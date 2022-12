Studie provalila, že dobíjecí hybridy jsou jedna velká lež. Ještě aby to tak prasklo na elektromobily před 9 hodinami | Petr Miler

Skutečně si někdo myslel, že Škoda Octavia RS iV bude po silnicích jezdit za 1,2 litru benzinu na 100 km? Na rozeznání přetvářky dobíjecích hybridů stačí zdravý rozum, jiní na to potřebují studii. U čistě elektrických aut je to velmi podobný příběh.

O reálné efektivitě aut se už léta hrubě lže. Údaje o účinnosti jednotlivých řešení neodpovídají technické realitě, ale politickému zadání. Platí to také u dobíjecích hybridů, u nichž výrobci argumentují extrémně nízkou spotřebou, o níž léta říkáme, že v reálném světě není dosažitelná. Plug-in hybridní auta nejsou perpetuum mobile, hřeší jen na ignoraci dobité elektřiny coby zdroje energie. A po jejím vyčerpání se elektromotor s baterií mění především na mrtvou zátěž, se kterou spotřeba zbylého zdroje (tedy paliva) jen roste.

Aspoň papírově by to pro plug-in hybridy mohlo vycházet, kdyby lidé každý den po dojetí kamkoli příkladně dobíjeli relativně malé baterie těchto vozů, ale proč by to dělali, když nemusí? Auto jezdí i na samotný benzin (a zřídka i naftu) tak, že celé plug-in hybridní ústrojí tahá s sebou téměř jen jako mrtvou zátěž, to je pak škoda obtěžovat se hledáním dobíječek. Firmy, které tyto vozy kupují především, se mohou chlubit nižšími papírovými emisemi CO2 svých flotil, o to tu jde. A že jsou v reálu jen vyšší? Za to se přece nestřílí, ne?

Že nejde jen o náš skeptický (třebaže zkušenostmi podložený) pohled na věc, dokládá i nová studie ICCT, tzv. Mezinárodní rady pro čistou dopravu, což není nic jiného než zájmová organizace tlačící to či ono. Skoro bychom se vsadili, že v minulosti pro ni byly dobíjecí hybridy vítaným řešením, teď ale působí jako zbytečná překážka na cestě k čistě elektrické budoucnosti, tak proč je neodstřelit.

Její studie srovnávající udávanou spotřebu paliva podle americké EPA s reálnou spotřebou paliva nahlášenou uživateli webu Fuelly.com a ujetou vzdáleností shromážděnou Kalifornským úřadem pro opravy automobilů (BAR) ukazuje, že skutečný podíl elektrického pohonu při využití těchto vozů je o 26 až 56 % nižší, než papírová data očekávají, a reálná spotřeba resp. emise CO2 se tak liší o 42 až 67 %. A to je třeba říci, že EPA netahá z rukávu taková nesmyslná čísla jako evropské organizace, takže podobné rozdíly jsou v USA ekvivalentem klidně stovek procent v Evropě. Proč se údaje tak moc liší? Lidé hybridy nedobíjí, vozí s sebou baterky a elektromotory pro nic a ani papírová efektivita rázem není dosažitelná. Překvapení, že?

ICCT se ve své studii odvolává i na širší zjištění Fraunhoferova institutu pro výzkum systémů a inovací, který analyzoval data nejen ze Spojených států, ale i z Kanady, Číny, Německa, Nizozemska a Norska, jenž jsou spojena se spotřebou a nájezdem více než 100 tisíc plug-in hybridů. Většina z nich má dle dat výrobců emitovat méně než 50 gramů CO2 na kilometr, nicméně dle studie se pod tuto hodnotu reálně nedostalo jediné auto. Ani jeden ze 100 tisíc zkoumaných vozů.

Místo toho plug-in hybridní vozy produkují v průměru 50 až 300 gramů CO2 na kilometr a jejich skutečná spotřeba je až čtyřikrát vyšší než ta udávaná evropskými normami. ICCT tak konstatuje, že jsou ve skutečném světě méně efektivní než vozy s čistě benzinovým a především dieselovým motorem. Přesto právě ty jsou dnes zašlapávány jako škodlivé. Není to absurdní?

Někteří řeknou: „Dobře, to je ale skutečně jen důvod navíc, proč urychlit přechod na plnou elektromobilitu!”. Ale to je omyl, i efektivita elektromobility je jedna velká přetvářka pramenící z toho, že udávaná spotřeba těchto aut přepočítaná na emise CO2 je vždy na oko nulová, i když reálně není. Prostě není, je to absolutní nesmysl - ani ta nejzelenější ze zelených energií nevzniká s nulovými emisemi a ignorován je tu ještě větší energetický vstup při výrobě.

Ještě aby tak jednou prasklo i to... Ale počkat, ono už to prasklo, i Škoda Octavia TDI je dokonce podle testu organizace podřízené EU čistší než elektromobily. Už se to zkrátka ví, nikdo to ale nechce vidět. Snad o tom ICCT za pár let udělá studii...

Plug-in hybridy samozřejmě nejsou tak efektivní, jak jejich strůjci tvrdí, nebo snad někdo věřil tomu, že Škoda Octavia RS iV jezdí za 1,2 - 1,3 l/100 km při emisích 27,1 - 29,6 g/km? ICCT kvůli tomu udělalo studii a zřejmě tím horuje za elektromobily, jejich lež je to samé v bledě modré. Foto: Škoda Auto

