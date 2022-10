Neobvyklý Opel jako nové auto propadl, dnes je levnou cestou k zajímavé moderní ojetině před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

V současné nabídce značky už nic takového nenajdeme, šlo do značné míry o ránu mimo terč. To ale platilo o novém a popravdě řečeno docela drahém voze, jako o mnoho levnější ojetina dává větší smysl. Problémy se mu ale úplně nevyhýbají.

V roce 1862 byla v německém Rüsselsheimu založena společnost nesoucí jméno Adama Opela. Tento původem zámečník se zpočátku vrhnul na výrobu šicích strojů, s čímž mu výrazně pomohla jeho žena Sophie, která do firmy investovala své jmění a ke stejnému kroku přesvědčila i své sestry. S rodinným podnikem ovšem Adamovi pomáhal i jeho bratr Georg, který se vrátil z Paříže, kde se snažil získával povědomí o nových technologiích. Vůbec první automobil vyrobenou svou firmou nicméně její zakladatel neviděl, zemřel totiž v roce 1895, tedy čtyři léta před jeho příchodem.

Na Adama Opela si značka vzpomněla před deseti lety, kdy přivedla na svět nový městský vůz. Ten byl postaven na zkrácené platformě modelu Corsa D, přičemž měřil jen 3 698 milimetrů na délku. Do jisté míry tak byl odpovědí na Fiat 500 či Mini. Stejně jako tyto vozy se i Opel Adam profiloval jako stylovka, u které značka nabízela nepřeberné množství doplňků, barev a čalounění. V případě exteriéru tak mělo existovat hned 61 tisíc kombinací, v rámci interiéru pak dokonce 82 tisíc. A také podle toho stál.

Opel původně plánoval, že prodávat bude ročně mezi 40 a 50 tisíci kusy. To se mu nejen povedlo splnit, ale dokonce i překonat. Nicméně po vrcholu v roce 2015 již následoval pouze pád - širší klientela na malý, rozmarně drahý vůz neslyšela. Opel se proto nakonec rozhodl, že třídveřový hatchback skončí bez nástupce. V roce 2019 se tedy za výrobou modelu Adam zavřela voda stejně jako v případě Opelu Karl, který byl pojmenován po nejstarším synovi zakladatele značky.

Jenže zatímco Karl aktuálně žije druhý život jako VinFast Fadil, s třídvířkem je definitivní amen. Pořídit jej tak můžete už jen v bazarech, kam se na kontrolu vydali i naši němečtí kolegové. Ti objevili exemplář z roku 2018, který měl najeto pouze 19 958 kilometrů. To opravdu není mnoho, navíc byl osazen také klimatizací, vyhřívanými předními sedadly, zadními parkovacími senzory či tempomatem. Přesto je dnes nabízen za 11 950 Eur (cca 292 tisíc Kč), na současné poměry velmi přijatelnou sumu.

Nejnižší ceny Opelu Adam se ale pohybují ještě úplně jinde, kousky z let 2013 či 2014 lze pořídit za zhruba 100 tisíc korun. Taková auta ovšem mají najeto přes 150 tisíc kilometrů a obvykle disponují jen základním jedna-dvojkou a 70 koňmi. Kolegové oproti tomu měli co do činění se slabší verzí jedna-čtyřky (87 a 100 koní), kromě toho bylo možné sáhnout také po litrovém tříválci (90 a 115 koní). Lepší kousky s nájezdem do 100 tisíc km pořídíte od asi 130 tisíc korun.

Nač si dát pozor? V prvé řadě zkontrolujte, zda vámi vyhlédnutý kousek prošel servisem v rámci mnoha svolávacích akcí. U aut vyrobených mezi únorem a zářím 2014 totiž hrozilo prasknutí litých kol, zatímco těm z června a července 2015 mohla prasknout tyč řízení. Vozy vyrobené mezi červnem 2014 a zářím 2015 pak mají slabinu v dolním kontrolním ramenu, zatímco u aut z června 2016 až ledna 2017 může dojít k uvolnění ruční brzdy.

To stále ještě nejsme na konci, v případě aut smontovaných od října 2014 do ledna 2015 může při nízkých rychlostech selhat kompletně celé řízení. Pozor je třeba dávat také na sklo střešního okna, stejně jako mnozí majitelé poukazují na problémy se stěrači, termostatem, vodní pumpou, zapalováním a řídicí jednotkou. A aby toho nebylo málo, narazit můžete i na haprující multimediální systém Intellilink.

S malým Opelem je tedy spojeno nemálo rizik, naši kolegové nicméně žádné nezaznamenali. To s ohledem na datum jeho výroby nepřekvapí, nicméně jak jsme zmínili, za exemplář bez dětských bolístek již musíte patřičně zaplatit. Pokud ovšem chcete ušetřit, rozhodně si nechte alespoň předložit servisní knížku dokazující, že ony automobilkou hrazené opravy se opravdu uskutečnily. Jinak vás to může vyjít draho.

Opel Adam se vyráběl do roku 2019, přičemž v roce 2015 dorazila verze S. Ta dostala do vínku přeplňovanou jedna-čtyřku a 150 koní, s nimiž zvládá stovku za 8,5 sekundy. Foto: Opel

Zdroje: Auto Bild, TÜV

