřebou či dynamikou dvoulitrového turbodieselu. U něj prověřte hlavně DPF, jinak je někdejší vlajková loď značky spolehlivá. A jako ojetina také velmi levná. Foto: Opel

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.