Přehlížená moderní Škoda neboduje ani ojetá, o to levnější je. I když vydrží a s věkem je jen spolehlivější

Je anomálií, když se z jakékoli škodovky nestane bazarový hit, minimálně v případě dvou moderních modelů značky se to ale automobilce „povedlo”. Vedle Roomsteru není pořádný zájem ani o model Yeti, i když jde mezi staršími vozy o jasně nespolehlivější Škodu.

V roce 2005 Škoda překvapila publikum na ženevském autosalonu. Značka tam představila koncept svého vůbec prvního SUV, který o čtyři léta později následoval stejně nazvaný produkční model - Yeti. Tehdy taková auta zdaleka netáhla tak moc jako nyní, tento typ se ale prodejním hitem nestal ani nikdy později, i když jeho odbyt v pozdějších letech produkce přece jen rostl.

Je otázkou, zda by se Yeti dostal alespoň na 64 tisíc prodaných exemplářů za rok (výše se v rámci celé Evropy skutečně nedostal), kdyby se svého času neobjevil v pořadu Top Gear, kde z něj Jeremy Clarkson udělal nejlepší auto na světě. Mimo jiné i za pomoci vrtulníku, který nechal přistát na střeše českého SUV. Britské zastoupení značky totiž už několikrát přiznalo, že tato epizoda byla pro tehdejší novinku doslova požehnáním a registrace poté vzrostly ze dne na den hned několikanásobně, a to nejen v ostrovním království.

Jenže tyhle časy jsou pryč. Od dob příchodu Škody Yeti na trh už uběhla více než dekáda a v prodeji se objevila spousta jiných, poněkud typičtějších SUV. A tak - i když Yeti dokázal a dokáže zaujmout zákazníky i jinak než jen Clarksonovými kousky, neboť ač na silnici zabírá prakticky stejný prostor jako Volkswagen Golf, praktický je pomalu jako Caddy a nabízí i velmi dobré terénní schopnosti - o něj dnes jako o ojetinu není velký zájem. A v záplavě žádaných modelů Škody jej lze snadno označit za přehlížený.

Yeti byl do roku 2013 k dispozici pouze v jedné verzi, po faceliftu došlo na rozšíření nabídky. Objednat jste si tedy mohli jak spíše městské základní provedení, tak i drsnější off-roadovou variantu Outdoor. Pod kapotou se pak v průběhu let objevila celá plejáda motorů, benzinových i dieselových, jež výkony pokryly pásmo od 105 do 170 koní, dva typy pohonů, několik převodovek... Ani to ale na výše popsaném mnoho nemění, a to přesto, že jde o dobrý, odolný a statisticky spolehlivý vůz.

V aktuálním TÜV Reportu najdeme poslední vyrobené, tedy čtyř- až pětileté „yeťáky” okolo průměru, s rostoucím stářím jdou ale jejich akcie jen nahoru. V případě osmi- až devítiletých vozů už jde o 29. nejspolehlivější auto vůbec, mezi deseti- až dvanáctiletými auty už Škodě Yeti patří pozice číslo 13. To znamená umístění mezi absolutní smetánkou, z níž podstatnou část tvoří drahé německé vozy opečovávané docela jinou klientelou.

Jednou opravdovou slabinou ojetých Yeti jsou tak benzinové motory. Hlavně u čtyřválců 1,2 TSI a 1,4 TSI je třeba počítat s až příliš častým selháním rozvodového řetězu, což může vést k „potkání“ motoru. Zmínit je třeba i defektní cívky a praskající konektory svíček. Dvoulitrové turbodiesely jsou obecně velmi trvanlivé, u exemplářů vyrobených před rokem 2011 ale hrozí prasknutí celého bloku. Nejtemnější stranou auta je ovšem nadměrná spotřeba oleje, která se týká všech benzinových motorů.

Pokud pomineme tento nešvar, je oblastí, k nimž lze mít výtku, vskutku jen pomálu. Tou hlavní jsou přední světlomety, dojít může také ke ztrátě těsnění zadních dveří, praskání laku a korozi černých dekorativních panelů. Jinak však Yeti rzi odolává více než dobře, přičemž problémy nebudete mít ani v případě podvozku - zavěšení, pružiny i tlumiče vydrží hodně. Chválit pak lze i řízení, výfuk a brzdy.

Zvažujete-li tedy koupi Škody Yeti jakožto ojetiny, rozmlouvat vám to nebudeme. Pozor je třeba dát hlavně na ony motory, jinak ale můžete udělat až překvapivě dobrý obchod. Vysoká spolehlivost starších exemplářů není znát na cenách, relativně malý zájem ale ano - nepoškozené a neporouchané kousky můžete kupovat už od nějakých 100 tisíc Kč, perspektivní faceliftované verze asi od 200 tisíc korun. To jsou na dnešní dobu na SUV s výše zmíněnými přednostmi příznivé ceny.

Škoda Yeti po skončení výroby moc netáhne, i když má čím zaujmout. Vzhledem to až tak není, to spíše spolehlivostí. Reputaci autu kazí pouze nadměrná spotřeba oleje některých pohonných jednotek. Foto: Škoda Auto

