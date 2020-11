Už jen domácí výměna oleje motoru může být u moderního auta skoro neřešitelný úkol před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Pokud si na svém autě rádi provádíte alespoň základní údržbu sami, raději zůstaňte u toho, co máte. U některých moderních vozů je i tak banální věc jako výměna oleje skoro neřešitelným úkolem.

Někteří lidé se o svá auta starají nejraději sami. Někteří z tradice, jiní s vidinou ušetřit za taxy servisů, další prostě proto, že je mají rádi a chtějí jim takto dávat to nejlepší. Pokud patříte mezi některé z nich, jistě víte, že moderní automobily takové praxi ani trochu nenahrávají, zejména kvůli přemíře elektroniky. Vyřešit doma jakýkoli elektronický problém je tak téměř nemožné, nejde tu ale jen o ty.

Dnes už si u některých aut sami nevyměníte ani mechanické díly, jako jsou brzdy. Kupříkladu u Audi s elektronickou ruční brzdou je nejenže nevymění neautorizovaný servis, ale dokonce ani autorizovaná centra jiných značek koncernu VW. Audi používá zvláštní diagnostiku nedostupnou komukoli jinému, zadní brzdy s elektronickou „ručkou” vyžadují specifickou kalibraci a byť se jistě najde někdo, kdo do výměny půjde i bez ní, s ohledem důležitost přesného fungování brzd to nelze označit za rozumné. Zadní brzdy na moderních Audi tak zkrátka správně vyměníte jen v servisu Audi, ať chcete nebo ne.

Přes léta trvající posun tímto směrem tu ale jedna jistota zůstávala - výměna oleje. Ať už máte Škodu 120, poslední Octavii nebo cokoli běžnějšího mezi tím, obvykle nejde o nic složitého. Stačí vypustit starý olej, vyměnit olejový filtr a dolít nový. Na místě bude i vynulování intervalu takového úkonu, který elektronika sleduje, i na to ale obvykle existuje postup, který zvládnete doma. Vzhledem k tomu, že jde běžně o nejčastější a nejdůležitější úkon je fajn mít možnost tuhle věc zvládnout bez asistence, i v jejím případě ale už existují vozy, u kterých jde prakticky o neřešitelný úkol.

Na vině tady není elektronika, ale spíše komplikovaná konstrukce moderních aut. Snaha výrobců dostat maximum stejných dílů do maxima modelů vede k tomu, že se někdy drbají na levém uchu spíše už pravou nohou, hlavně aby nemuseli měnit výrobní postupy drahých komponentů. Přesně to udělal Ford v případě současné generace pick-upu Ranger s novou generací motoru 2,3 EcoBoost a popis výměny oleje v návodu k obsluze a údržbě je hořce komické čtení.

Na vině je právě použití motoru 2,3 turbo v jeho standardní podobě, který má umístěný olejový filtr v jiných místech než ostatní motory z nabídky. Z tohoto důvodu je velmi obtížné, ne-li v domácích podmínkách nemožné se k němu dostat. A pokud se do toho budete chtít přece jen pustit sami, bude nutné si na to udělat spoustu času i místa a dopřát si také dost odvahy.

Jednak musíte z vozu sundat levé přední kolo. To není zase tak neobvyklé a být to všechno, ještě to půjde. Tady ale jde jen o začátek cesty. Dále je nezbytné odstranit krycí panel, který na místě drží devět šroubů. Poté můžete uvolnit samotný filtr, není ale možné jej zcela sundat, k tomu je nutné odpojit a odšroubovat řídicí jednotku posilovače řízení, to máme další čtyři šrouby. Teprve pokud uděláte i to, je možné postupovat jinak obvyklým způsobem, tedy vypustit olej, vyměnit flitr, dát nový filtr, napustit olej a pak si celé martyrium zopakovat znovu opačným postupem. A doufat, že třeba ona řídicí jednotka demontáží a montáží nedošla újmy.

Obáváme se, že něco takového je v běžných domácích podmínkách zcela neřešitelně. Pamatuji si, jak jsme s otcem měnívali olej na jeho někdejší Škodě 120 - dělalo se to s ohledem na tehdejší životnost olejů co chvíli, a tak jsme to prováděli všude. Na chatě, na staré silnici u lesa, před domem... Stačil starý lavor, jeden klíč, nový filtr a 4 litry oleje. Pro dva lidi to byla práce na minuty. Dnes je něco takového absolutně nepředstavitelné, u Fordu Ranger určitě. Už vzhledem k nutnosti demontovat kolo a držet poté auto přibližně v rovině to doma zvládne jen někdo, kdo má v garáži zdviž.

Údržbě ze strany majitelů moderní auta zkrátka nepřejí a nový Ford Ranger to zřejmě dotáhl zatím nejdále, v něm už si rozumně nevyměníte ani olej. A nečekejme, že se situace bude do budoucna jakkoli zlepšovat.

Vyměnit si na Fordu Ranger 2,3 EcoBoost (na poslední fotografii) olej v domácích podmínkách je skoro nemožné. Postup je velmi komplikovaný. Foto: Ford

Petr Miler