V bazarech přehlížené německé SUV není bez chyb, zastiňuje je ale klady i nízkými cenami

Některá německá SUV už si stihla vydobýt renomé, které do bazarů táhne spoustu zákazníků samo o sobě. O tomhle autě ale spousta lidí ani neví, že existuje, však se jako nástupce MPV, které přestalo oslovovat zákazníky, prodává teprve pět let. A o to levnější je.

Svého času byl Opel jedním z králů segmentu MPV. Modely jako Meriva a Zafira oslovovaly ročně statisíce zákazníků, na počátku tohoto milénia tak měly souhrnně na kontě takřka půl milionu prodaných vozů ročně. Nicméně o pár let později se i Evropa začala ve velkém přiklánět k SUV. Oba zmíněné vozy tak postupně začaly paběrkovat, neboť ve finále svých ér nezvládly za rok oslovit ani tolik lidí, kolik se jakéhokoli úspěšnějšího modelz prodá za jediný měsíc. V Rüsselsheimu tak padlo nepřekvapivé rozhodnutí.

Jak jistě tušíte, německá automobilka obě MPV nahradila zástupci oblíbenějšího segmentu, přičemž do hry promluvilo i její převzetí francouzským koncernem PSA. Zatímco tedy nový Grandland (jakožto nástupce Opelu Zafira) sdílí komponenty s Citroënem C5 Aircross a Peugeotem 3008/5008, menší Crossland (coby nástupce Merivy) stojí na platformě PF1 stejně jako Citroën C3 Aircross a Peugeot 2008. Původně přitom oba vozy dorazily na trh s přídomkem „X“ za názvem, ten byl ovšem během faceliftů vypuštěn.

My si momentálně posvítíme na menší z obou SUV, jehož ojetý exemplář z roku 2018 otestovali kolegové z německého Auto Bildu. Ti v prvé fázi poukazují na poměrně razantní propad hodnoty, ke kterému za čtyři léta došlo a který koresponduje se zkraje zmíněným - Crossland mezi lidmi nemá jméno, v bazarech není vyhledávaný, a tak není na špici zájmu. Původně tak Crossland X osazený 1,6litrovým turbodieselem a napěchovaný výbavou, mezi níž patří třeba LEDková světla či multimédia s navigací a 8palcovým displejem, stál 29 775 Eur (cca 736 tisíc korun). Po najetí 138 208 km je však k mání za 12 680 Eur (asi 313 tisíc Kč). A to zdaleka není nejlevnější exemplář na trhu.

Zmíněný nájezd není úplně malý, jakkoli není ani bůhvíjak vysoký. Obávat se nenadálých výdajů za všemožné opravy je obecně na místě, neboť Crossland podle statistik TÜV nepatří mezi spolehlivé vozy. V případě techniky ale u testovaného auta vše sloužilo bezproblémově, jen brzdové kotouče ve všech rozích již vykazovaly známky vyššího opotřebení a bude třeba je nahradit. To je ale spotřební materiál. Vyměněna pak mimo jiné byla i levá přední hřídel, po korozi ovšem budete pátrat marně, a to i v rámci podvozku. To je velké plus, stejně jako žádné stopy po únicích oleje.

Uvnitř si budete nadmíru užívat ortopedických sedadel AGR, které lze elektronicky nastavit v mnoha směrech. Nicméně je třeba počítat s tím, že spíše tvrdé a laciné plasty může po čase „zdobit” bezpočet škrábanců - záleží na zacházení předchozího majitele. V případě tohoto vozu moc citlivý nebyl, což je patrné i z toho, že zavazadlový prostor obýval minimálně jeden čtyřnohý mazlíček. Podrápaným tapecírunk a koberečky jsou pak nevyhnutelným dopadem.

To jsou ale spíše aspekty jednotlivých kusů, obecně lze ojetý Opel Crossland doporučit minimálně v případě poměru a výkonu a ceny. Použitelné kousky pořídíte už od nějakých 250 tisíc Kč, což je na dnešní dobu, zvlášť vzhledem k původním cenám, relativně málo. Movitější zájemci by pak měli svou pozornost upínat k modelům bez písmene „X“. Během faceliftu, který se odehrál v roce 2020, bylo totiž výrazně zlepšeno řízení, na které někteří u raných exemplářů nadávají. Naopak lákavá je pohonná jednotka, tedy přinejmenším nízkou spotřebou (5,5 l/100 km), dynamika (0-100 km/h za 9,9 sekundy, maximálka 187 km/h) už tak oslnivá není.

Opel Crossland X nabízí dobrý poměr ceny a hodnoty, s 1,6litrovým dieselem pod kapotou naladěným na 120 koní pak osloví i zájemce o úsporné ježdění. Ilustrační foto: Opel

