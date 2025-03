Už první STK neprojde každá čtvrtá Tesla, hlásí z Dánska. Šok? Spíš další potvrzení dávno zřejmého včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jedna z oblíbených pohádek o elektromobilech tvrdí, jak jsou téměř bezúdržbové, skoro dokonale spolehlivé a trvanlivé. Je čas zas jednou pohlédnout pravdě do očí - s realitou tato slova nemají společného vůbec nic, ani v Dánsku.

Na elektromobily je nahlíženo pomalu jako na boží dar. V „písmě svatém” se tedy potenciální zájemci dočtou, že na rozdíl od spalovacích aut vyžaduje vůz s bateriovým pohonem ke svému fungování méně komponentů, které nejsou vystavovány takové zátěži. Výsledkem má být téměř bezúdržbový provoz a navzdory tomu spolehlivé fungování po mnoho let. Jenže příběhy skutečných majitelů vykreslují docela jiný obrázek, který si výrobci za rámeček dát nemohou.

Středobodem většiny „hororů“ byla Tesla, z velké části jistě i proto, že její elektromobily jsou daleko nejrozšířenější. Zčásti však také z toho důvodu, že Elon Musk je mistr efektivity a ta si obvykle netyká s vysokou kvalitou. Vozy této značky jsou proto často spojovány s historkami, které v se souvislosti jinými značkami netradují. Anebo jste snad třeba u Volkswagenu, Hyundai nebo Toyoty zažili, aby jejich autům padaly nárazníky jen proto, že prší? U Tesly šlo ale svého času o běžnou věc.

S tímto nešvarem byl přitom spojován Model 3, a právě tomu dnes trochu poklepeme na zoubek. Jak totiž podle kolegů z Carscoops informuje Dánská federace motoristů FDM, loni technici skandinávské obdoby českých STK prověřovali 4 668 kusů elektrického sedanu modelového roku 2020. Hned 1 051 kusů neboli 23 procent aut ovšem sítem neprošlo, což je značný nepoměr vůči konkurenčním elektromobilům, na které připadá 9procentní selhání. Jsou tak násobně horší, jde o jedny z nejhorších vozů vůbec.

Technici upřesňují, že u zkoumaných vozů narazili na 1 392 problémů, což je třikrát větší množství než u ostatních bateriových aut. Nejčastěji přitom nebyli spokojeni se světly, brzdami, řízením a podvozkem. Někteří jsou z toho v šoku, pohádkám to neodpovídá, ale ruku na srdce: Německé TÜV už druhým rokem říká totéž. Ostatně i proto se Model 3 z let 2023 a 2024 umístil mezi ojetinami do tří let na vůbec poslední příčce, kdy překonal i celé laciné portfolio Dacie. Platí to i pro letošní rok.

FDM má zatím k dispozici dostatečně výmluvná data týkající se pouze jediného modelu a modelového roku. Nicméně s dalšími Teslami nespojuje žádné velké naděje. „Nemáme důvod věřit, že mladší kusy Modelu 3 se budou nějak výrazně lišit od aut z roku 2020, alespoň co se týče defektů a míry selhání,“ uvedl týmový manažer FDM. Zároveň dodal, že je velmi zvědavý na to, jak si povede Model Y, který řadu techniky se sedanem sdílí. Zmínka o něm naznačuje, že jeho prověrka je na řadě.

Letos má být dánskými STK proklepnut technický stav 62 tisíc ojetých elektromobilů, přičemž pro 45 tisíc aut jde o vůbec první kontrolu. Pro Tesly to může podle všeho skončit dobře jen zázrakem.

Dánové proklepli čtyři roky starý Model 3. Hned čtvrtina ze všech měla na kontě takové problémy, že je technici nepustili zpátky na silnice. Boží dar, vskutku. Foto: Tesla

Zdroj: FDM přes Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.