Už za týden v EU nepůjde koupit jediné auto bez povinného omezovače rychlosti, je to další z nefunkčních absurdit

Dřív jste museli hledat důvody, proč si nekoupit nové auto, dnes před vámi defilují samy jako svatí na orloji. Absurdní omezovače rychlosti patří mezi ně, je to akorát další obtěžující prvek, za který si musíte připlatit.

Mluvilo se o nich mnohokrát, ne každý si ale stačil uvědomit, jak hotová věc to je. Evropská unie už v roce 2019 přijala za svůj návrh Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC), který počítá se zavedením řady nových prvků povinné výbavy, bez nichž nebude možné prodávat nová auta na území EU. A byť se data, ke kterým se některé povinnosti vztahovaly, zdála být vzdálená, nyní je vše hotovou věcí.

Zejména pandemické roky se kolem nás prohnaly jako voda, a tak si zdaleka ne každý uvědomuje, že již od 7. července tohoto roku budou muset být úplně všechna auta v prodeji vybavena i takzvaným inteligentním omezovačem rychlosti ISA (Intelligent Speed Assistance), jak správně připomínají kolegové z Auto Weeku. Nejde zdaleka jen o možnost nastavit si maximální rychlost, kterou váš vůz může jet, to dovolují moderní auta už léta. Jedná se spíše o jakéhosi malého-velkého bratra, který bude sám a aktivně omezovat rychlost na základě rozličných vstupních dat.

Každý nový vůz tak bude muset být vybaven řešením, který vzdáleně načte a lokálně ověří data o povolené maximální rychlosti v tom kterém místě, jímž pojedete. Elektronika pak bude v závislosti na vstupních údajích schopna omezit výkon motoru tak, aby tempo jízdy nepřesáhlo předepsanou úroveň. Pokud tedy na českých okreskách platí limit 90 km/h a lokálně často třeba 70 km/h, auto se samo postará o to, abyste nejvýše touto rychlostí jeli. Jak vše funguje, jsme probírali podrobně loni, neboť nově homologovaná auta tuto věc musí mít už nějaký ten pátek.

Řešení je to tedy známé, vracíme se k němu ze dvou důvodů. Jednak jste na celý nápad dávno mohli zapomenout, bez neustálého kontaktu s novými vozy jste jej dosud nemuseli poznat v praxi a můžete se divit, co za pár týdnů navštíví vaši garáž. A jednak je příchod doslova za humny, neboť definitivní povinností se stane za týden, kdy jej budou muset mít úplně všechna nová auta v prodeji, i kdyby náhodou šlo o dvacetkrát faceliftovaný vůz z 90. let.

Konkrétní datum v podobě 7. července 2024 ale už zřejmě mnoho nezmění - automobilky nejsou schopny plánovat příchod ani nově homologovaných aut, ani později upravených vozů na trh s takovou přesností, a tak se dotkne zřejmě jen pár vozů, které dosud pořád můžete koupit aspoň nepřihlášené ze skladových zásob. Ani to už nebude možné - dealeři budou muset vozy přihlásit na sebe, pokud takové mají skladem a ISA (mezi jinými vynucenými novinkami) vybavené nejsou.

Přesto to není tak, že přišla nová pravidla a je vymalováno. Jak totiž u EU bývá zvykem, šrouby nám budou utahovány postupně. ETSC otevřeně hlásá, že aby „pomohla přijetí ze strany veřejnosti v momentě zavedení”, je a po nějakou dobu nadále bude možné tento systém zprvu zcela vypnout. Bude se tak muset stát před každou jízdou jako v případě jiných bezpečnostních asistentů, ale půjde to. Všeho ovšem do času a to samé bude platit v případě dalších možností zbavit se jej.

Legislativa nyní dále počítá s tím, že i aktivní systém bude možné ze strany řidiče přebít tím, že na hranici zásahu omezovače plně sešlápne plyn, při každém snížení rychlosti pod stanovenou mez ale bude znovu omezena. Navíc si nemalujte, že dáte plný a omezovač jako by nebyl. Podle ETSC bude platit, že „když řidič bude pokračovat v jízdě nad stanoveným limitem po více než několik sekund, systém bude vydávat zvukové a obrazové upozornění do chvíle, dokud se auto s rychlostí nedostane znovu pod stanovený limit”.

Zda tato možnost bude někdy ISA sebrána, ETSC nezmiňuje, jedno je ale jisté. Vozy budou dále vybaveny tzv. černými skříňkami, které monitorují, kde a jak rychle jedete, jak intenzivně akcelerujete či brzdíte či s jakým přetížením projíždíte zatáčkami. K tomu, aby vás systém rovnou nahlásil úřadům a vy jste někdy museli vysvětlovat, že ty kritické čtyři sekundy jste museli překročit limit o 7 km/h, abyste bezpečně dokončili předjetí kamionu, chybí už jen nikým nepopsaný jediný krůček.

Sluší se dodat, kdo to vše zaplatí: Vy. Chce se mi skoro říci klasikovo: „Jsi to ty, mami!” protože i moje matka si bude muset při koupi nového auta připlatit za systém opatřený GPS, kamerou a připojením k internetu, který jistě nebude levný. I když jsem jí ještě neviděl jet přes 70 km/h a přesto jsem se s ní - při vší úctě - jako spolujezdec nikdy moc bezpečně necítil, protože rychlost prostě není vše. ETSC ovšem na základě zcela netransparentních dat spočítala, že jen tento systém má omezit počet nehod o 30 procent za 15 let tak zachránit jen v EU 25 000 lidí. A to víte, kdyby to zachránilo jen jeden, tohle je hromada...

To je ale teorie, reálně to považujeme za nefunkční „řešení”, které v lepším případě nic nepokazí. V tom horším přinese zhoršení, a to pěkně potichu. Ostatně jsme už dříve probírali, že podobné věci mohou mít na na konstrukci aut mnohem větší negativní dopad, než se na první pohled zdá.

