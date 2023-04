V Austrálii je řidič už něco jako třídní nepřítel, nové zákony zavádí extrémní tresty, presumpci viny před 9 hodinami | Petr Prokopec

Austrálie v posledních letech dělá všechno pro to, aby dostála své pověsti bývalé trestanecké kolonie. A toto je další krok stejným směrem. Jakkoli je možné, že úmysly Australanů jsou ušlechtilé, výsledkem bude jako obvykle jen nepřiměřené trestání těch, proti kterým nová opatření nejsou namířena.

Pod pojmem „hoon“ se v australské terminologii skrývá člověk, který se svým autem jede lidově řečeno jako blázen. Takoví lidé jistě existují, vždy existovali a patrně vždy existovat budou, všude na světě. A je správné, aby je policie dokázala v provozu identifikovat, prokázat jim vinu před nezávislými soudy či obdobnými orgány a z provozu je vyloučit. Protože ale policie obvykle není schopna soustavně a svědomitě využívat dostatečně silných nástrojů, kterými je od zákonodárců obdařena, domáhá se stále větších pravomocí, jenž ji pak dovolují chovat se pomalu jako soudce Dredd. A trestat nakonec především ty, kteří do výše zmíněné škatulky nepatří.

Přesně takto probíhá vývoj v Austrálii už od začátku nového století. Ačkoli neexistuje statistika, která by naznačovala, že „hooning“ je u protinožců jakkoli specifickým problémem, legislativa byla postupně obohacována o pasáže, na jejichž základě mohli být řidiči trestáni za věci jako příliš ostré rozjezdy z křižovatky. A není to tak, že by místo nižší pokuty dostali vyšší, mohla jim být i zabavena auta. Při prvním přestupku se ovšem bez nich museli obejít jen pár hodin. Při druhém již šlo většinou o tříměsíční lhůtu, při třetím pak o trvalou konfiskaci, na kterou byl navázán prodej vozu v aukci. Třeba ve státu Victoria tímto způsobem policie zabavila mezi lety 2006 a 2008 více než pět tisíc aut - už to ukazuje, jak absurdně nadužívaný tento institut je.

V Austrálii se ale nespokojí jen tak s něčím, to ostatně opakovaně prokázali v covidové době. Policie tak nadále tvrdí, že se jí „hooning“ nepodařilo dostatečně potlačit, proto postupně získala další pravomoci - nyní může podle ní nezodpovědné řidiče sama posílat za mříže, a to dokonce i bez soudu. K čemu to vedlo, jsme probírali mnohokrát - policie začala naprosto nesmyslně trestat řidiče třeba za „vytváření zbytečného hluku” a až soudy musely její svévolná rozhodnutí vracet do patřičných mezí.

Přesto se anti-řidičská mašinérie nezastavila, a tak v Queenslandu nyní schválili novelu zákona, jaký nikde ve světě nemá obdoby. Pokutu ve výši až 6 000 AUD (cca 85 000 Kč) totiž mohou Australané dostat nejen ve chvíli, kdy se na silnici chovají nepatřičně (například pálí gumy), ale jsou i jen diváky takového představení, čímž ho prý podporují. Legislativa jde dokonce tak daleko, že dovoluje trestat převážení sady náhradních pneumatik ve voze neúčastnícím se žádné ilegální aktivity coby projevu podpory takové události. Už vidíme, jak policie trestá ty, kteří si prostě jedou přezout. Proč? Protože může. A protože se jí zrovna nelíbíte.

Za přestupek pak bude považováno i natáčení videí nebo pořizování fotografií, pro samotné řidiče je hrozbou až roční vězení a konfiskace vozu. A že je přímo při činu nikdo nepřistihne? Nevadí, platit bude jakási presumpce viny, kdy majitel auta bude po zaznamenání jeho registrační značky (klidně odcizené, že) na „hoonujícím“ autě povinen prokazovat, že on neřídil. Jak absurdní to je...

„Pokud chcete trhat naše silnice na kusy, my roztrháme vaše auto. Pokud se nechováte ve společenských mezích a ohrožujete život svůj i životy jiných, budete terčem nekompromisního přístupu,“ uvedl šéf policie Mark Ryan. Fascinující vyjádření. Inu, z řidičů se stala v Austrálii - zejména v jejích východnějších a civilizovanější částech - lovná zvěř. Toto je jen další projev téhož. Nové zákony prý mají zabránit jakýmsi gangům v organizování akcí zaměřeným na pálení pneumatik a podobné věci, vsadíme se ale, že obvykle zabrání leda normálním lidem dojet do práce. Však stačí, aby udělali něco, co se vejde do nově přísně trestaných čin, pak už nelze mít slitování.

Driftování jinde než na závodních tratích bude nyní v australském Queenslandu pomalu hrdelním zločinem. Policie si díky novým pravomocem jistě smlsne na každém, kdo jakkoli vystupuje z davu. Ilustrační foto: BMW

