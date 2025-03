V Americe chtějí legálně za volant aut pustit už 15 let staré řidiče, argumentují zvýšením bezpečnosti před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ministerstvo dopravy ČR, CC0 Public Domain

Je to téma, které nutně povede k debatám, v nichž mnohdy nebudeme mít lepší argumenty než vlastní přesvědčení o správnosti toho či onoho dané životními zkušenostmi. V USA to ale není zase taková změna, v některých státech můžete řídit auto od 16 let. Kentucky chce 15.

Často zmiňujeme, že Spojené státy jsou ve srovnání s Evropou pořád docela jiný svět. Konstatovat to můžeme i dnes, neboť v Kentucky míří do senátu návrh zákona, který má umožnit legálně řídit auta v běžném provozu i 15letí, jak informuje Courier Journal.

V Česku by to asi způsobilo pozdvižení, i když také zde věkovou hranici opatrně snižujeme, v USA to ale není zase tak velká věc. V řadě států (je jich shodou okolností 16, pokud správně počítáme, Kentucky pochopitelně patří mezi ně) lze už dnes řídit od 16 roků věku, takže další posun o jeden rok dolů nepůsobí dramaticky.

Zastánci tohoto kroku argumentují potenciálním snížením nehodovosti, neboť čím dříve podle nich lidé začnou řídit, tím dříve a lépe si osvojí praktické dovednosti s tím spojené a na silnicích bude bezpečnosti. A argumenty jsou i ryze praktické a ekonomické - snížení hraničního věku ze současných 16 let povede k větší nezávislosti mladých, což sníží nároky okolí na jejich „obsluhu”, dá jim větší prostor k realizaci a povede k celkově větší ekonomické prosperitě.

„Kolik pozic ve fast foodech by mohlo být obsazeno studenty, kteří chtějí pracovat, ale jednoduše se nemají jak do práce dostat?“ sdělil Courier Journalu republikánský politik Steven Rudy. A ve faktické rovině má jistě pravdu - řada amerických států je velmi řídce osídlena a jiná než individuální doprava tam rozumně nemůže fungovat. Řada oblastí Kentucky patří mezi takové, hustota osídlení je tam ve srovnání s Českem méně než třetinová. Navíc je třeba dodat, že podobně jako u nás v 17 by v Kentucky bylo možné od 15 řídit jen v doprovodu někoho, komu již bylo alespoň 21 let a může se pochlubit řidičskou praxí.

Smysl to tedy dává, přesto je třeba se ptát, jaká věková hranice je ta správná. Za nás? Žádná konkrétní, někdo může být dobrý a odpovědný řidič ve 14, jiný ani ve 40, tak to je a chtělo by to posuzovat individuálně. Státy si ale obvykle tuto agendu zjednodušují jistou paušalizací, a tak Kentucky zkouší řízení spojit s 15 roky věku jako minimem. Pro srovnání - bylo by to rok pod hranicí, kdy je v Kentucky možné legálně provozovat sex či šest let pod úrovní, kdy je tam možné legálně pít alkohol.

Je tak jistě zajímavé, že politici nevěří tomu, že by se 15letí mohli chovat sexuálně odpovědně, ovšem za volant je pustit chtějí, nic to ale nemění na výše řečeném. Postoj každého z nás bude odpovídat našim vlastním zkušenostem se sebou samými a svým nejbližším okolím - někteří tak jistě řeknou, že v 15 by řídili skvěle, jiní ne. A všichni budou mít svou pravdu. Obecně vzato z českého realistického pohledu - pokud v 15 můžete za řídítka motorky, dokonce i za volant motorky, která se tváří jako auto, není to už vlastně jedno? Je Aixam pro 16letého člověka něco lepšího než Škoda Citigo s omezeným výkonem? Asi ne.

Přesto je třeba mít na paměti, že co se jeví jako přiměřené vám s vlastní zkušeností s 15letými lidmi z vašeho mládí, nemusí být přiměřené dnes. Společnost postupně hloupne, jak nedávnou připomněl německý psycholog Florian Becker, který upozorňuje na to, že 50 procent dnešních dospělých v Německu nezvládá ani teoretickou řidičskou zkoušku, na kterou se lze při troše snahy dokonale připravit i v pozici velmi nenadaného člověka, řekněme diplomaticky.

Německo samozřejmě není USA, tamní společnost je jiná, zvyklosti jsou jiné, silnice jsou jiné, doprava je jiná. A tak nechejme na Američanech, ať si o této věci rozhodnou sami. Uvidíme, jaké štěstí s ní případně udĚlají.

V patnácti letech za volant auta? Nakonec proč ne, ale všichni bez rozdílu? To se nám zdá trochu přitežené za vlasy. Individuální posuzování čehokoli ale jako by dnes vyšlo z módy. Foto: Ministerstvo dopravy ČR, CC0 Public Domain

Zdroj: Courier Journal

