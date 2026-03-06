Už zaříznutý miláček Čechů exceluje i jako ojetina, ukázal test, situace v bazarech vypadá podle toho
Petr ProkopecTohle auto jako nové nikdy nebylo drahé, s ojetinami si navíc spojujeme ceny jen nižší. Nominálně to tu pochopitelně platí, loňský konec tohoto auta ve spojení s jeho kvalitami ale udělal na trhu ojetin slušný vítr.
V loňském roce u nás Kia prodala 10 871 nových aut, v žebříčku výrobců tak dosáhla na šestou příčku, přičemž meziročně si Korejci polepšili o 1,2 procenta. Pokud byste ale čekali, že na tom má zásluhu nějaké SUV či automobilkou silně protežované elektromobily, mýlili byste se. Víc než polovina (!) prodejů totiž připadla na Ceed, který dosáhl na takřka 12procentní růst. Výsledných 5 564 prodaných aut tak značce stačilo k tomu, aby s tímto modelem dosáhla 11. místa v celkovém pořadí. A to mluvíme o českém trhu jako takovém, nikoli jen o samotné automobilce.
Důvod tohoto vzestupu je jasný, Kia se rozhodla poslat Ceed k ledu. Místo něj žilinská továrna od loňska produkuje elektromobil EV4, ke kterému se příští rok přidá ještě menší model EV2 osazený taktéž bateriovým pohonem. Korejci si od nich slibují neskutečné prodejní zázraky, na ty by ale spoléhat vážně neměli. Model EV4 u nás loni dosáhl jen na pouhých 8 registrací, a byť lze přihlédnout k faktu, že k mání byl jen pár měsíců, na očekávaný obrovský zájem to opravdu nevypadá. Ostatně 7 kusů za letošní leden a únor to jen potvrzuje.
Meziročně je na tom tedy Kia u nás o 28 procent hůř, čemuž se ale vážně nelze divit. EV4 totiž odrazuje už jen svým pohonem, vedle toho je to ale také dost ošklivé auto. Zvláště v porovnání se Ceedem, jehož třetí generace sice nebyla tak nadčasově elegantní jako ta druhá, stále však měla šmrnc. Korejci navíc kladli ještě větší důraz na kvalitu, pročež se tento vůz stal jedním z nejspolehlivějších vůbec - problémy reportovalo pouze 8 procent majitelů, přičemž povětšinou se vztahovaly pouze k multimediálnímu systému a elektronice.
Právě nemalá spolehlivost byla jedním z důvodů, proč Kia mohla tento vůz nabízet se sedmiletou zárukou. Jak jsme pak zmínili, výroba skončila loni, což znamená, že řada aut bude ještě nějakou chvíli pod tovární garancí. To ale sebou nese i jednu světlou i stinnou stránku současně (záleží na úhlu pohledu), a to nemalou zůstatkovou hodnotu. Za nejlevnější kousky na trhu totiž dáte zhruba 180 tisíc korun, počítat u nich ale v tu chvíli musíte s opravdu vysokým nájezdem - 200 000 km. Pokud je ale vaším mantinelem poloviční porce, na ceny pod 250 tisíc korun rovnou zapomeňte.
Kolegové z německého Auto Bildu se přitom rozhodli, že nebudou věřit pouze statistikám, ale ojetý Ceed třetí generace sami otestovali. Jejich poznámky ale nakonec prakticky vše již zmíněné potvrzují. Vůz má totiž problémy hlavně s funkcí auto-hold, která nefunguje na 100 procent. Selhává pak i systém start-stop, a to kvůli nedostatečně silným bateriím. Brzdné kotouče pak zjevně nemají v popisu práce dlouhověkost, podobně jako dvojitá spojka převodovky DCT, která vykazuje výrazné opotřebení již po 130 tisících kilometrů.
Brzdy jsou přitom jednou z hlavních slabin druhé generace, tou daleko větší jsou ovšem přední světla. Na ta zjevně u nástupce již bylo pamatováno daleko více. Trochu překvapivá je ovšem zhoršená anti-korozní ochrana. Kolegové pak dále poukazují na dražší náhradní díly a kratší servisní intervaly, zrovna ty jsou ale jistou daní za onu sedmiletou záruku. Pokud se ovšem rozhodnete, že ji už nebudete využívat a raději necháte pracovat spřáteleného mechanika, vyjde vás údržba doslova na hubičku.
Suma sumárum to znamená, že po Ceedu zůstane na trhu díra, kterou Kia EV4 zaplní leda obrovskou marností, která ji provází. A otázkou je, jak si povede spalovací hatchback K4, když na spoustě trhů byl preferovanou verzí předchozího bestselleru kombík. S tímto karosářským stylem ale Korejci loni skončili, protože... Tuší někdo, proč tomu tak je?
Ceed je dnes bohužel minulostí, jeho výroba loni skončila. Pohled třeba na české prodeje je pak důkazem, že místní zastoupení letos nečeká dobrý rok. Nadmíru kvalitní a pohledný vůz, který byl k dispozici jako hatchback i kombík, totiž značka nahradila dražším a nehezkým elektromobilem. Alternativa v podobě K4 je zajímavější, ale nezdá se, že by na lidi fungovala stejně. Foto: Kia
Zdroj: Auto Bild
